Nachrichten aus der Wirtschaft am Freitag

Angebotsfrist für Galeria-Verkauf endet

ESSEN: Die Frist zur Abgabe verbindlicher Kaufangebote für die insolvente Warenhauskette Galeria Karstadt Kaufhof läuft in der Nacht auf Samstag ab. Dennoch sollen auch über das Wochenende eingehende Angebote noch berücksichtigt werden. Das sagte der vorläufige Insolvenzverwalter Stefan Denkhaus am Freitag der Deutschen Presse-Agentur.

Eurokurs gefallen - EZB-Referenzkurs: 1,0823

FRANKFURT/MAIN: Der Euro-Kurs ist am Freitag gefallen. Die Europäische Zentralbank setzte den Referenzkurs auf 1,0823 (Donnerstag: 1,0907) US-Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,9239 (0,9168) Euro.

Zu anderen wichtigen Währungen legte die EZB die Referenzkurse für einen Euro auf 0,85795 (0,85678) britische Pfund, 163,74 (164,96) japanische Yen und 0,9729 (0,9766) Schweizer Franken fest.

Dax-Rekordjagd geht weiter

FRANKFURT/MAIN: Der Dax hat am Freitag seine Rekordjagd fortgesetzt. Nach einem verhaltenen Start drehte der deutsche Leitindex ins Plus und kletterte erstmals in seiner Geschichte über 18.200 Punkte. Zuletzt behauptete er ein Plus von 0,11 Prozent auf 18.199,06 Punkte. Damit zeichnet sich ein Wochengewinn von 1,5 Prozent ab.

KfW mit Gewinnsprung

FRANKFURT/MAIN: Die staatliche Förderbank KfW sieht sich nach einem Gewinnsprung gestärkt für die Herausforderungen des laufenden Jahres. Unter dem Strich stand 2023 ein Konzerngewinn von rund 1,56 Milliarden Euro nach 1,37 Milliarden Euro im Jahr zuvor.

Weinernte 2023 unter langjährigem Durchschnitt

WIESBADEN: Die Weinernte in Deutschland ist 2023 anders als noch im Herbst erwartet schlechter ausgefallen als ein Jahr zuvor. 8,6 Millionen Hektoliter Wein und Most erzeugten die Winzerinnen und Winzer nach Angaben des Statistischen Bundesamtes, 344.000 Hektoliter oder 3,9 Prozent weniger als ein Jahr zuvor.

Bundestag berät über klare Regeln zur Bezahlung von Betriebsräten

BERLIN: Der Bundestag hat erstmals über eine Gesetzesänderung beraten, die klare Regeln zur Vergütung von Betriebsräten schaffen soll. Mit der Änderung des sogenannten Betriebsverfassungsgesetzes wolle die Bundesregierung Rechtsunsicherheiten beseitigen und Betriebsräten in Deutschland den Rücken stärken, sagte Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) am Freitag im Plenum.

Bundesrat beschließt milliardenschweres Wachstumspaket für Unternehmen

BERLIN: Das milliardenschwere Wachstumspaket mit Steuerentlastungen und Bürokratieabbau für Unternehmen ist beschlossen. Der Bundesrat stimmte dem sogenannten Wachstumschancengesetz am Freitag nach Gesprächen im Vermittlungsausschuss von Bundestag und Bundesrat mehrheitlich zu. Die Wirtschaft allerdings zeigte sich enttäuscht.

EU-Gipfel treibt weitere Entlastung der Bauern voran

BRÜSSEL: Die Staats- und Regierungschefs der EU-Staaten treiben eine weitere Entlastung der Bauern voran. In einer am Freitag beschlossenen Gipfelerklärung heißt es, dass die Europäische Kommission unmittelbar weiter an Unterstützung für die Landwirtschaft arbeiten solle. Zudem wollen auch die EU-Staaten selbst an weiteren Maßnahmen arbeiten. Damit gehen die Spitzenpolitikerinnen und Spitzenpolitiker weiter auf die europäischen Landwirte zu. Nach teils heftigen Bauernprotesten hatte die Kommission in den vergangenen Wochen bereits mehrfach Entlastungen präsentiert. Unter anderem sollen Umweltvorgaben gelockert und Verwaltungsaufwand reduziert werden.

In der Erklärung heißt es zudem, dass die Position von Bauern innerhalb der Lieferketten für Lebensmittel gestärkt und Bäuerinnen und Bauern ein angemessenes Einkommen ermöglicht werden solle. Konkrete Maßnahmen dafür werden nicht genannt. Die Gipfelerklärung geht darüber hinaus auf die Frage ein, wie mit den stark gestiegenen Exporten ukrainischen Getreides umgegangen werden soll. EU-Staaten und Kommission sollen demnach weiter an Vorschlägen arbeiten, wonach wieder Zölle auf bestimmte ukrainische Lebensmittel eingeführt werden. Auch mehr staatliche Unterstützung für Bauern wird geprüft.

Ifo-Geschäftsklima verbessert sich deutlich

MÜNCHEN: Die Stimmung in der deutschen Wirtschaft hat sich im März deutlich verbessert. Das Ifo-Geschäftsklima stieg zum Vormonat um 2,1 Punkte auf 87,8 Zähler, wie das Ifo-Institut am Freitag in München mitteilte. Nach dem zweiten Anstieg in Folge liegt der wichtigste Frühindikator für die deutsche Wirtschaft so hoch wie zuletzt im vergangenen Sommer.

Bundesrat gibt grünes Licht für Abbau von Agrardiesel-Subventionen

BERLIN: Der Bundesrat hat grünes Licht für den Abbau von Subventionen beim Agrardiesel gegeben. Die Länder stimmten am Freitag mehrheitlich dagegen, das entsprechende Gesetz in den Vermittlungsausschuss zu verweisen. Die Bundesregierung kündigte zugleich ein Maßnahmenpaket zur Unterstützung der Landwirtschaft an.

Immobilienpreise sinken 2023 im Rekordtempo

Die Preise für Häuser und Wohnungen in Deutschland sind 2023 so stark gefallen wie seit der Jahrtausendwende nicht mehr. Wohnimmobilien verbilligten sich im Schnitt um 8,4 Prozent gemessen am Vorjahr, wie das Statistische Bundesamt am Freitag mitteilte.

Scholz: Wachstumspaket wichtig für Zukunft des Landes

BERLIN: Bundeskanzler Olaf Scholz sieht das im Bundesrat beschlossene Wachstumspaket als «wichtiges Zeichen für unsere Wirtschaft und eine erfolgreiche Zukunft des Landes».

«Gut, dass es jetzt kommt», schrieb der SPD-Politiker am Freitag auf X (früher Twitter). Das Wachstumschancengesetz werde Unternehmen helfen, in angespannten Zeiten in Forschung, Entwicklung und wirtschaftliches Wachstum zu investieren. Das Gesetz enthält Steuerentlastungen und Maßnahmen zum Bürokratieabbau, die Unternehmen pro Jahr um 3,2 Milliarden Euro entlasten sollen.

Wirtschaft warnt: Entlastungspaket bringt keinen Wachstumsimpuls

BERLIN: Die deutsche Wirtschaft erwartet durch das im Bundesrat beschlossene Entlastungspaket keinen echten Impuls für mehr Wirtschaftswachstum. «Einen deutlich spürbaren Wachstumsimpuls werden diese steuerlichen Entlastungen nicht setzen», warnte die Hauptgeschäftsführerin des Industrieverbands BDI, Tanja Gönner am Freitag. Dafür sei das Paket im Gesetzgebungsverfahren zu stark zusammengestrichen worden. «Im harten steuerpolitischen Standortwettbewerb ist das ein Tropfen auf den heißen Stein.»

Der Handwerksverband betonte, in der aktuell schwierigen Wirtschaftslage seien alle Impulse wichtig. Das Gesetz werde den Herausforderungen aber nicht wirklich gerecht. «Es wird nicht ausreichen, um den Wachstumsturbo zu zünden.» Schnellstmöglich müsse es ein neues, auf den Mittelstand fokussiertes Paket geben. Unter anderem regte er eine Pauschalversteuerung von Überstunden durch Arbeitgeber an. Auch die Deutsche Industrie- und Handelskammer forderte: «Wir brauchen noch vor der Sommerpause eine konkrete Reformagenda mit Entlastungen, die schnell im betrieblichen Alltag ankommen.» Besonders wichtig sei die Reduzierung von Steuerbelastung und Bürokratie. Deutschland müsse schneller, flexibler und digitaler werden.?

Lindner: Arbeiten an weiteren Verbesserungen für die Wirtschaft

BERLIN: Finanzminister Christian Lindner (FDP) hat weitere Erleichterungen für die Wirtschaft in Aussicht gestellt. Das im Bundesrat verabschiedete Wachstumspaket sei zwar ein wichtiges Signal, erklärte er am Freitag auf X (früher Twitter). «Aber sein Volumen ist wesentlich kleiner, als ursprünglich von mir geplant.» Es müssten nun weitere Schritte folgen, um die Lage der Wirtschaft zu verbessern. «Wir arbeiten daran», versprach Lindner.

Das sogenannte Wachstumschancengesetz enthält Steuerentlastungen und Maßnahmen zum Bürokratieabbau für Unternehmen. Im Vermittlungsverfahren von Bundesrat und Bundestag wurde das Volumen aber von einst geplanten sieben Milliarden Euro auf 3,2 Milliarden pro Jahr zusammengestrichen, unter anderem, weil die Länder hohe Einnahmeausfälle fürchteten.

Ölpreise geben weiter nach

SINGAPUR: Die Ölpreise sind am Freitag von einem weiter aufwertenden US-Dollar belastet worden. Im frühen Handel kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Mai 85,26 Dollar. Das waren 52 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 49 Cent auf 80,58 Dollar.

Die Erdölpreise sind in den vergangenen Tagen vor allem durch den tendenziell stärker werdenden Dollar belastet worden. Die US-Währung profitiert von der Aussicht, dass sich die US-Zentralbank Fed mit einer Lockerung ihrer straffen Geldpolitik Zeit zu lassen scheint. Für den Ölmarkt ist der Wechselkurs des Dollar wichtig, weil Rohöl in der amerikanischen Währung gehandelt wird.

Zusätzlichen Auftrieb erhalten die Ölpreise von dem knappen Angebot des großen Förderverbunds Opec+, den zahlreichen geopolitischen Spannungen und den zuletzt abnehmenden Ölreserven in den USA. Ein Gegengewicht stellt die konjunkturell bedingt schwächelnde Nachfrage dar.