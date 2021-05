Nachrichten aus der Wirtschaft am Freitag

Ölpreise legen nach starken Vortagesgewinnen weiter zu

SINGAPUR: Die Ölpreise sind am Freitag in einem insgesamt freundlichen Marktumfeld leicht gestiegen. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 69,78 US-Dollar. Das waren 32 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI stieg um 29 Cent auf 67,14 Dollar. Die Ölpreise haben damit die starken Gewinne vom Vortag weiter ausgebaut.

Meldungen über Investitionspläne der US-Regierung sorgten für eine allgemein freundliche Stimmung, von der auch die Ölpreise profitieren konnten. Laut Medienberichten will US-Präsident Joe Biden für sein erstes volles Regierungsjahr einen Haushalt in Rekordhöhe vorlegen, um unter anderem Investitionen in die Infrastruktur zu finanzieren. Der Entwurf für das Haushaltsjahr ab Oktober soll an diesem Freitag offiziell vorgestellt werden.

Verhandlungen um milliardenschwere EU-Agrarreform vertagt

BRÜSSEL: Im Ringen um die milliardenschwere EU-Agrarreform ist den Unterhändlern von Europaparlament und den EU-Agrarministern in der Nacht zu Freitag keine Einigung gelungen. «In welcher Welt leben die Agrarminister? Unterirdisch, was da als Kompromiss angeboten wird», kritisierte der Grünen-Europaabgeordnete Martin Häusling nach Ende des Verhandlungstages. Seit Dienstag streiten die Unterhändler intensiv über die letzten Detailfragen in dieser womöglich entscheidenden Verhandlungsphase. Am Freitag ab 9.00 Uhr soll weiter beraten werden.

Diskutiert wird derzeit unter anderem noch darüber, welchen Anteil des Budgets künftig sogenannte Öko-Regeln - also Umweltauflagen für deren Umsetzung Gelder gezahlt werden - ausmachen sollen. Das Europaparlament will in den Verhandlungen einen deutlich höheren Prozentsatz durchsetzen als die nationalen Regierungen. Insgesamt umfasst die EU-Agrarpolitik für die Zeit von 2021 bis 2027 ein Volumen von knapp 390 Milliarden Euro. Weil sich die Verhandlungen aber verzögert haben, würde eine Reform frühestens ab 2023 greifen. Für die Zeit ab dann sind bis 2027 noch 270 Milliarden vorgesehen.

Die portugiesische Ratspräsidentschaft holt sich nun ein neues Verhandlungsmandat bei den Agrarministerinnen und Agrarministern ein, wie EU-Landwirtschaftskommissar Janusz Wojciechowski am Abend auf Twitter mitteilte. Portugal hat derzeit turnusgemäß den Vorsitz unter den EU-Ländern inne. Wojciechowski zeigte sich aber optimistisch, dass die unterschiedlichen Positionen kein komplettes Verhandlungs-Aus bedeuten. «Es ist noch nicht vorbei», schrieb er.