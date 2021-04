Nachrichten aus der Wirtschaft am Freitag

Von: Redaktion (dpa) | 30.04.21 | Aktualisiert um: 12:55 | Überblick

Nestlé übernimmt US-Vitaminhersteller Bountiful

VEVEY: Der Nahrungsmittelkonzern Nestlé baut seine Sparte für Nahrungsergänzungsmittel aus und kauft den US-Vitaminhersteller Bountiful.

Der 5,75 Milliarden Dollar (4,74 Mrd Euro) schwere Deal mit dem Finanzinvestor KKR solle im zweiten Halbjahr abgeschlossen sein, teilte das Unternehmen am Freitag im schweizerischen Vevey mit. Dabei will Nestlé die Kernmarken Nature's Bounty, Solgar, Osteo Bi-Flex und Puritan's Pride ins eigene Portfolio übernehmen und in die Sparte Health Science integrieren. Im vergangenen Geschäftsjahr 2020/21 hatte Bountiful nach Angaben von Nestlé einen Umsatz von 1,87 Milliarden Dollar eingefahren.

Ölpreise geben nach

SINGAPUR: Die Ölpreise sind am Freitag im frühen Handel gefallen. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 68,17 US-Dollar. Das waren 39 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte WTI fiel um 46 Cent auf 64,55 Dollar.

Belastet wurden die Preise durch den etwas stärkeren Dollar, der die in der US-Währung gehandelten Rohstoffe für Anleger außerhalb des Dollarraums verteuert. Das lastet auf der Nachfrage und den Marktpreisen. Ansonsten gab es wenig nennenswerte Impulse.

Die Marktlage ist weiter geprägt durch Risiken wie die Zahl der Corona-Infektionen in Ländern wie Indien oder Brasilien. Die mittelfristigen Aussichten werden von Fachleuten besser bewertet, da die Impfungen in vielen Ländern Fortschritte machen und perspektivisch weniger Corona-Beschränkungen möglich erscheinen lassen. Davon würde auch die Ölnachfrage profitieren.

Swiss Re überrascht mit Quartalsgewinn trotz Corona-Schäden

ZÜRICH: Der Rückversicherer Swiss Re ist trotz hoher Belastungen durch Naturkatastrophen und die Corona-Pandemie überraschend mit Gewinn ins Jahr gestartet. Im ersten Quartal stand unter dem Strich ein Überschuss von 333 Millionen US-Dollar (275 Mio Euro), wie der Konkurrent von Munich Re und Hannover Rück am Freitag in Zürich mitteilte. Zu Beginn der Corona-Krise ein Jahr zuvor hatte die Swiss Re einen Verlust von 225 Millionen Dollar verbucht. Experten hatten im Schnitt auch diesmal mit einem Minus gerechnet. Den Angaben zufolge führten höhere Prämieneinnahmen und eine vorsichtigere Geschäftspolitik zu einem besseren Ergebnis.

Dabei schlug die Pandemie vor allem in der Lebensrückversicherung teuer zu Buche. Vor allem wegen der vielen Sterbefälle in den USA und anderen Ländern stellte die Swiss Re im ersten Quartal 570 Millionen Dollar zurück. Insgesamt summierten sich die coronabedingten Schäden auf 643 Millionen Dollar. Naturkatastrophen wie die schweren Winterstürme in den USA schlugen mit 426 Millionen Dollar zu Buche.

Euro hält sich über 1,21 US-Dollar

FRANKFURT/MAIN: Der Euro hat sich am Freitag vor neuen Konjunkturdaten über der Marke von 1,21 US-Dollar gehalten. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,2115 US-Dollar und damit etwas weniger als im asiatischen Handel. Am Vortag war sie mit 1,2150 Dollar auf ein Zweimonatshoch gestiegen. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Donnerstag auf 1,2129 Dollar festgesetzt.

Zum Wochenausklang blicken Analysten und Anleger auf zahlreiche Konjunkturdaten. Unter anderem werden aus den Mitgliedsländern der Eurozone und dem Währungsraum insgesamt Wachstumsdaten für das erste Quartal erwartet. Darüber hinaus stehen Inflationsdaten auf dem Programm. In den USA werden etwa Zahlen zum privaten Verbrauch veröffentlicht.

Chinas Industrie nimmt weiter Fahrt auf

PEKING: Chinas Industrie nimmt nach der überwundenen Corona-Krise weiter Fahrt auf. Der Einkaufsmanagerindex des chinesischen Wirtschaftsmagazins «Caixin», der ein wichtiger Frühindikator für die Entwicklung der zweitgrößten Volkswirtschaft ist, stieg im April im Vergleich zum Vormonat von 50,6 auf 51,9 Punkte. Wie «Caixin» am Freitag mitteilte, handelte es sich um den größten Anstieg seit Dezember. Über der Marke von 50 Punkten ist von einem Wachstum der Industrie auszugehen.

Ein rigoroser Lockdown und scharfe Einreisekontrollen führten dazu, dass - von kleineren Ausbrüchen abgesehen - bereits seit März 2020 praktisch keine Corona-Fälle mehr in China auftraten. Seitdem befindet sich die Wirtschaft auf Erholungskurs.

Der Internationale Währungsfonds schätzt, dass die Wirtschaft in diesem Jahr um 8,1 Prozent zulegen könnte. Die chinesische Regierung ist vorsichtiger und legte ihr offizielles Wachstumsziel auf einen Wert von «über 6 Prozent» fest.

TOKIO: Japans Industrieproduktion ist im März gestiegen.

Wie die Regierung am Freitag auf Basis vorläufiger Daten bekanntgab, erhöhte sich der Ausstoß im Vergleich zum Vormonat um 2,2 Prozent. Im Februar war die Industrieproduktion der vor Deutschland drittgrößten Volkswirtschaft der Welt nach revidierten Daten um 1,3 Prozent gesunken. Die produzierenden Unternehmen erwarten für April einen noch deutlicheren Produktionsanstieg um 8,4 Prozent, bevor der Ausstoß im Monat darauf mit 4,3 Prozent wieder rückläufig sein dürfte.

Umfrage: Firmen erwarten mehr Probleme durch Brexit als Covid-19

LONDON: Der Brexit stellt international tätige Firmen in Deutschland und Großbritannien weiterhin vor Herausforderungen. Einer in dieser Woche veröffentlichten Umfrage der Deutsch-Britischen Handelskammer zufolge sehen knapp zwei Drittel der befragten Firmen die durch den Brexit entstandenen Handelsbarrieren und Zollformalitäten als mit die größten Herausforderungen für ihr Geschäft in den kommenden zwölf Monaten an. Anhaltende Reisebeschränkungen wegen der Corona-Pandemie lagen deutlich dahinter: Diese wurden von 56 Prozent der Befragten als eine der größten Herausforderungen genannt.

Auch bei der Anpassung der Lieferketten spiegelt sich dieses Bild wieder: 41 Prozent der befragten Unternehmen gaben an, wegen des Brexits ihre Lieferketten umgestellt zu haben. Nur vier Prozent haben dies wegen der Pandemie getan - knapp ein Drittel gab allerdings an, die eigenen Lieferketten sowohl aufgrund von Corona als auch wegen des Brexits geändert zu haben.

Knapp jedes fünfte Unternehmen ist außerdem wegen des Brexits bereits mit einem Teil seiner Geschäftstätigkeiten umgezogen oder will dies noch tun - nur ein Prozent hingegen gab für einen solchen Umzug Corona als Begründung an.

Das Vereinigte Königreich hat zum Jahreswechsel den endgültigen Schritt aus der Europäischen Union vollzogen. Das Land trat final aus dem EU-Binnenmarkt und der Zollunion aus, nachdem es zuvor noch ein knappes Jahr lang in einer Übergangsphase deren Regeln befolgt hatte. Die EU und Großbritannien einigten sich nur eine Woche vor Ablauf der Frist auf einen Handelspakt mit zollfreiem Warenverkehr. Dennoch ist der Handel durch neue Kontrollen und Formalitäten komplizierter geworden.

China erlässt Gesetz gegen Lebensmittelverschwendung

PEKING: In China ist ein neues Gesetz gegen die Verschwendung von Lebensmitteln in Kraft getreten. Demnach können künftig etwa übermäßige Bestellungen bei Catering-Dienstleistern mit einer Strafe von bis zu 10.000 Yuan (umgerechnet etwa 1275 Euro) geahndet werden. Auch dürfen Catering-Dienste nun eine Entsorgungsgebühr von Kunden verlangen, die große Mengen an Lebensmittelabfällen hinterlassen.

Wie der staatliche Fernsehsender CGTN berichtete, ist das neue Gesetz eine Reaktion darauf, dass immer mehr Lebensmittel in China weggeschmissen würden. Allein in Chinas Catering-Industrie würden jedes Jahr ungefähr 18 Milliarden Kilogramm Lebensmittel verschwendet.

Im vergangenen August hatte sich Chinas Präsident Xi Jinping persönlich des Themas angenommen. Der Staatschef bezeichnete die Menge der verschwendeten Lebensmittel als schockierend. Verschwendung sei beschämend, Sparsamkeit dagegen ehrenwert. Lokale Behörden starteten daraufhin Programme zur Reduzierung von Lebensmittelabfällen. In die Kritik gerieten auch Online-Videos, in denen sich Menschen dabei zeigten, wie sie übermäßig viele oder teure Gerichte zu sich nehmen.