Nachrichten aus der Wirtschaft am Freitag

Ölpreise geben etwas nach - starke Gewinne auf Wochensicht

SINGAPUR: Die Ölpreise sind am Freitag etwas gesunken. Kurz vor dem Wochenende zeigte sich eine leichte Gegenreaktion, nachdem die Notierungen im Verlauf der Woche kräftig gestiegen waren und mehrjährige Höchststände erreicht hatten. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 75,70 US-Dollar und damit 14 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel ebenfalls geringfügig um sieben Cent auf 75,16 Dollar.

Beratungen des Ölverbunds Opec+ gehen in die Verlängerung und bleiben das beherrschende Thema am Ölmarkt. Das Ölkartell Opec versucht gemeinsam mit Partnerländern des Verbunds Opec+ eine Einigung über ihre Förderstrategie zu finden. Die Allianz aus rund zwei dutzend Ölexporteuren konnte sich am Donnerstag zunächst nicht darauf verständigen, wie weit ab August die Ölproduktion ausgeweitet werden soll und setzt die Beratungen am Freitag fort. Spekulationen über einen eher vorsichtigen Kurs der Opec+ in der Förderpolitik hatten den Ölpreisen im Verlauf der Woche Auftrieb verliehen.

Eurokurs wenig verändert vor US-Arbeitsmarktdaten

FRANKFURT/MAIN: Der Kurs des Euro hat sich am Freitag vor der Veröffentlichung wichtiger Konjunkturdaten in den USA wenig verändert. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1846 US-Dollar gehandelt und damit etwa auf dem gleichen Niveau wie am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Donnerstag auf 1,1884 Dollar festgesetzt.

Der Euro konnte sich damit vorerst stabilisieren, nachdem er am Donnerstag zeitweise auf den tiefsten Stand seit Anfang April gefallen war. Vor der Veröffentlichung des US-Arbeitsmarktberichts am Nachmittag dürften sich die Anleger zurückhalten. In den USA spielt die Entwicklung am Arbeitsmarkt eine wichtige Rolle für die Geldpolitik der amerikanischen Notenbank.

Am Markt wird mit einem starken Anstieg der Beschäftigung im Juni gerechnet. In den USA war der Arbeitsmarkt in der Corona-Krise eingebrochen. Im Verlauf der vergangen Monate zeigte sich aber eine kräftige Erholung dank gewaltiger Staatshilfen und der Corona-Impfkampagne. Eine weiter positive Entwicklung bei der Zahl der Beschäftigten könnte die US-Währungshüter dazu verleiten, erste Schritte zum Ausstieg aus der extrem lockeren Geldpolitik in Erwägung zu ziehen.