Nachrichten aus der Wirtschaft am Freitag

Von: Redaktion (dpa) | 16.07.21 | Aktualisiert um: 14:40 | Überblick

Richemont-Geschäft boomt - Markt für Luxusgüter im Aufwind

GENF: Der Schweizer Luxusgüterkonzern Richemont hat im Frühjahr von den gelockerten Pandemieauflagen profitiert. Im abgelaufenen Quartal setzte das Unternehmen 4,4 Milliarden Euro um - das waren 121 Prozent mehr als im stark von der Corona-Krise beeinträchtigen Vorjahresquartal. Der Zuwachs übertrifft zudem die Zeit vor der Pandemie: Im Vergleich zum Frühjahr 2019 ergibt sich ein Plus von 18 Prozent, wie der Konzern am Freitag mitteilte. Das Wachstum fiel damit höher als erwartet aus. Die Aktie legte in den ersten Handelsminuten zu.

Das Unternehmen, zu dem Marken wie Cartier, Van Cleef & Arpels oder A. Lange & Söhne gehören, konnte im Vergleich zu 2019 insbesondere in Dubai und Saudi-Arabien sowie Asien und den USA zulegen. In Europa sanken die Umsätze hingegen. Angaben zum Gewinn machte der Konzern wie üblich zu dieser Zeit nicht.

Sportwagenbauer Porsche mit Absatzrekord im ersten Halbjahr

STUTTGART: Der Sportwagenbauer Porsche hat im ersten Halbjahr so viele Autos verkauft wie noch nie zwischen Januar und Ende Juni. Das Stuttgarter Unternehmen brachte insgesamt 153.656 Fahrzeuge an seine Kunden - im Jahresvergleich ist das ein Plus von 31 Prozent, wie Porsche am Freitag mitteilte. Im Vorjahreszeitraum hatte die Corona-Pandemie, die Mitte März ihren Lauf nahm, Porsche und andere Autobauer bei den Verkäufen noch ausgebremst.

Angesichts der starken Verkaufszahlen hat der Sportwagenbauer nun gute Aussichten, in diesem Jahr erstmals die Marke von 300.000 verkauften Fahrzeugen zu knacken. Darauf bestehe «eine berechtigte Chance», hatte Vorstandschef Oliver Blume bereits im März gesagt.

Im ersten Halbjahr profitierte Porsche von Absatzsteigerungen in allen relevanten Weltmärkten. Prozentual am kräftigten ging es in den USA bergauf - hier betrug das Verkaufsplus 50 Prozent auf rund 36.300 Autos. Fast ein Drittel seiner Fahrzeuge - nämlich mehr als 48.600 - verkaufte Porsche in China. In Deutschland brachte das Unternehmen rund 13.100 Autos an seine Kunden.

Puma wird für Gesamtjahr optimistischer

HERZOGENAURACH: Der Sportartikelhersteller Puma hebt nach einem erfolgreichen zweiten Quartal seine Ziele für 2021 an. Das Management erwartet nun währungsbereinigt ein Umsatzwachstum von mindestens 20 Prozent, wie Puma am Freitag im fränkischen Herzogenaurach mitteilte. Bisher hatte der Konzern unter Ausklammerung von Währungseffekten ein Erlöswachstum im mittleren Zehnerprozentbereich in Aussicht gestellt.

Für das operative Ergebnis im Gesamtjahr peilt die Firma nun einen Wert zwischen 400 Millionen und 500 Millionen Euro an. Hier hatte Puma lediglich eine qualitative Prognose abgegeben und eine deutliche Verbesserung angepeilt. Für das Konzernergebnis geht das Management unverändert davon aus, dass sich dieses deutlich verbessern wird. Der Ausblick steht unter dem Vorbehalt, dass die Produktion etwa in Vietnam oder China aufrechterhalten wird und es zu keinen längerfristigen Unterbrechungen wegen der Pandemie kommt.

Im zweiten Quartal konnte der Adidas-Konkurrent vorläufigen Berechnungen zufolge seinen Umsatz dank einer starken Nachfrage insbesondere in Nordamerika mit knapp 1,6 Milliarden Euro im Vergleich zum Vorjahreszeitraum fast verdoppeln. Zudem nannte der Konzern eine «anhaltende Markendynamik» und Produkteinführungen als Gründe. Der Gewinn vor Zinsen und Steuern betrug rund 109 Millionen Euro. Hier hatte Puma im zweiten Quartal 2020 ein Minus von 115 Millionen Euro hinnehmen müssen. Damals war das weltweite Sport- und Modegeschäft wegen der Pandemie nach Firmenangaben um 85 Prozent eingebrochen.

EU-Automarkt weiter auf Erholungskurs

BRÜSSEL: Der Automarkt in der EU erholt sich weiter von dem pandemiebedingten Einbruch vor gut einem Jahr. Im Juni legten die Neuzulassungen im Jahresvergleich um 10,4 Prozent auf 1,05 Millionen Personenwagen zu, wie der Branchenverband Acea am Freitag mitteilte. Der Zuwachs war allerdings nicht mehr so groß wie in den Vormonaten. Besonders im März, April und Mai vergangenen Jahres hatten die Zulassungen unter dem wochenlangen Produktions- und Verkaufsstopp in den meisten Ländern gelitten. In den ersten sechs Monaten dieses Jahres lagen die Neuzulassungen in der EU um ein Viertel höher als im Vorjahreszeitraum.

Unter den wichtigsten Automärkten zogen die Neuzulassungen im Juni insbesondere in Deutschland um fast ein Viertel an. Spanien und Italien folgten mit prozentual zweistelligen Zuwachsraten. In Frankreich gingen die Neuzulassungen hingegen um rund 15 Prozent zurück.

Von den deutschen Autokonzernen konnte die Volkswagen-Gruppe mitsamt ihren Töchtern - darunter Skoda, Audi, Seat und Porsche - im Juni ein Plus von 22,5 Prozent einfahren. Der BMW-Konzern erzielte einen Zuwachs von gut 16 Prozent, bei Daimler gingen die Neuzulassungen um mehr als 11 Prozent zurück. Die Opel-Mutter Stellantis (Peugeot, Citroën, Fiat) wies ein Plus von gut einem Zehntel auf. Bei Renault stand hingegen ein Rückgang von fast 18 Prozent.

Ölpreise geben weiter nach

SINGAPUR: Die Ölpreise sind am Freitag im frühen Handel weiter gefallen und haben damit ihre Abschläge vom Vortag ausgeweitet. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 73,23 US-Dollar. Das waren 24 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 18 Cent auf 71,49 Dollar.

Belastet wurden die Ölpreise in den vergangenen Tagen vor allen durch zwei Entwicklungen: Zum einen sorgt die sich rasch ausbreitende Delta-Variante des Coronavirus an den Märkten für Verunsicherung. Vor allem asiatischen Ländern bereitet die ansteckendere Variante zunehmend Probleme. Es ist ungewiss, wie sich die Ausbreitung auf die konjunkturelle Entwicklung und damit auf die Erdölnachfrage auswirkt.

Ein zweiter Belastungsfaktor ist die Förderpolitik des Rohölverbunds Opec+. Nachdem sich die 23 Länder zunächst nicht auf eine gemeinsame Strategie für das zweite Halbjahr einigen konnten, scheint sich jetzt eine Lösung abzuzeichnen. Diese jedoch könnte eine höhere Ölförderung als zunächst beabsichtigt nach sich ziehen. Das höhere Angebot würde auf eine coronabedingt fragile Nachfrage treffen.

Euro knapp über 1,18 US-Dollar

FRANKFURT/MAIN: Der Euro hat sich am Freitag im frühen Handel über der Marke von 1,18 US-Dollar gehalten. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,1810 Dollar und damit in etwa so viel wie am späten Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Donnerstagnachmittag auf 1,1809 Dollar festgesetzt.

Zum Wochenausklang dürften Analysten und Anleger vor allem auf neue Konjunkturdaten aus den USA blicken. Veröffentlicht werden Umsatzzahlen aus dem Einzelhandel, die als Indikator für die Stärke des privaten Konsums gelten. Außerdem veröffentlicht die Uni Michigan ihre Umfrage unter Verbrauchern. Sie gibt Auskunft über die Konsumstimmung. In der Eurozone werden Inflationsdaten erwartet.

Lizenzen für Bier zum Mitnehmen: London stärkt Pubs und Restaurants

LONDON: Mit einem Bündel von Maßnahmen will die britische Regierung die gebeutelte Gastro-Branche bei der Erholung nach der Corona-Pandemie unterstützen. So sollen Lizenzen für den Betrieb von Außengastronomie auf Bürgersteigen verlängert und dauerhaft gemacht werden, damit mehr Kunden im Freien bedient werden können. Zudem sollen Pubs und Bars in England und Wales für zwölf weitere Monate Bier zum Mitnehmen ausschenken dürfen, um den Verkauf anzukurbeln. Die Gastronomie hat während der Pandemie nach Angaben des Branchenverbands fast 10.000 Lokale und mehr als 87 Milliarden Pfund (102 Mrd Euro) Umsatz verloren.

Auch der chronische Arbeitskräftemangel soll angegangen werden, etwa indem Arbeitsuchende direkter auf offene Stellen in der Branche hingewiesen und das Profil von Karrieren im Gastgewerbe geschärft werden. Eigene Ausbildungskurse sollen Fähigkeiten stärken und Unternehmen mit Universitäten zusammenzubringen, um Innovationen zu fördern und Abfall und Plastikverbrauch zu reduzieren.

«Wir wollen, dass junge Menschen das Gastgewerbe als Chance für eine langfristige Karriere sehen, deshalb werden wir neue Möglichkeiten der Berufsausbildung erkunden und dazu beitragen, Kreativität und Umweltfreundlichkeit der Branche weiter zu fördern», kündigte Staatssekretär Paul Scully an.

Merkel: Energie- und Klimapartnerschaft mit den USA

WASHINGTON: Deutschland und die USA haben nach den Worten von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) eine Energie- und Klimapartnerschaft beschlossen. Dies sei ein wichtiges Zeichen, sagte Merkel am Donnerstag nach einem Treffen mit US-Präsident Joe Biden in Washington. Es gehe um den Ausbau zukunftsfähiger Technologien wie Wasserstoff oder erneuerbare Energien. «Wir stehen hier im Wettbewerb mit anderen auf der Welt, und diesen Wettbewerb wollen wir erfolgreich bestehen.» Merkel sagte, sie sei froh, dass die USA in das Pariser Klimaabkommen zurückgekehrt seien.

Unter Bidens Vorgänger Donald Trump hatte sich die USA aus dem Abkommen zurückgezogen. Biden machte diese Entscheidung an seinem ersten Tag im Amt wieder rückgängig.

Biden: Russland darf Energie nicht als Waffe gegen Nachbarn einsetzen

WASHINGTON: US-Präsident Joe Biden hat Russland davor gewarnt, seine Energievorkommen als «Waffe» oder Druckmittel gegen seine Nachbarn wie die Ukraine einzusetzen. Er habe Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) nochmals seine Bedenken bezüglich der Gaspipeline Nord Stream 2 ausgedrückt, sagte Biden am Donnerstag im Weißen Haus. Die USA und Deutschland seien sich einig, die Ukraine bei Reformen und im Blick auf deren Souveränität und territoriale Integrität zu unterstützen, sagte Biden bei einer gemeinsamen Pressekonferenz im Weißen Haus.

Die fast fertiggestellte Pipeline soll Erdgas von Russland direkt nach Deutschland bringen. Merkel betonte, Nord Stream 2 sei ein zusätzliches Projekt und keine Alternative zum Gastransit durch die Ukraine. «Unser Verständnis war und ist und bleibt, dass die Ukraine Transitland für Erdgas bleibt»

In den USA gibt es seit Jahren parteiübergreifend Widerstand gegen Nord Stream 2. Kritiker sehen in der fast fertiggestellten Pipeline ein geopolitisches Projekt Russlands, das die Energiesicherheit Europas gefährde. Sie bemängeln außerdem, dass die Pipeline unter Umgehung der Ukraine Gas von Russland nach Deutschland pumpen soll. Die Ukraine ist auf Milliardeneinnahmen aus dem russischen Gastransit angewiesen. Befürworter der Pipeline werfen den USA vor, nur ihr eigenes, teureres Gas in Europa absetzen zu wollen.