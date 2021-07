Nachrichten aus der Wirtschaft am Freitag

Landwirte protestieren in Argentinien gegen Regierung

SAN NICOLÁS: Tausende Bauern haben an Argentiniens Unabhängigkeitstag gegen die Regierung demonstriert. Bei der Hauptkundgebung in San Nicolás in der Provinz Buenos Aires protestierten sie am Freitag gegen hohe Ausfuhrzölle und Exportbeschränkungen auf landwirtschaftliche Erzeugnisse. «Diese Maßnahmen erschweren die Produktion und bringen vor allem kleine und mittlere Betriebe in Gefahr», sagte der Präsident des Agrarverbands FAA, Carlos Achetoni, im Fernsehsender TN.

Die Agrarindustrie ist ein wichtiger Wirtschaftszweig in dem südamerikanischen Land. Allerdings kommt es immer wieder zu Konflikten zwischen der linken Regierung von Präsident Alberto Fernández und den Landwirten. Zuletzt war beispielsweise der Export von Rindfleisch verboten worden, um das Angebot im Inland zu erhöhen und damit die Preise zu drücken. Viele landwirtschaftliche Erzeugnisse sind zudem mit hohen Ausfuhrzöllen belegt.

«Wenn die Landwirtschaft nicht produzieren kann, hat das negative Auswirkungen auf die ganze Wertschöpfungskette», sagte Jorge Chemes vom Bauernverband CRA. «Die Landwirtschaft ist die Basis für Wachstum und Entwicklung der Gesellschaft.»

USA verhängen Maßnahmen gegen Unternehmen in China

WASHINGTON: Die US-Regierung hat zahlreiche Unternehmen in China wegen des Vorwurfs der Unterdrückung der muslimischen Minderheit der Uiguren auf eine Schwarze Handelsliste gesetzt. Nach Einschätzung Washingtons haben 14 Unternehmen mit Sitz in China die Menschenrechtsverletzungen gegen die Uiguren in Xinjiang und andere Minderheiten unterstützt, wie das US-Handelsministerium am Freitag mitteilte.

Insgesamt wurden 34 Unternehmen auf die Liste gesetzt, weil sie der US-Regierung zufolge in Aktivitäten verwickelt sind, die der Außenpolitik und den nationalen Sicherheitsinteressen der USA zuwiderlaufen. Dazu zählen auch Firmen, die nicht genehmigten Handel mit dem Iran und Russland betrieben oder das chinesische Militär unterstützt haben sollen.

US-amerikanische Firmen dürfen ohne Sondergenehmigung keine Geschäfte mit Unternehmen auf der Liste machen. «Das Handelsministerium ist weiterhin fest entschlossen, starke und entschlossene Maßnahmen zu ergreifen, um Unternehmen ins Visier zu nehmen, die Menschenrechtsverletzungen in Xinjiang ermöglichen (...)», erklärte Handelsministerin Gina Raimondo laut Mitteilung. Die USA hatten bereits in der Vergangenheit Unternehmen auf diese Liste gesetzt, die nach ihrer Auffassung Menschenrechtsverletzungen in Xinjiang ermöglichen.

Fachleute und Menschenrechtsorganisationen schätzen, dass bis zu eine Million Uiguren, Kasachen, Hui oder andere Mitglieder muslimischer Minoritäten in der autonomen Region Xinjiang in Umerziehungslager gesteckt worden sind. Die Regierung in Peking wirft uigurischen Gruppen Separatismus und Terrorismus vor. Kritiker sprechen von Umerziehungslagern, in denen Uiguren mit teils brutalen Mitteln auf die Linie der kommunistischen Partei gebracht werden sollen. Auch müssten Mitglieder der Minderheiten Berichten zufolge Zwangsarbeit verrichten.

Euro legt etwas zu

FRANKFURT/MAIN: Der Euro hat am Freitag nach anfänglichen Verlusten zugelegt. Zuletzt kostete die Gemeinschaftswährung 1,1874 US-Dollar. Am Vormittag war der Kurs noch bis auf 1,1825 Dollar gefallen. Die Europäische Zentralbank (EZB) setzte den Referenzkurs auf 1,1858 (Donnerstag: 1,1838) Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,8433 (0,8447) Euro.

Unterstützung erhielt der Euro von der deutlich besseren Stimmung an den Aktienmärkten. Zuletzt war der Euro auf einen dreimonatigen Tiefstand gefallen. Ein Grund dafür waren Erwartungen einer perspektivisch etwas weniger großzügigen Geldpolitik in den USA, was den Dollar unterstützte. Diese Erwartungen wurden etwas gedämpft. In einem Zeitungsinterview äußerte die regionale Notenbankchefin von San Francisco, Mary Daly, ihre Sorge, dass die rapide Verbreitung der Delta-Variante den globalen Konjunkturaufschwung gefährden könne.

In China senkte die Zentralbank den Reservesatz für Einlagen, die Banken bei ihr vorhalten müssen. Der Schritt entspricht einer moderaten geldpolitischen Lockerung. In den vergangenen Wochen hatten Wachstumsdaten aus der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt häufig enttäuscht. Der Yuan reagierte auf den Schritt der Notenbank nur leicht, da der Staatsrat die Reservesenkung schon hatte durchblicken lassen.

Zu anderen wichtigen Währungen legte die EZB die Referenzkurse für einen Euro auf 0,85758 (0,86133) britische Pfund, 130,46 (129,91) japanische Yen und 1,0852 (1,0851) Schweizer Franken fest. Die Feinunze Gold wurde am Nachmittag in London mit 1807 Dollar gehandelt. Das waren knapp vier Dollar mehr als am Vortag.

Dax mit Erholungsversuch knapp ein Prozent im Plus

FRANKFURT/MAIN: Der Dax hat sich am Freitag deutlich von seinem Rückschlag am Vortag erholt. Unterstützung kam dabei auch aus den USA, die Wall Street wurde zum Handelsauftakt mit Gewinnen erwartet. Am Nachmittag legte der deutsche Leitindex um 0,95 Prozent auf 15.566,93 Punkte zu und machte damit einen Großteil seiner Verluste wieder wett. Im Wochenverlauf stand für den Dax zuletzt ein Minus von 0,5 Prozent zu Buche. Der MDax lag am Nachmittag mit 0,67 Prozent im Plus bei 34.583,62 Zählern. Der Euro legte bis zum Nachmittag auf 1,1859 US-Dollar zu. Am Rentenmarkt stieg die Umlaufrendite von minus 0,41 Prozent am Vortag auf minus 0,39 Prozent.

Nach Verstoß auf Tesla-Baustelle weitere Kontrollen

GRÜNHEIDE: Nach dem Einleiten eines Bußgeldverfahrens wegen nicht genehmigter Tanks sind Kontrolleure auf der Baustelle des US-Elektroautobauers Tesla in Grünheide bei Berlin angerückt. Das Landesamt für Umwelt führe zusätzlich zum Bußgeldverfahren am Freitag eine umfangreiche Überprüfung der gesamten Baustelle durch, sagte der Sprecher des Umweltministeriums, Sebastian Arnold, am Freitag. «Damit will die Überwachungsbehörde nach der Errichtung von drei nicht genehmigten Tanks durch Tesla sicherstellen, dass nicht noch weitere ungenehmigte Aktivitäten auf dem Gelände durchgeführt wurden und werden.» Tesla hatte sich zu dem Verstoß bisher nicht geäußert.

Verhandlungen über Jobabbau bei Siemens Energy gescheitert

MÜNCHEN: Die Verhandlungen über die konkrete Ausgestaltung des Abbaus von rund 2900 Jobs bei Siemens Energy in Deutschland sind gescheitert. Man sei trotz intensiver Bemühungen «nicht durch die Tür gekommen», hieß es am Freitag von der IG Metall. Auch Siemens Energy bestätigte das Scheitern. Das Unternehmen ruft nun eine sogenannte Einigungsstelle an. Sie ist laut Siemens Energy paritätisch mit Arbeitnehmer- und Arbeitgebervertretern besetzt und soll unter der Leitung eines unabhängigen Vorsitzenden eine abschließende Regelung finden.

Brüssel erlaubt Millionen-Garantie für Absicherung von Pauschalreisen

BRÜSSEL: EU-Wettbewerbshüter haben eine deutsche 750-Millionen-Garantie für den neuen Fonds zur Absicherung von Pauschalreisen genehmigt. Aus dem Fonds sollen Urlauberinnen und Urlauber entschädigt werden, wenn ihr Reiseveranstalter insolvent gegangen ist und Reisen abgesagt wurden. Der von Reiseveranstaltern finanzierte Reisesicherungsfonds soll ab dem 1. November bereitstehen und bis Ende Dezember 2026 mit rund 750 Millionen Euro gefüllt werden. Ein entsprechendes Gesetz hatte der Bundestag Mitte Juni verabschiedet. Die staatliche Garantie soll nach Angaben der EU-Kommission sicherstellen, dass stornierte Reisen auch dann erstattet werden können, auch wenn in dem Fonds nicht genügend Geld vorhanden ist.

Justiz: «Cum-Ex»-Schlüsselfigur Berger in der Schweiz festgenommen

FRANKFURT/MAIN: Der als Architekt von «Cum-Ex»-Aktiendeals zu Lasten der Staatskasse gesuchte Anwalt Hanno Berger ist nach Justizangaben in der Schweiz festgenommen worden. «Die Schweizer Behörden haben uns mitgeteilt, dass der vor dem Landgericht Wiesbaden Angeklagte auf unser Auslieferungsgesuch hin in der Schweiz festgenommen wurde», sagte ein Sprecher der Frankfurter Generalstaatsanwaltschaft am Freitag und bestätigte damit einen Bericht des «Handelsblatts». Nach Informationen der Zeitung befindet sich Berger, gegen den ein Haftbefehl des Landgerichts Wiesbaden vorliegt, seit Freitagmittag im Gewahrsam der Schweizer Justiz.

Auch ländliches E-Ladenetz wird langsam dichter - Bayern bleibt vorn

BERLIN: Deutschlands Ladenetz für Elektroautos wird allmählich etwas dichter. Besonders auf dem Land ist es zwar oft noch schwierig, eine öffentliche Säule in der Nähe zu finden - insgesamt verbesserte sich das Angebot bis Ende Mai nach Einschätzung des Bundesverbands der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW) aber merklich. Die zuletzt verfügbaren Daten des «Ladesäulen-Registers» zeigen auch für manche kleinen Kommunen jenseits der großen Zentren eine bessere Abdeckung. Im Gesamtvergleich der Flächenländer schneidet Bayern in der jüngsten Erhebung erneut am besten ab.

Betriebe und Azubis finden schwer zueinander

BERLIN/NÜRNBERG: Die Lage am Ausbildungsmarkt in Deutschland verschärft sich weiter. 385.000 junge Leuten haben sich nach Angaben der Bundesagentur für Arbeit (BA) in Nürnberg bundesweit bisher um Lehrstellen beworben, 32.000 weniger als vor einem Jahr. Demgegenüber haben die Ausbildungsbetriebe 468.000 freie Lehrstellen gemeldet. Trotz des deutlichen Überhangs sind noch 158.000 junge Frauen und Männer nicht mit einer Ausbildungsplatz versorgt - obwohl es eigentlich mehr als genug Lehrstellen gibt. Firmen und potenzielle Azubis finden nur schwer zusammen. Die Corona-Krise hat das verschärft.

Erneut Riesendiamant in Botsuana entdeckt

GABORONE: Nur wenige Tage nach der Entdeckung eines enormen Riesendiamanten in einem Bergwerk des afrikanischen Binnenstaats Botsuana ist dort ein noch größerer Edelstein entdeckt worden. Sein Gewicht wurde mit 1174,76 Karat angegeben und übertrifft damit deutlich das Gewicht des Edelsteins, den der Minenbetreiber Debswana Mitte Juni bekanntgegeben hatte. Der kanadische Minenbetreiber Lucara Diamond Corp bestätigte am Freitag entsprechende Medienberichte.

Demnach war der Rohdiamant am 23. Juni in der Karowe-Mine gefunden worden und gilt nun als drittgrößter Diamant der Welt. Der Stein war vergangenen Mittwoch der Regierung des Binnenstaates präsentiert worden. Der am 1. Juni in der Jwaneng-Mine gefundene Stein war mit insgesamt 1098 Karat vermessen worden und somit deutlich kleiner.

US-Präsident Biden will Übermacht von Großkonzernen eindämmen

WASHINGTON: US-Präsident Joe Biden will den Wettbewerb in der amerikanischen Wirtschaft fördern und der Übermacht von Großkonzernen in bestimmten Branchen Einhalt gebieten. «Ich bin ein stolzer Kapitalist», sagte Biden am Freitag. «Aber lassen Sie mich ganz klar sagen: Kapitalismus ohne Wettbewerb ist kein Kapitalismus, sondern Ausbeutung.» Biden unterzeichnete eine entsprechende Verfügung, um Wettbewerbshindernisse einzuschränken.

Insgesamt würden höhere Preise und niedrigere Löhne, die durch mangelnden Wettbewerb verursacht werden, einen US-Durchschnittshaushalt schätzungsweise 5000 US-Dollar (4213 Euro) pro Jahr kosten, so das Weiße Haus. In zahlreichen Branchen kontrolliere eine kleine Anzahl von großen Unternehmen einen maßgeblichen Teil des Geschäfts. Dieser Mangel an Wettbewerb treibe die Preise für die Verbraucher in die Höhe und drücke die Löhne.

Die Maßnahmen betreffen nun etwa die Landwirtschafts-, Luftfahrts-, Gesundheits-, Internet- oder Bankenbranche. Bei vorzeitigen Kündigungen von Internetverträgen sollen zum Beispiel überhöhte Gebühren verboten werden. Mieter sollen aufgrund von Exklusivverträgen nicht mehr nur eine einzige Option für einen Internetvertrag haben. Bei der Reparatur von Geräten soll der Hersteller Selbst- oder Fremdreparaturen nicht per se verbieten können.

EU-Staaten arbeiten enger in Mittel- und Osteuropa zusammen

SOFIA: Zwölf EU-Staaten wollen ihre Zusammenarbeit in der Region zwischen Adria, Ostsee und Schwarzem Meer verstärken. Die Mitglieder der Drei-Meere-Initiative wollen schnell die Anschlussfähigkeit der Region im Transport-, Energie- und im digitalen Bereich verbessern. Das ging aus einer Erklärung am Freitag zum Abschluss des Gipfeltreffens der Initiative in der bulgarischen Hauptstadt Sofia hervor.

Deutschland ist kein Mitglied, aber Partnerland der Initiative. Bundesaußenminister Heiko Maas sagte in einem Videostatement, die Stärkung der Vernetzung in Mittel- und Osteuropa sei mehr als eine wirtschaftliche Erwägung. «Sie ist unser strategisches Ziel, weil Europa dadurch stärker, einiger und wettbewerbsfähiger wird.»

Zur Drei-Meere-Initiative gehören Bulgarien, Estland, Lettland, Litauen, Polen, Tschechien, die Slowakei, Ungarn, Slowenien, Österreich, Kroatien und Rumänien. US-Präsident Joe Biden hatte in einer Videoansprache am Donnerstag auch die Unterstützung der USA als Partnerlands bekräftigt.

Beim Gipfeltreffen sei eine engere Zusammenarbeit bei der Förderung von Investitionen und zwischen den Industriekammern der Mitgliedstaaten vereinbart worden, sagte der Präsident des Gastgeberlandes Bulgarien, Rumen Radew. «Alle haben ein Interesse an der Entwicklung dieser Partnerschaft», betonte er. Das Treffen in Sofia wurde von einem Wirtschaftsforum begleitet, an dem Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier am Donnerstag teilnahm.

Milliarden auseinander: London erkennt Brexit-Rechnung nicht an

BRÜSSEL/LONDON: Zwischen Großbritannien und der EU bahnt sich der nächste Brexit-Konflikt an: Diesmal geht es ums Geld. Brüssel fordert von London unterm Strich 47,5 Milliarden Euro für noch offene Verpflichtungen aus der Zeit als EU-Mitglied. Die britische Regierung will allerdings weniger zahlen: «Wir erkennen diese Summe nicht an», sagte ein Regierungssprecher am Freitag in London.

Man gehe weiterhin von Nettokosten in Höhe von 35 bis 39 Milliarden Pfund (etwa 40 bis 45 Mrd Euro) aus, sagte der Sprecher von Premierminister Boris Johnson. Bei der EU-Zahl handele es sich um eine Schätzung für interne Rechnungslegungszwecke. «Zum Beispiel wird nicht die Summe widergespiegelt, die dem Vereinigten Königreich geschuldet wird. Das reduziert den Betrag, den wir zahlen», so der Sprecher.

In Brüssel hieß es dagegen, der Finanzbericht mit dem Rechnungsbetrag von 47,5 Milliarden Euro sei endgültig. «Die Berechnungen wurden im Einklang mit den Bestimmungen des Austrittsabkommens durchgeführt», sagte ein Sprecher der EU-Kommission am Freitag. 2021 müsse Großbritannien von dem Betrag 6,8 Milliarden Euro zahlen. Die erste Rate davon sei bereits überwiesen worden. Die Kommission habe derzeit absolut keine Hinweise darauf, dass die EU-Kalkulationen von britischer Seite infrage gestellt würden.

Frankreichs Finanzminister schlägt globalen Preis für CO2-Ausstoß vor

VENEDIG: Frankreichs Finanzminister Bruno Le Maire hat einen globalen Mindestpreis für den Ausstoß klimaschädlicher Treibhausgase vorgeschlagen. Es ergebe keinen Sinn, in der EU CO2-Preise einzuführen, wenn es anderswo keine gebe, sagte er am Freitag bei einem Treffen der Finanzminister der großen Industrie- und Handelsstaaten (G20) in Venedig. Ohne einen Mindestpreis drohe eine Verlagerung von Emissionen und damit der Industrieproduktion ins billigere Ausland.

«Ein fairer und effizienter CO2-Preis sollte ein globaler CO2-Preis sein», sagte Le Maire. Alle G20-Staaten hätten sich vorgenommen, bis 2050 klimaneutral zu sein. Jetzt gehe es darum, den Weg und die Mittel zu finden, dieses Ziel auch zu erfüllen. Eine Verpflichtung aller G20-Länder für einen CO2-Preis könne ein erster Schritt sein. «Wir brauchen abgestimmte und drastische Maßnahmen für das Klima», sagte Le Maire.

Scholz wirbt für globale Kooperation bei CO2-Bepreisung

VENEDIG: Vizekanzler Olaf Scholz hat bei den großen Industrie- und Handelsstaaten für eine stärkere globale Kooperation in der Klimapolitik geworben. In vielen Ländern gebe es gerade die Debatte, den Ausstoß von klimaschädlichen Treibhausgasen teurer zu machen, sagte der SPD-Politiker am Freitag beim Treffen der G20-Finanzminister in Venedig. «Wir verfolgen alle das gleiche Ziel.» Das müsse international aber besser koordiniert werden.

Mehrere Staaten haben zuletzt einen CO2-Preis eingeführt; in Deutschland gibt es ihn seit Jahresbeginn im Verkehr und beim Heizen. Indem Diesel, Benzin, Heizöl und Gas teurer werden, sollen Bürger und Industrie zum Umstieg auf umweltfreundlichere Alternativen bewegt werden. Scholz betonte, dabei müssten die Länder global an einem Strang ziehen. Es gelte zu verhindern, dass Emissionen und damit etwa Industrieproduktion ins billigere Ausland verlagert würden - das sogenannte Carbon Leakage. Es dürfe nicht zu einem Wettbewerb verschiedener Nationen kommen, die eigentlich alle vor den gleichen Problemen stünden.

Chinesischer Autoherstellerverband trotz mauem Juni optimistischer

PEKING: Die chinesischen Auto- und Nutzfahrzeughersteller werden trotz des dürftigen Juni-Abschneidens etwas optimistischer für das Gesamtjahr. Der Absatz von Fahrzeugen an die Händler dürfte 2021 nun um 6,7 Prozent auf rund 27 Millionen Stück zulegen, sagte Xu Haidong vom Herstellerverband CAAM (China Association of Automobile Manufacturers) am Freitag. Die letzte offizielle Prognose des Verbands stammte aus dem Januar mit einem geschätzten Plus von 4 Prozent - Haidong hatte aber Mitte Juni bereits durchblicken lassen, dass es um die 6,5 Prozent Wachstum sein könnten. Es wäre der erste Zuwachs auf dem einst rasant wachsenden weltgrößten Einzelmarkt seit 2017.

Für Pkw veranschlagt der Verband einen Anstieg von 9,5 Prozent auf 22,1 Millionen Autos. Bei den Nutzfahrzeugen hingegen dürfte es um 4,5 Prozent auf 4,9 Millionen Stück abwärts gehen. In den ersten Jahresmonaten war der Fahrzeugabsatz der Hersteller im Land insgesamt stark gestiegen. Im Vorjahr hatte der Ausbruch der Corona-Pandemie China früher getroffen als Europa und Nordamerika, was die Wirtschaft in der Volksrepublik in großen Teilen lahmgelegt hatte.

Zuletzt stockte die Erholung aber wieder. Für den Monat Juni musste der CAAM einen Rückgang des Fahrzeugabsatzes an die Händler von 12,4 Prozent berichten. Auch bei den Pkw separat ging es um 11,1 Prozent nach unten. Offenbar hatten die Händler bereits in den vergangenen Monaten ihre Bestände gut gefüllt. Beim Verkauf an die Endkunden schlug im Juni ein etwas geringeres Minus von 5,3 Prozent auf 1,6 Millionen Pkw, SUV und Minivans zu Buche, wie der Branchenverband PCA am Vortag berichtet hatte.

China ist mit Abstand der wichtigste Einzelmarkt der deutschen Autokonzerne Volkswagen, Daimler und BMW. Die VW-Töchter Porsche und Audi, aber auch Mercedes-Benz und BMW können sich vom Massenmarkt in dem Land oft abkoppeln, weil sie vorwiegend auf teurere Marktsegmente ausgerichtet sind.

Weidmann: Streben weder höhere noch niedrigere Inflation an

FRANKFURT/MAIN: Bundesbankpräsident Jens Weidmann hat angesichts des veränderten EZB-Inflationsziels das Primat der Preisstabilität betont. «Die neue Strategie hilft der Geldpolitik, Preisstabilität für die Menschen im Euroraum zu sichern», teilte Weidmann am Freitag mit. «Eine Inflationsrate von zwei Prozent in der mittleren Frist ist als Ziel klar und leicht zu verstehen. Wir streben weder niedrigere noch höhere Raten an. Das war mir wichtig.»

Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte am Vortag ihre runderneuerte geldpolitische Strategie vorgestellt. Beim Thema Inflation verschaffen sich die Währungshüter mehr Spielraum. Künftig strebt die Notenbank für die 19 Staaten des Euroraums eine jährliche Teuerungsrate von zwei Prozent an. Zumindest zeitweise will die EZB dabei auch dulden, wenn diese Marke moderat über- oder unterschritten wird. Bislang lag das Inflationsziel der EZB bei «unter, aber nahe zwei Prozent».

Neu ist auch, dass künftig die Kosten für selbst genutztes Wohneigentum schrittweise in die Inflation mit eingerechnet werden sollen. «Um für Preisstabilität zu sorgen, brauchen wir ein geeignetes Maß für die Inflationsrate», erklärte Weidmann. Daher spreche sich der EZB-Rat dafür aus, auch selbst genutztes Wohneigentum einzubeziehen. «So kommt die Preismessung der Lebenswirklichkeit der Menschen im Durchschnitt noch näher.»

Die EZB hatte zuletzt im Jahr 2003 ihre Strategie überarbeitet. In den jetzigen Prozess, der 18 Monate dauerte, flossen auch Beratungen mit Verbraucherverbänden und Sozialpartnern sowie Bürgerstimmen ein. Die seit 1. November 2019 amtierende EZB-Präsidentin Christine Lagarde hatte die Strategieüberprüfung vorangetrieben. Zum nächsten Mal auf den Prüfstand soll die geldpolitische Strategie im Jahr 2025.

Tesla liefert Model Y ab August in Deutschland aus

PALO ALTO: Tesla startet in wenigen Wochen mit der Auslieferung seines Mini-SUV Model Y in Europa. Die ersten Fahrzeuge sollen im August in Deutschland übergeben werden, wie der Elektroauto-Hersteller am Freitag ankündigte. Sie kommen aus Shanghai. Tesla wollte ursprünglich im Juli mit der Produktion des Model Y in Grünheide in Berlin beginnen, doch die Fertigstellung des ersten europäischen Werks verzögert sich. Der Beginn der Auslieferungen des Model Y in Europa war für das dritte Quartal angekündigt.

Der Mini-SUV ist eine etwas größere Version von Teslas erstem Massenmarkt-Wagen Model 3. Im zweiten Quartal lieferte die Firma gut 199.000 Fahrzeuge der Modelle 3 und Y aus, die größeren und teureren Model S und Model X kamen auf knapp 2000 Auslieferungen.

Karlsruhe weist neue Eilanträge zum EU-Einheitspatent ab

KARLSRUHE: Das Bundesverfassungsgericht gibt endgültig grünes Licht für den Start des europäischen Einheitspatents. Die Karlsruher Richterinnen und Richter lehnten zwei neue Eilanträge wegen des vorgesehenen Einheitlichen Patentgerichts ab, wie das Gericht am Freitag mitteilte. Die Kläger hätten eine Verletzung ihrer Grundrechte nicht ausreichend dargelegt, ihre eigentlichen Verfassungsbeschwerden seien deshalb unzulässig. Damit steht auch fest, dass es keine Prüfung im Hauptverfahren mehr geben wird. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier kann das im November und Dezember von Bundestag und Bundesrat beschlossene Gesetz dazu nach monatelanger Wartezeit nun ausfertigen. (Az. 2 BvR 2216/20 u.a.)

Das Einheitspatent, an dem sich die allermeisten EU-Staaten beteiligen, soll Unternehmen Zeit und Geld sparen. Die deutsche Zustimmung ist für den Start des Systems zwingend. Wegen Klagen in Deutschland lag das Projekt zuletzt jahrelang auf Eis.

Maas: «geostrategische Konkurrenzfähigkeit» Europas stärken

BERLIN: Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) plädiert für eine stärkere geostrategische Ausrichtung der EU-Außenwirtschaftspolitik. Vor dem EU-Außenministerrat am Montag sagte Maas dem «Handelsblatt» (Freitag): «Das Thema gehört ganz nach oben auf die politische Tagesordnung.»

Nach Informationen des «Handelsblatts» wollen die EU-Minister die EU-Kommission aufrufen, binnen neun Monaten eine Liste von Infrastrukturprojekten «mit großer Wirkung und Sichtbarkeit» vorzulegen. Dazu könnten Bahnstrecken, Daten- und Stromtrassen in Afrika oder Asien zählen. Es gehe darum, Lieferketten zu diversifizieren und «strategische Abhängigkeiten zu verringern». Das Vorhaben richte sich vor allem gegen den wachsenden Einfluss Chinas, das mit seiner Seidenstraßen-Initiative international in Infrastrukturprojekte investiert.

Der Vorstoß sei «eine entscheidende Komponente für die geostrategische Konkurrenzfähigkeit der EU», sagte Maas dem «Handelsblatt». «Denn diese Frage entscheidet mit darüber, welches geopolitische Konzept sich durchsetzt: ein hierarchisches Modell oder eine transparente, freiheitliche Ordnung, für die wir als EU stehen.» Alle Länder stünden «vor der Herausforderung, leistungsfähige Infrastruktur aufzubauen, die smart, grün und nachhaltig» sei. Hier müsse die EU den Schwellen- und Entwicklungsländern Angebote machen.

Ölpreise steigen leicht - Starke Wochenverluste

SINGAPUR: Die Ölpreise sind am Freitag im frühen Handel leicht gestiegen. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete am Morgen 74,12 US-Dollar. Das waren 12 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 24 Cent auf 73,18 Dollar.

Trotz der jüngsten Stabilisierung haben die Ölpreise in der laufenden Woche kräftig nachgegeben. In der Spitze betrugen die Verluste etwa sechs Dollar. Ein Grund ist die Verunsicherung über den künftigen Kurs des Ölverbunds Opec+. Den 23 Ländern war es auch nach mehreren Anläufen nicht gelungen, sich auf eine gemeinsame Förderpolitik bis Ende des Jahres zu verständigen. Ein Streit zwischen dem Ölgiganten Saudi-Arabien und den Vereinigten Arabischen Emiraten verhinderte eine Einigung.

Ein weiterer Grund für die schlechtere Stimmung am Ölmarkt ist die rasche Verbreitung der Delta-Variante des Coronavirus. Die hochansteckende Variante breitet sich derzeit vor allem in Asien aus und sorgt für Konjunkturängste. Neue Corona-Beschränkungen dämpfen das Wachstum und lasten auf der Nachfrage nach Rohöl, Benzin und Diesel.

Appell vor G20-Ministertreffen: Coronahilfen für arme Länder

BERLIN: Die Entwicklungsorganisation One fordert vor dem Treffen der G20-Finanzminister Milliardenhilfen und mehr Impfstoff für arme Länder, die besonders unter der Corona-Pandemie leiden. Die dritte Infektionswelle treffe insbesondere in Afrika auf eine weitestgehend ungeimpfte Bevölkerung. Die Länder hätten keine Chance, dagegen viel zu unternehmen, sagte Karoline Lerche von One der Deutschen Presse-Agentur. Nötig sei eine klare Reaktion - «nicht irgendwann, sondern jetzt».

Die Organisation ruft die G20-Länder auf, einen erheblichen Teil ihrer Sonderziehungsrechte an die ärmeren Länder weiterzugeben. Dabei handelt es sich um eine Art Währungsreserve, ein internationales Zahlungsmittel, das vom Internationalen Währungsfonds (IWF) geschaffen und den Ländern zugeteilt wurde. Mit mehr liquiden Mitteln könnten die ärmeren Länder ihre Gesundheitsversorgung verbessern und die heimische Bevölkerung wie Wirtschaft unterstützen.

Außerdem sollten sich die großen Industrie- und Handelsländer für eine gerechte Verteilung von Corona-Impfstoffen einsetzen. «Während rund 60 Prozent der Deutschen zumindest eine Impfdosis erhalten haben, sind in Afrika nicht einmal ein Prozent der Menschen geimpft», sagte Lerche. Das Beispiel Indien habe gezeigt, welche schrecklichen Konsequenzen das haben könne. «Die reichen Länder müssen dringend mehr Impfdosen abgeben, damit auch die Menschen in ärmeren Ländern geschützt sind», forderte sie. Allein Deutschland bekomme in diesem Jahr mehr als 100 Millionen Impfdosen mehr als nötig.