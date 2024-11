Nachrichten aus der Wirtschaft am Freitag

Von: Redaktion (dpa) | 22.11.24 | Aktualisiert um: 22:40 | Überblick

Ukraine erhält weitere Finanzhilfen von der Weltbank

KIEW: Mehr als 100 Milliarden US-Dollar Finanzhilfen hat die Ukraine seit der großangelegten russischen Invasion 2022 schon erhalten. Laut Ministerpräsident Denys Schmyhal folgen nun weitere Milliarden.

Die Ukraine erhält ihrem Ministerpräsidenten Denys Schmyhal zufolge weitere 4,8 Milliarden US-Dollar von der Weltbank. Die Regierung habe die nötigen Beschlüsse zum Erhalt des Geldes getroffen, schrieb er in seinem Telegram-Kanal. Seinen Angaben nach soll die Summe für soziale und humanitäre Zwecke verwendet werden. Es handele sich dabei um Hilfen, die die USA und ihre Partner finanzierten, schrieb er.

Insgesamt hat die Ukraine seit Beginn der großangelegten russischen Invasion im Februar 2022 bereits mehr als 100 Milliarden US-Dollar oder umgerechnet 95 Milliarden Euro an Finanzmitteln aus dem Ausland erhalten. Die Hilfen dienen der Ukraine vor allem zur Finanzierung ihres Haushalts, darunter etwa die Bezahlung von Beamten und Lehrern. Ein großer Teil sind Kredite.

Eurokurs gefallen - EZB-Referenzkurs: 1,0412

FRANKFURT/MAIN: Der Euro-Kurs ist gefallen. Die Europäische Zentralbank setzte den Referenzkurs auf 1,0412 (Donnerstag: 1,0526) US-Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,9604 (0,9500) Euro.

Zu anderen wichtigen Währungen legte die EZB die Referenzkurse für einen Euro auf 0,83205 (0,83273) britische Pfund, 160,84 (162,53) japanische Yen und 0,9272 (0,9294) Schweizer Franken fest.

Bosch setzt Rotstift an - 5.550 Stellen sollen wegfallen

GERLINGEN: Angesicht der Krise in der Autoindustrie will der Zulieferer Bosch mehr Stellen streichen als bislang bekannt. In den kommenden Jahren gibt es einen weiteren «Anpassungsbedarf» von bis zu 5.550 Stellen, wie eine Unternehmenssprecherin mitteilte. Mehr als zwei Drittel davon - insgesamt 3.800 Jobs - sollen in Deutschland wegfallen. Bei den Zahlen handelt es sich den Angaben nach um Planungen. Genaue Zahlen seien Teil der Verhandlungen mit den Arbeitnehmervertretern, die nun beginnen sollen.

Deutsche Wirtschaft wächst minimal - Winterrezession droht

WIESBADEN: Mini-Erholung statt Trendwende in der Wirtschaftskrise: Nach einem hauchdünnen Wachstum der deutschen Wirtschaft im dritten Quartal und nach unten korrigierten Raten im Jahresverlauf droht Deutschland nach Einschätzung von Ökonomen eine Rezession im Winter. Zwar sorgten etwas ausgabefreudigere Verbraucher und gestiegene Staatsausgaben im Sommerquartal für ein kleines Wirtschaftswachstum von 0,1 Prozent.

IG Metall: Warnstreiks bei VW ab Anfang Dezember

WOLFSBURG: Bei VW kommt es Anfang Dezember zu Warnstreiks. Das habe die Tarifkommission der IG Metall einstimmig beschlossen, teilte die Gewerkschaft mit. Nach der ergebnislosen Tarifrunde am Donnerstag wolle man dadurch den Druck auf das Unternehmen erhöhen. IG-Metall-Verhandlungsführer Thorsten Gröger hatte bereits direkt nach den Tarifgesprächen angekündigt, sich nach Ablauf der Friedenspflicht Ende November auf Warnstreiks vorzubereiten. Dem stimmte die Tarifkommission nun zu. Einzelheiten zu Terminen und betroffenen Standorten nannte die Gewerkschaft zunächst nicht.

Viele Stromkunden zahlen im neuen Jahr weniger

HEIDELBERG: Zum Jahreswechsel ändern erneut viele Grundversorger ihre Preise für Strom und Gas. Die Entwicklung ist unterschiedlich, wie aus einer der Deutschen Presse-Agentur vorliegenden Analyse des Vergleichsportals Verivox hervorgeht. Demnach profitiert beim Strom eine deutliche Mehrheit von günstigeren Preisen. Bei Erdgas sind jedoch mehr Haushalte von Preiserhöhungen betroffen als von Preissenkungen.

Lagarde: Europa braucht dringend einheitlichen Kapitalmarkt

FRANKFURT/MAIN: EZB-Präsidentin Christine Lagarde dringt angesichts drohender Handelskonflikte auf Fortschritte beim Zusammenwachsen der Finanz- und Kapitalmärkte in Europa. Die Kapitalmarktunion sei «der Schlüssel, um in einer fragmentierten Weltwirtschaft widerstandsfähiger zu werden», sagte die Präsidentin der Europäischen Zentralbank (EZB) beim «Frankfurt European Banking Congress». Die Kapitalmärkte seien das fehlende Bindeglied für die Europäer, um ihre hohen Ersparnisse in größeren Wohlstand umzuwandeln.

Hohe Zustimmung zum Ausbau erneuerbarer Energien

ESSEN: In Deutschland ist die Zustimmung zum Ausbau erneuerbarer Energien sehr stabil. Dies geht aus einer aktuellen, repräsentativen Umfrage des RWI Leibniz-Instituts für Wirtschaftsforschung im Auftrag der Eon-Stiftung hervor. Demnach stimmten insgesamt 89,4 Prozent der Befragten einem Ausbau erneuerbarer Energie «voll und ganz» oder «eher» zu. Im Vorjahr lag dieser Wert bei 87,4 Prozent, 2022 bei 89,1 Prozent, 2021 bei 87,6 Prozent. Die Umfrage wurde vom Meinungsforschungsinstitut Forsa durchgeführt.

Bahn und Lufthansa brechen gemeinsamen Buchungsrekord

FRANKFURT/BERLIN: Die Lufthansa und die Deutsche Bahn haben im laufenden Jahr ihren gemeinsamen Buchungsrekord gebrochen. Bereits im Oktober sei die bisherige Marke von 432.000 Umsteigern im gemeinsamen Angebot «Lufthansa Express Rail» erreicht worden, teilten die Unternehmen mit. Bis Jahresende rechne man mit mehr als 500.000 Buchungen. Mit dem Verbundangebot werden die Züge aus nunmehr 28 deutschen Städten an den Frankfurter Flughafen wie Zubringerflüge behandelt. Es gibt ein einheitliches Ticket und bei Verspätungen wird automatisch auf einen späteren Flug umgebucht.

Black Friday reizt viele Kunden nicht - wegen Temu und Shein

BERLIN/KÖLN: Für viele Kunden in Deutschland verlieren Aktionstage wie der Black Friday wegen Shoppingportalen wie Temu und Shein an Relevanz. Mehr als 40 Prozent brauchen die Rabattaktionen laut einer Umfrage des Preisvergleichsportals Idealo nicht, weil die asiatischen Anbieter das ganze Jahr über mit Angeboten locken. Die repräsentative Befragung unter 2.000 Menschen wurde im September vom Marktforschungsinstitut Kantar durchgeführt.