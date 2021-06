Nachrichten aus der Wirtschaft am Freitag

Von: Redaktion (dpa) | 25.06.21 | Überblick

Altmaier: «Gordischen Knoten» bei Nord Stream 2 durchschlagen

WASHINGTON: Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier hat bei den Verhandlungen mit den USA um eine Lösung des Konflikts um die Pipeline Nord Stream 2 vor allem den Schutz der Ukraine betont. Der CDU-Politiker sagte am Freitag in Washington nach einem Gespräch mit der US-Energieministerin Jennifer Granholm, ukrainische Interessen etwa im Hinblick auf eine Modernisierung des Landes müssten stärker berücksichtigt werden.

Deutschland hatte sich im Zusammenhang im dem Bau der Gaspipeline Nord Stream 2 von Russland nach Deutschland dafür eingesetzt, dass die Ukraine weiter eine wichtige Rolle beim Gastransit spielt.

Altmaier sprach von einem sehr offenen Gespräch mit Granholm. «Wir brauchen eine Lösung, die befriedend wirkt und eine Lösung, die dann auch unsere Kooperation im Energiebereich, im Klimabereich, nicht nur mit der Ukraine und mit Polen und mit Russland, sondern auch mit unseren amerikanischen Freunden entfesselt. Deshalb hängt viel davon ab, dass dieser gordische Knoten durchschlagen wird und es lohnt sich, mit aller Kraft für eine gute Lösung zu arbeiten.»

Die USA sind gegen die Gas-Pipeline von Russland nach Deutschland. Der neue US-Präsident Joe Biden hatte allerdings versöhnliche Signale in Richtung Berlin ausgesandt.

Dax lahmt zum Ausklang einer robusten Woche

FRANKFURT/MAIN: Dem Dax hat es am Freitag an frischem Schwung gefehlt. Nach den Kursgewinnen vom Vortag notierte der deutsche Leitindex zuletzt mit 0,11 Prozent im Minus bei 15.571,32 Punkten. Er steuert damit aber auf ein Wochenplus von 0,8 Prozent zu. Der MDax der mittelgroßen Börsenwerte schlug sich besser, er legte zuletzt um 0,25 Prozent auf 34.431,38 Punkte zu. Der Euro wurde zuletzt mit 1,1954 US-Dollar gehandelt. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs am Mittwoch auf 1,1936 Dollar festgesetzt.

Umfrage: 5 Millionen Menschen planen mit Dispokredit für Urlaub

FRANKFURT/MAIN: Urlaubsfreuden auf Pump: Einer Umfrage zufolge sind 17 Prozent der Menschen in Deutschland bereit, die in der Corona-Pandemie ersehnte Urlaubsreise in diesem Jahr mit einem Dispositionskredit zu finanzieren. Das entspricht einem Bevölkerungsanteil von fünf Millionen der über 18-Jährigen, die Geld für die schönsten Wochen des Jahres ausgeben wollen oder es schon getan haben, wie das Vergleichsportal Check24 berichtete. Den Angaben zufolge wollen 7 Prozent die kompletten Urlaubsausgaben mit dem Dispo finanzieren, 10 Prozent nur einen Teil. Die große Mehrheit (77 Prozent) der Befragten verfügt nach eigener Einschätzung allerdings über ein ausreichendes Guthaben. Weitere 4 Prozent nutzen einen Ratenkredit, der Rest machte keine Angaben.

Mietspiegel-Pflicht kommt in größeren Städten

BERLIN: Städte und Gemeinden mit mehr als 50.000 Einwohnern müssen künftig einen Mietspiegel erstellen. Diese Pflicht ist Teil einer umfassenden Reform, die der Bundestag am frühen Freitagmorgen verabschiedete. Damit sollen Mieter besser vor überzogenen Mieterhöhungen geschützt werden. In mehr als 80 der 200 größten deutschen Städte gebe es derzeit keinen gültigen Mietspiegel, sagte der rechtspolitische Sprecher der SPD-Fraktion, Johannes Fechner. Ohne Mietspiegel sei die Mietpreisbremse aber «faktisch unwirksam». Mietspiegel werden genutzt, um die ortsübliche Vergleichsmiete zu ermitteln. Damit werden Mieterhöhungen begründet und bei einem Umzug in ein Gebiet mit Mietpreisbremse zulässige Höchstmieten errechnet. Fehlt ein Mietspiegel, steht die Bestimmung der maximal erlaubten Miete rechtlich auf wackligen Füßen.

Mehr Aufträge für deutsches Bauhauptgewerbe - aber Baustoff-Probleme

WIESBADEN/BERLIN: Das Bauhauptgewerbe in Deutschland hat im April dieses Jahres neue Aufträge im Wert von 7,9 Milliarden Euro erhalten. Das war nach Angaben des Statistischen Bundesamtes der höchste jemals registrierte Wert für einen April und bedeutete eine Steigerung um 7,0 Prozent zum Vorjahresmonat. Bereinigt um die Preissteigerungen blieb eine reale Steigerung um 4,1 Prozent, wie die Statistikbehörde am Freitag berichtete. In den ersten vier Monaten dieses Jahres hat der reale Wert der Bestellungen damit um 1,2 Prozent zugelegt. Auch die Umsätze lagen im April mit 7,94 Milliarden Euro um 2,3 Prozent über dem Wert aus dem Vorjahr. Der Zentralverband des Deutschen Baugewerbes (ZDB) in Berlin verwies aber darauf, dass in den ersten vier Monaten zusammen erst 24,4 Milliarden erlöst worden seien - 5,9 Prozent weniger als im Vorjahreszeitraum.

GfK-Studie: Corona verdirbt Verbrauchern inzwischen weniger die Laune

NÜRNBERG: Die Corona-Krise schlägt inzwischen weniger auf die Verbraucher-Stimmung: Die Konsumlaune in Deutschland ist der neuesten Studie des Nürnberger Konsumforschungsunternehmens GfK zufolge so gut wie seit August 2020 nicht mehr. Vor allem die Erwartungen hinsichtlich der wirtschaftlichen Lage in Deutschland seien nach einem sprunghaften Anstieg im vergangenen Monat noch einmal deutlich gestiegen, teilte die GfK am Donnerstag in Nürnberg mit. Der GfK-Konjunkturindikator sei auf 58,4 Punkte geklettert - der höchste Wert seit mehr als zehn Jahren. Insgesamt bewegt sich das Konsumklima jedoch immer noch auf einem Niveau, das unterhalb des langjährigen Durchschnitts liegt. In das Konsumklima fließen unter anderem die sogenannte Anschaffungsneigung und Einkommenserwartung ein.

Aldi will künftig nur Fleisch aus tiergerechterer Haltung verkaufen

ESSEN/MÜLHEIM: Die Lebensmitteldiscounter Aldi Nord und Süd wollen spätestens ab 2030 nur noch Frischfleisch von Tieren aus höherwertigen Haltungsformen verkaufen. Dann soll in den Kühltheken nur noch Fleisch aus Außenklima- und Biohaltung zu finden sein, wie die Unternehmen am Freitag ankündigten. Mit diesem Schritt wolle man Landwirten und Fleischverarbeitern Planungssicherheit geben. Aldi und andere große Lebensmittelhändler hatten 2019 ein vierstufiges System der Haltungskennzeichnung eingeführt. Die erste Stufe «Stallhaltung» entspricht lediglich den gesetzlichen Anforderungen. In der Stufe 2 «Stallhaltung plus» gibt es für die Tiere unter anderem mehr Platz und zusätzliches Beschäftigungsmaterial. Stufe 3 «Außenklima» garantiert den Tieren noch mehr Platz und Frischluft-Kontakt. Bei Stufe 4 «Premium» haben sie außerdem Auslaufmöglichkeiten im Freien, auch Biofleisch wird in diese Stufe eingeordnet.

EU-Staaten und EU-Parlament einigen sich auf Agrarreform

BRÜSSEL: Die EU-Staaten und das Europaparlament haben sich im zähen Streit um die Reform der milliardenschweren europäischen Agrarpolitik auf einen Kompromiss geeinigt. Künftig soll mehr Geld in Umwelt- und Klimaschutz investiert werden, wie der Vorsitzende des Agrarausschusses, Norbert Lins (CDU), am Freitag bestätigte. Die Einigung über die für die Jahre 2023 bis 2027 rund 270 Milliarden Euro umfassende EU-Agrarpolitik muss noch formell bestätigt werden. In einem nächsten Schritt müssen die EU-Länder ihre nationalen Pläne für die Umsetzung der Reform bei der EU-Kommission einreichen. Für die Jahre 2021 bis 2027 haben die EU-Staaten rund 387 Milliarden Euro zur Unterstützung der Landwirtschaft vorgesehen. Geeinigt wurde sich darauf, dass künftig ein bestimmter Teil der Agrargelder in sogenannten Ökoregelungen - also Gelder die an Umweltauflagen geknüpft sein sollen - fließen soll.

Grüne und Umweltverbände laufen Sturm gegen geplante EU-Agrarreform

BRÜSSEL: Noch während der laufenden Verhandlungen um die 270-Milliarden-EU-Agrarreform haben Grüne und Umweltverbände Widerstand gegen die bisher gefundenen Kompromisse angekündigt. «Wir Grüne werden diesen Deal nicht unterstützten», sagte der EU-Abgeordnete Bas Eickhout am Freitag. Die Befürchtung sei, dass geplante Verbesserungen für Umwelt und Klima ihre Wirkung verfehlten. So soll zwar künftig ein großer Teil der Gelder an sogenannte Ökoregeln - also freiwillige Umweltauflagen für Landwirte - geknüpft sein, wie diese aber konkret aussehen steht noch nicht fest.

Die Grünen vermuten, dass die EU-Länder nur sehr schwache Auflagen mit wenigen Effekten beschließen werden, da diese sich sorgten, Gelder zu verlieren. Denn in den kommenden Jahren sollen nach derzeitigem Stand bis zu 25 Prozent der Agrar-Direktzahlungen an diese Auflagen geknüpft sein, wobei Ausnahme- und Rabattregelungen vorgesehen sind. Derzeit wird auf EU-Ebene über die neue Gestaltung der EU-Agrarpolitik debattiert. Ziel ist eine umweltfreundlichere Landwirtschaft. Auf die Gelder aus Brüssel sind Millionen Bäuerinnen und Bauern in Europa angewiesen.

«Wir haben keine Zeit mehr für schlechte Deals», sagte Eickhout mit Blick auf Artensterben und Klimakrise. Auch Umweltverbände laufen Sturm gegen die Reform. Wenn es um Landwirtschaft gehe, höre die EU nicht auf die Wissenschaft, kleine Betriebe oder ihren eigenen Rechnungshof, kritisierte etwa Greenpeace. Der EU-Rechnungshof hatte Anfang der Woche einen Bericht veröffentlicht, wonach 100 Milliarden Euro, die extra für Klimaschutz bestimmt waren, nicht dazu geführt haben, dass die Landwirtschaft klimafreundlicher geworden sei. Der Deal in seiner jetzigen Form sei ein schlechter Deal, teilte der WWF mit. Er helfe weder der Umwelt noch der Landwirtschaft dabei, umweltfreundlicher zu produzieren.

Ein möglicher Kompromiss in den Verhandlungen um die Agrarreform muss noch von Parlament und EU-Staaten formell bestätigt werden. Die Grünen kündigten bereits an, eine Mehrheit im Parlament gegen den Deal organisieren zu wollen. Ob das gelingt, ist aber fraglich.

VW-Aktionäre sollen Umwelt- und Sozialziele in Vorstandsboni absegnen

WOLFSBURG: Hohe Millionengehälter für Top-Manager sind oft ein Aufreger - nicht zuletzt im VW-Konzern mit seiner Geschichte so mancher Skandale. Allzu ausufernde Bonuszahlungen will man künftig vermeiden. Bald entscheiden die Eigentümer auch über neue Klima- und Diversity-Ziele.

Bei der Hauptversammlung am 22. Juli legt VW seinen Aktionären ein erweitertes Konzept für den Einschluss mehrerer Umwelt- und Sozialziele in die Berechnung der Vorstandsgehälter vor. Das bestehende Grundmodell wird dazu um neue Faktoren ergänzt. Diese sollen künftig explizit abbilden, wie gut Top-Führungskräfte neben dem rein geschäftlichen Erfolg jeweils auch Kriterien zu Nachhaltigkeit und Klimaschutz, gesellschaftlicher Vielfalt sowie Regeltreue und Qualität der Unternehmensführung erreicht haben. Bei der Entwicklung der neuen Gehaltsstrukturen orientierte sich VW auch an den Konzepten anderer großer Unternehmen.

Die Bezüge der VW-Vorstände bestehen aus einem fixen Basisgehalt plus Nebenleistungen sowie zwei variablen Bestandteilen: einem am laufenden Jahr und einem an einer Spanne von mehreren zurückliegenden Geschäftsjahren ausgerichteten Bonus. Die Veränderungen betreffen vor allem die erste Prämienkategorie, den Jahresbonus. In ihn sollen nun auch etwa die Erreichung der CO2-Reduktionsziele, der Anteil von Frauen und internationalen Teams im Management sowie die Stimmung im Konzern einfließen, hieß es in einer VW-Präsentation vor Investoren am Freitag. Der Zielwert beträgt 1,35 Millionen Euro für normale Vorstandsmitglieder sowie etwas mehr als 3 Millionen Euro für den Vorstandsvorsitz.

Nach der bisherigen Gehaltssystematik hatte VW-Konzernchef Herbert Diess für das vergangene Geschäftsjahr 2020 - ohne Berücksichtigung von Rentenansprüchen - rund 6,1 Millionen Euro verdient. Bei seinem Vorvorgänger Martin Winterkorn waren es teilweise noch mehr als 17 Millionen Euro gewesen, die dieser in seinen besten Jahren einstrich.

Bundesrat billigt Insektenschutzpaket mit Glyphosat-Ausstieg

BERLIN: Der Einsatz von Pestiziden in der Landwirtschaft wird zum Schutz bedrohter Insekten weiter eingeschränkt. Der Bundesrat ließ am Freitag ein vom Bundestag beschlossenes Gesetz passieren und stimmte einer Verordnung zu, die unter anderem einen Ausstieg aus der Anwendung des umstrittenen Unkrautvernichters Glyphosat regelt. Zunächst soll der Wirkstoff in Gärten und Kleingärten, Parks und Sportplätzen verboten und auf den Äckern stark eingeschränkt werden. Komplett Schluss sein soll dann ab 1. Januar 2024. Generell sollen Pflanzenschutzmittel nahe größeren Flüssen und Seen demnach nur noch mit Mindestabständen von fünf bis zehn Metern eingesetzt werden. Das am Donnerstag vom Bundestag beschlossene Gesetz sieht vor, dass zusätzliche Gebiete unter besonderen Schutz gestellt werde sollen, die Lebensräume für Insekten sind.

Forscher fordern Aufschub von Tiefseebergbau - mehr Studien nötig

SANTA BARBARA: Mehr als 300 Wissenschaftler von sechs Kontinenten haben Regierungen und Länder dazu aufgerufen, Pläne für einen Bergbau in der Tiefsee aufzuschieben. Vor Beginn eines möglichen Abbaus von Rohstoffen auf dem Meeresboden müsse es mehr Studien über die Gefahren etwa für die Artenvielfalt und das Ökosystem im Ozean geben, heißt es in der Erklärung.

«Der Rohstoffabbau ist einfach ein zu riskantes Vorhaben in einem bereits stressüberladenen Ozean», erklärte Douglas McCauley, Professor für Ozeanwissenschaften an der University of California in Santa Barbara. Der Forscher verwies auf das Risiko von irreversiblen Schäden des fragilen Tiefsee-Ökosystems, einer Anreicherung von Giftstoffen in Meerestieren und Klimaschutz-Auswirkungen durch eine mögliche Störung der Kohlenstoffaufnahme des Meeres.

Zu den Unterzeichnern gehören Wissenschaftler von führenden Forschungsinstituten in aller Welt, darunter auch Sebastian Unger vom Institut für transformative Nachhaltigkeitsforschung in Potsdam und die deutschen Meeresbiologinnen Angelika Brandt und Corinna Breusing.

Die Erkundung der Tiefsee für einen möglichen Rohstoffabbau ist mit Gerätetests schon angelaufen. Die Internationale Meeresbodenbehörde hat für eine Million Quadratkilometer Meeresboden bereits Lizenzen erteilt. Das Areal ist reich an Manganknollen und wertvollen Rohstoffen wie Nickel, Kobalt und Kupfer.

Ex-Lufthansa-Managerin Simone Menne neue AmCham-Präsidentin

FRANKFURT/BERLIN: Die frühere Lufthansa-Finanzvorständin Simone Menne ist neue Präsidentin der Amerikanischen Handelskammer (AmCham) in Deutschland.

«Gerade jetzt, in diesen besonderen Zeiten, ist es wichtiger denn je, den transatlantischen Beziehungen neue Energie zu verleihen, sie zu stärken und die Potenziale unseres gemeinsamen Wirtschaftsraums auszuschöpfen», erklärte Menne nach ihrer Wahl durch die Mitgliederversammlung am Freitag. Die 60-Jährige ist unter anderem Mitglied in den Aufsichtsräten von Deutscher Post/DHL und Henkel. Die 1903 gegründete AmCham Germany hat sich zum Ziel gesetzt, die deutsch-amerikanischen Wirtschaftsbeziehungen zu fördern. Menne folgt in dem Ehrenamt auf den langjährigen UPS-Deutschland-Chef Frank Sportolari, der für drei Jahre AmCham-Präsident war.

Neues Gesetz für faire Verbraucherverträge verabschiedet

BERLIN: Die Vertragslaufzeiten für Handytarife, Streamingdienste oder Fitnessstudios werden gesetzlich beschränkt, um den Wechsel zu einem anderen Anbieter zu erleichtern. Der Bundestag hat am frühen Freitagmorgen ein entsprechendes Gesetz verabschiedet, das Verbrauchern auch die Kündigung ihrer Verträge erleichtern soll. «Lange Vertragslaufzeiten und lange Kündigungsfristen beschränken die Wahlfreiheit der Verbraucherinnen und Verbraucher und hindern sie an einem Wechsel zu attraktiveren und preisgünstigeren Angeboten», erklärte Justizministerin Christine Lambrecht (SPD).

Vor einer grundsätzlichen Verkürzung der Vertragslaufzeiten auf ein Jahr, die in dem Gesetzgebungsverfahren zwischenzeitlich erwogen wurde, nahm die schwarz-rote Koalition aber Abstand. Wie schon nach geltendem Recht kann eine Mindestvertragslaufzeit von bis zu zwei Jahren grundsätzlich auch in Allgemeinen Geschäftsbedingungen vereinbart werden, ohne dies an weitere Voraussetzungen zu binden. Zum Schutz der Verbraucher würden aber strengere Regelungen für die automatische Verlängerung von Verträgen getroffen, erklärte Jan-Marco Luczak, der rechtspolitische Sprecher der Unionsfraktion.

Eine automatische Verlängerung von befristeten Verträgen soll demnach nur noch sehr eingeschränkt möglich sein. Verlängerungsklauseln seien nur noch wirksam, wenn sie die Verlängerung des Vertrags auf unbestimmte Zeit vorsehen und dem anderen Vertragsteil ein vertragliches Kündigungsrecht einräumen, erklärte Luczak. Das vertragliche Kündigungsrecht müsse so gestaltet sein, dass der andere Vertragsteil den Vertrag jederzeit mit einer Frist von höchstens einem Monat durch seine Kündigung beenden könne.

Thyssenkrupp-Steel-Chef: «Wir haben einen Stahlengpass in Europa»

DÜSSELDORF: Der Chef des größten deutschen Stahlerzeugers Thyssenkrupp Steel rechnet mit vorerst anhaltenden Versorgungslücken beim Stahl. «Wir haben einen Stahlengpass in Europa», sagte Bernhard Osburg am Donnerstagabend bei einer Online-Veranstaltung der Wirtschaftspublizistischen Vereinigung Düsseldorf. Die europäische Stahlindustrie habe zwar ihre Kapazitäten voll hochgefahren. Das reiche aber nicht, um die Nachfrage zu decken. Auch Thyssenkrupp sei sehr gut ausgelastet. Kurzarbeit sei kein Thema mehr. Viele stahlverarbeitende Branchen klagen seit Monaten über einen Mangel an Vorprodukten.

Den Stahlüberschuss, der die Lage auf dem Weltmarkt viele Jahre bestimmt habe, gebe es nicht mehr, sagte Osburg. China, wo die Corona-Krise schon im vergangenen Jahr überwunden worden sei, habe einen «extrem hohen Stahlhunger». Deshalb habe die chinesische Regierung die in der Vergangenheit gewährten Steuererleichterungen für Stahlexporte gestrichen. Stahl aus China fehle daher auf dem Weltmarkt. Was noch vorhanden sei, «sucht sich vor allem den Weg in die USA». Denn dort sei das Preisniveau deutlich höher als in Europa.

In Europa fielen rund 20 Prozent der Importe derzeit weg, es gebe deshalb rund 4 Millionen Tonnen weniger Stahl auf dem Markt. Diese Lücke sei keine Folge der Schutzmaßnahmen für die europäische Stahlindustrie. «Ihnen verkauft einfach keiner etwas», sagte Osburg. Das Preisniveau habe kräftig angezogen, aber auch die Rohstoffe seien für die Hüttenwerke deutlich teurer geworden. So müssten für Erze derzeit Rekordpreise gezahlt werden.

Der Thyssenkrupp-Manager rechnet vorerst nicht mit einer Entspannung. Da die großen Corona-Wiederaufbauprogramme in Europa und den USA erst anliefen, werde die Nachfrage nach Stahl hoch bleiben. Das konjunkturelle Umfeld werde zumindest mittelfristig gut bleiben. Das spreche dafür, «dass die Stahlkonjunktur wahrscheinlich nicht sehr schnell wieder in große Probleme kommt».

Zinsportale Raisin und Deposit Solutions verschmelzen zu Raisin DS

HAMBURG/BERLIN: Die beiden großen Zinsplattformen Raisin und Deposit Solutions tun sich zusammen. Die Fusion auf Augenhöhe zur Raisin DS GmbH soll an diesem Freitag abgeschlossen werden, wie die beiden Unternehmen am Donnerstagabend mitteilten. Es ist der erste Zusammenschluss zweier bedeutender deutscher Finanz-Start-ups.

Die beiden Unternehmen vermitteln Sparern über ihre Plattformen «Weltsparen» (Raisin) und «Zinspilot» (Deposit Solutions) Einlagenprodukte, die in Zeiten extrem niedriger Zinsen im Euroraum höhere Renditen versprechen. Beide Anbieter hatten auch Einlagen an die Bremer Pleitebank Greensill vermittelt und standen nach deren Zusammenbruch entsprechend in der Kritik.

Bislang sind Raisin mit Sitz in Berlin und Deposit Solutions mit Sitz in Hamburg Wettbewerber. Nun wollen sie gemeinsam auch international wachsen. Deposit-Solutions-Chef Tim Sievers sagte dem «Handelsblatt», mit der Fusion entstehe «ein europäischer Champion mit globalen Ambitionen». Raisin-Chef Tamaz Georgadze sagte der Zeitung: «Unsere Vision ist ein globaler Spar- und Anlagemarkt ohne Hürden.»

Zusammen kooperieren die beiden Unternehmen nach eigenen Angaben mit etwa 400 Banken und Finanzdienstleistern aus mehr als 30 Ländern. Über die eigenen Marktplätze legen bei Raisin DS demnach 550.000 Direktkunden an. Die fusionierte Firma soll gut 500 Beschäftigte haben.

Ölpreise stagnieren auf erhöhtem Niveau

SINGAPUR: Die Ölpreise haben sich am Freitag im frühen Handel zunächst kaum von der Stelle bewegt. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete am Morgen 75,57 US-Dollar und damit in etwa so viel wie am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) lag ebenfalls nahezu unverändert auf 73,31 Dollar.

Die Erdölpreise rangieren derzeit in der Nähe ihrer höchsten Stände seit gut zweieinhalb Jahren. Stärkster Treiber ist die Hoffnung auf eine starke konjunkturelle Erholung in großen Verbrauchsländern wie den USA. Vom Ölverbund Opec+ wird daher erwartet, dass er in der kommenden Woche eine zusätzliche Ausweitung seiner Förderung beschließen wird. Der Verbund, der von den Ölgiganten Saudi-Arabien und Russland angeführt wird, berät am Donnerstag (1. Juli) über seine kurzfristige Förderpolitik.

Ein Risiko für das Szenario einer steigenden Ölnachfrage stellen die hochansteckenden Corona-Varianten dar. Hinzu kommt die angespannte Corona-Lage in einigen großen Ländern Südamerikas und Asiens.

Euro legt leicht zu

FRANKFURT/MAIN: Der Euro ist am Freitag im frühen Handel leicht gestiegen. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,1935 US-Dollar und damit etwas mehr als am späten Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Donnerstagnachmittag auf 1,1936 Dollar festgesetzt.

Zum Wochenausklang dürften Analysten und Anleger vor allem auf Preisdaten aus den USA achten. Es wird der Inflationsindex PCE erwartet, der von der US-Notenbank Fed als bevorzugtes Inflationsmaß verwendet wird. Der prominentere Indikator CPI war im Mai auf fünf Prozent und damit klar über das Zwei-Prozent-Ziel der Fed gestiegen. Die Notenbank will geldpolitisch jedoch nicht reagieren, da sie den Preisschub als zeitweiliges Phänomen betrachtet.

Britische Autoproduktion bleibt niedriger als vor Corona

LONDON: Wegen der Corona-Lockerungen ist die britische Autoproduktion im Mai im Vergleich zum Vorjahreszeitraum sprunghaft gestiegen. Allerdings klagt der Branchenverband SMMT, dass ein weltweiter Mangel an Einzelteilen wie Halbleitern die Erholung des Industriezweigs beeinträchtige. Im Mai hätten knapp 55.000 Autos die Fabriken in Großbritannien verlassen, teilte der Verband Society of Motor Manufacturers and Traders (SMMT) am Freitag mit. Im Mai 2020 waren es wegen den Folgen der Pandemie, die damals ihren ersten Höhepunkt erreichte, nur 5314 Fahrzeuge. Allerdings lag die Zahl im Mai 2019 noch doppelt so hoch wie in diesem Jahr.

Verbandschef Mike Hawes forderte mehr Einsatz von der Regierung. «Wenn Großbritannien wettbewerbsfähig bleiben soll, muss es für einen global attraktiven politischen Rahmen sowohl für die Fahrzeugproduktion als auch für Lieferketten sorgen», sagte Hawes. Es müssten Investitionen in Forschung und Entwicklung sowie Ladeinfrastruktur vorangetrieben werden, um das Netto-Nullemissionsziel zu erreichen.

In den ersten fünf Monaten des Jahres wurden in Großbritannien laut SMMT insgesamt 429.826 Autos hergestellt, das waren gut 105.000 mehr als in Vorjahresspanne, aber 22,9 Prozent weniger als im gleichen Zeitraum 2019. Mehr als jedes fünfte Fahrzeug hatte einen alternativen Antrieb, jedes sechzehnte war demnach ein reines E-Auto. Die britische Autoindustrie ist klar exportorientiert, mehr als jedes vierte Fahrzeug wird ins Ausland verschifft. Der wichtigste Kunde bleibt trotz des Brexits die EU mit 53,6 Prozent, vor den USA (18,3 Prozent) und China (7,3 Prozent).

Bundestag: Update-Pflicht für digitale Geräte

BERLIN: Bei Geräten mit digitalen Elementen wie Tablets oder Smartwatches gilt künftig eine Update-Pflicht. Ein Gesetz, das der Bundestag am frühen Freitagmorgen verabschiedet hat, verpflichtet den Verkäufer zur regelmäßigen Aktualisierung seines Produkts. Damit sollen die Funktionsfähigkeit und die IT-Sicherheit der erworbenen Geräte langfristig gewährleistet bleiben.

Für welchen Zeitraum die Update-Pflicht gilt, ist allerdings nicht ausdrücklich festgeschrieben. Im Gesetz ist nur von einem Zeitraum die Rede, die der Kunde «aufgrund der Art und des Zwecks» des erworbenen Geräts erwarten könne.

Rechtlich besser gestellt werden Verbraucher ferner im Fall eines beschädigten Produkts. Bislang lag ein Gewährleistungsfall nur in den ersten sechs Monaten nach dem Kauf vor. In Zukunft gilt hingegen zwölf Monate lang grundsätzlich die Vermutung, dass der Mangel bereits beim Kauf vorlag.

Bundestag beschließt neuen Rechtsrahmen für Personengesellschaften

BERLIN: Eine grundlegende Reform des Gesellschaftsrechts soll den teilweise mehr als 100 Jahre alten Rechtsrahmen für Personengesellschaft auf einen zeitgemäßen Stand bringen. Mit der umfassenden Novelle, die der Bundestag am frühen Freitagmorgen einstimmig verabschiedet hat, orientiert sich das gesetzliche Leitbild der Gesellschaft bürgerlichen Rechts (GbR) eher am Start-up-Unternehmen als - wie bisher - an der Tippgemeinschaft von Lottospielern.

Der nicht rechtsfähigen GbR wird deshalb als Variante die rechtsfähige GbR an die Seite gestellt. Diese verfügt über ein eigenes Gesellschaftsvermögen und kann selbst Trägerin von Rechten und Pflichten sein. Eine Personengesellschaft besteht aus mindestens zwei Gesellschaftern, die in der Regel mit ihrem persönlichen Vermögen für das Unternehmen haften.

Mit der Reform wird auch ein öffentliche Gesellschaftsregister eingeführt, in dem wesentliche Eckdaten der GbR festgehalten werden. Die Eintragung in dieses Register ist allerdings freiwillig.

Zusätzliche Corona-Hilfe für den Nahverkehr

BERLIN: Wegen fehlender Fahrgäste in der Corona-Krise gibt es eine weitere staatliche Finanzspritze für Busse und Bahnen.

Der Bundestag beschloss am frühen Freitagmorgen, dem öffentlichen Personennahverkehr erneut eine Milliarde Euro zukommen zu lassen. Schon im vergangenen Jahr hatte der Bund 2,5 Milliarden Euro zusätzlich für den Nahverkehr bereitgestellt - über die jährlichen Regionalisierungsmittel hinaus, die in diesem Jahr ohnehin auf knapp 9,3 Milliarden Euro steigen. Die Länder, die dem Gesetz im Bundesrat noch zustimmen müssen, sollen Finanzhilfen in gleicher Höhe wie der Bund bereitstellen.

Neues Gesetz gegen lange Vertragslaufzeiten

BERLIN: Die Vertragslaufzeiten für Handytarife, Streamingdienste oder Fitnessstudios werden gesetzlich beschränkt, um den Wechsel zu einem anderen Anbieter zu erleichtern. Der Bundestag hat am frühen Freitagmorgen ein entsprechendes Gesetz verabschiedet, das Verbrauchern auch die Kündigung ihrer Verträge erleichtern soll. «Lange Vertragslaufzeiten und lange Kündigungsfristen beschränken die Wahlfreiheit der Verbraucherinnen und Verbraucher und hindern sie an einem Wechsel zu attraktiveren und preisgünstigeren Angeboten», erklärte Justizministerin Christine Lambrecht (SPD).

Künftig dürfen Verträge in der Regel nur noch ein Jahr lang laufen. Längere Laufzeiten von bis zu zwei Jahren sind nur noch erlaubt, wenn der Kunde gleichzeitig auch ein Angebot über einen Ein-Jahres-Vertrag bekommt, der im Monatsdurchschnitt maximal 25 Prozent teurer ist. Wenn ein Unternehmen Verträge um mehr als drei Monate automatisch verlängern will, muss es von sich aus auf die Kündigungsmöglichkeit hinweisen. Die Kündigungsfrist wird grundsätzlich von drei Monaten auf einen Monat verkürzt. Im Internet muss es künftig außerdem einen «Kündigungsbutton» geben, damit Verträge dort genauso einfach beendet werden können wie sie geschlossen wurden.