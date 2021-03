Nachrichten aus der Wirtschaft am Freitag

Japans Zentralbank verschafft sich Spielraum bei Billiggeld-Politik

TOKIO: Japans Zentralbank will ihre Billiggeld-Politik künftig noch flexibler handhaben. Nach zweitägigen Beratungen entschied die Bank of Japan (BoJ) am Freitag, den Schwankungsspielraum für langfristige Staatsanleihen zu vergrößern: zwischen plus und minus 0,25 Prozent. Der Zehn-Jahres-Zinssatz solle bei etwa null Prozent gehalten werden. Auch der kurzfristige Zins bleibe bei minus 0,1 Prozent, aber man könne eine größere Schwankungsbreite bei den langfristigen Zinsen tolerieren. Damit verschafft sich die japanische Zentralbank mehr Spielraum bei dem Versuch, die durch die Corona-Pandemie schwer gebeutelte Wirtschaft des Landes anzukurbeln.

Die Wirtschaft ziehe zwar an, stecke aber weiterhin in einer schwierigen Lage, befand die BoJ. Dies deutet darauf hin, dass sich Japan noch auf längere Sicht auf eine lockere Geldpolitik einstellt. Um diese noch flexibler handhaben zu können, beschlossen die Währungshüter zudem, ihre Zielvorgabe für den Kauf von Papieren börsengehandelter Investmentfonds - sogenannten ETF (Exchange-traded funds) - abzuschaffen. Bisher hatte die Zentralbank für ETF rund sechs Billionen Yen (rund 46 Milliarden Euro) jährlich aufgewendet.

Präsident der Banco do Brasil zurückgetreten - Druck von Bolsonaro

BRASÍLIA: Nach Kritik von Präsident Jair Bolsonaro an geplanten Schließungen von Filialen ist der Chef der größten öffentlichen Bank Brasiliens zurückgetreten. André Brandão habe angesichts des wachsenden Drucks auf staatliche Unternehmen seinen Rückzug eingereicht, berichteten brasilianische Medien am Donnerstag. Das Nachrichtenportal «G1» hatte zuvor von Reibereien zwischen Brandão und Bolsonaro berichtet. Das Wirtschaftsministerium habe den derzeitigen Direktor von BB Consórcios, Fausto de Andrade, als neuen Chef der Bank nominiert, berichteten brasilianische Medien unter Berufung auf die Banco do Brasil.

Die Ankündigung der Schließung von Filialen habe den Präsidenten verärgert. Brandão wiederum störte der Wirtschaftszeitung «Valor Económico» zufolge Bolsonaros wachsender Druck auf staatliche Unternehmen. So hatte der Rechtspopulist im Januar den ehemaligen General und früheren Verteidigungsminister Joaquim Silva e Luna als neuen Chef des halbstaatlichen Ölkonzerns Petrobras anstelle des marktfreundlichen Ökonomen Roberto Castello Branco nominiert.