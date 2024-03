Nachrichten aus der Wirtschaft am Freitag

Von: Redaktion (dpa) | 08.03.24 | Aktualisiert um: 18:45 | Überblick

Produktion in Deutschland steigt nach schwachem Vormonat

WIESBADEN: Die deutsche Industrie hat ihre Produktion zu Jahresbeginn gesteigert. Die Gesamtproduktion erhöhte sich zum Vormonat um 1,0 Prozent, wie das Statistische Bundesamt am Freitag in Wiesbaden mitteilte. Analysten hatten im Schnitt einen Zuwachs um 0,6 Prozent erwartet. Allerdings fiel die Entwicklung im Dezember schwächer aus als bislang bekannt. Die Herstellung sank demnach um 2,0 Prozent, anstatt wie bisher angegeben um 1,6 Prozent.

Im weniger schwankenden Dreimonatsvergleich fiel die Produktion bis Januar schwach aus. In dieser Betrachtung sank die Herstellung um 1,5 Prozent. Gegenüber Januar 2023 ging die Produktion zu Jahresbeginn um 5,5 Prozent zurück. Das zeigt, wie stark die deutsche Industrie unter den zahlreichen Belastungen leidet. Dazu zählen die immer noch hohen Energiepreise, die schwache Exportnachfrage und die vielen geopolitischen Risiken.

Im Detail stieg zu Jahresbeginn die Warenherstellung in der Industrie ebenso wie die Bauproduktion. Im Energiesektor ging die Aktivität hingegen zurück. Innerhalb der Industrie legte die Produktion von Konsum- und Vorleistungsgütern zu. Investitionsgüter wie Maschinen wurden dagegen weniger produziert.

Wirtschaftsforscher mahnen EU: Auswirkungen des Klimaschutzes beachten

MÜNCHEN/BRÜSSEL: Europäische Wirtschaftsforscher haben mehr Aufmerksamkeit für die wirtschaftlichen Auswirkungen des Klimaschutzes gefordert. Die künftige EU-Kommission müsse auf die Folgen für die Industrie und die Wettbewerbsfähigkeit Europas achten, mahnten das Ifo-Institut, das Forschungsnetz EconPol Europe und der European Roundtable on Climate Change and Sustainable Transition (ERCST) in einem am Freitag in Brüssel veröffentlichten Bericht.

Das gelte für die Kosten der CO2-Beschränkung wie für die Chancen durch neue Branchen. Die EU müsse alle negativen und positiven Auswirkungen ihrer Klimapolitik berücksichtigen, «einschließlich der Auswirkungen auf die Konsummöglichkeiten der Bevölkerung, die industrielle Wettbewerbsfähigkeit und die Lieferketten», sagte ifo-Präsident Clemens Fuest.

Bislang habe die Kommission primär auf marktwirtschaftliche Instrumente gesetzt, vor allem den CO2-Preis. Angesichts des Umfangs und der Kosten der Dekarbonisierung zeige die EU jedoch Anzeichen, dass sie davon abrückt «und sich stattdessen kostspieligeren technikspezifischen Subventionen und anderen dirigistischen Marktinterventionen zuwendet», heißt es in dem Bericht. Es gebe ein zunehmendes Gefühl der Überregulierung. Staatliche Eingriffe in die Wirtschaft sollten aber nur erfolgen, wo es absolut notwendig sei, und «nicht die erste Reaktion sein». Die Effizienz der Märkte und die Technikneutralität müssten vor politischer Einmischung geschützt sein.

Zugleich verlangen die Autoren von der neuen EU-Kommission mehr internationale Zusammenarbeit und ähnliche Anstrengungen anderer Länder. Nur dann könne die EU-Klimapolitik nachhaltig sein und die EU wirtschaftlich florieren.

Frankreich beerdigt Pläne für 49-Euro-Ticket

PARIS: Frankreich hat Pläne für ein 49-Euro-Ticket nach deutschem Vorbild beerdigt. Stattdessen solle es einen Ferienpass für junge Leute geben, mit dem diese im Sommer ihr Land mit Regionalbahnen und Intercity-Zügen erkunden könnten, sagte Frankreichs neuer Transportminister Patrice Vergriete in einer Fragestunde im Parlament in Paris. Sein Amtsvorgänger Clément Beaune hatte sich für so ein Ticket stark gemacht und dabei auch Unterstützung von Präsident Emmanuel Macron erhalten.

Wie auch in Deutschland gab es in Frankreich aber Gezerre um die Finanzierung eines solchen Tickets, die die für den Regionalverkehr zuständigen Regionen alleine hätten stemmen müssen. «Wir müssen aufhören mit guten Ideen auf Kosten der anderen», sagte nun der Transportminister. Dabei hatte Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) bereits die Idee eines grenzüberschreitend in Deutschland und Frankreich gültigen 49-Euro-Tickets für den Regionalverkehr lanciert. Da der regionale Zugverkehr zwischen beiden Ländern in den kommenden Jahren massiv ausgebaut wird, wäre eine rege Nutzung eines solchen grenzüberschreitenden Tickets zu erwarten gewesen.

Das Deutschlandticket für 49 Euro im Monat gilt seit dem 1. Mai vergangenen Jahres. Es berechtigt bisher bundesweit zur Fahrt in allen Bussen und Bahnen des Nah- und Regionalverkehrs. Auf mehreren Strecken gilt die Fahrkarte bereits bei Fahrten ins Ausland, etwa für die elsässischen Orte Weißenburg und Lauterburg nahe der deutschen Grenze.