Nachrichten aus der Wirtschaft am Freitag

Corona-Krise trifft Deutschland mit Wucht: Wirtschaft bricht ein

FRANKFURT/BERLIN: Die Corona-Krise hat die deutsche Wirtschaft in eine Rezession gestürzt. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) schrumpfte im ersten Vierteljahr gegenüber dem Vorquartal um 2,2 Prozent, wie das Statistische Bundesamt am Freitag mitteilte. Der Rückgang sei im Quartalsvergleich der mit Abstand stärkste seit der globalen Finanz- und Wirtschaftskrise 2009 und der zweitstärkste seit der deutschen Wiedervereinigung. Volkswirte sind überzeugt, dass das Schlimmste noch nicht überstanden ist. «Obwohl die Ausbreitung des Coronavirus die Wirtschaftsleistung im Januar und Februar nicht wesentlich beeinträchtigte, sind die Auswirkungen der Pandemie bereits für das erste Quartal 2020 gravierend», stellten die Statistiker fest. Ausgangsbeschränkungen, geschlossene Grenzen und Geschäfte brachten das Wirtschaftsleben ab Mitte März in großen Teilen zum Erliegen.

Corona-Krisenhilfen des Euro-Rettungsschirms endgültig gebilligt

LUXEMBURG: Die Euro-Länder können Corona-Hilfskredite im Umfang von 240 Milliarden Euro aus dem Rettungsschirm ESM nutzen. Der Gouverneursrat des Europäischen Stabilitätsmechanismus (ESM) in Luxemburg - das sind die Finanzminister der Eurozone - billigte am Freitag endgültig die Einrichtung der vorsorglichen Kreditlinien für alle Eurostaaten. Interessenten können die Hilfen nun beantragen. Die ESM-Hilfen sind Teil eines 500-Milliarden-Euro-Pakets, die die EU-Staaten im April vereinbart hatten. Nach der Einigung der Eurogruppe auf letzte Details und der Zustimmung des Bundestages war das Startsignal aus Luxemburg der letzte Schritt. Die Kredite stehen allen 19 Eurostaaten offen. Einzige Bedingung ist, dass das Geld in direkte und indirekte Gesundheitskosten im Zusammenhang mit der Covid-19-Pandemie fließt.

Bahn-Aufsichtsrat diskutiert über Folgen der Corona-Krise

BERLIN: Wie umgehen mit den finanziellen Folgen der Corona-Krise bei der Deutschen Bahn? Seit dem Vormittag diskutieren der Aufsichtsrat und der Vorstand per Videoschalte über die Schäden und mögliche Gegenmaßnahmen beim bundeseigenen Konzern. Anfang der Woche hatten das Verkehrs- und das Finanzministerium in einem gemeinsamen Entwurf eine Eigenkapitalerhöhung von 6,9 bis 8,4 Milliarden Euro in Aussicht gestellt. Die erste Tranche könnte schon in wenigen Wochen fließen. Doch das Instrument ist umstritten - und müsste erst von der EU-Kommission geprüft werden. Die Konkurrenz fürchtet Wettbewerbsverzerrung. Weiterhin wollen die Ministerien die Verschuldungsgrenze des Konzerns, die derzeit bei rund 25 Milliarden Euro liegt und längst erreicht ist, weiter anheben.

Restaurants öffnen in weiteren Bundesländern für Gäste

BERLIN: Nach Lockerungen etwa in Mecklenburg-Vorpommern und Niedersachsen können nun auch Restaurants in anderen Bundesländern wieder Gäste an Tischen bedienen. Berlin, Brandenburg, Hessen, Sachsen und Thüringen haben die Verbote für die Bewirtung am Freitag aufgehoben, die zum Schutz gegen das Coronavirus angeordnet worden waren. Doch es gelten weiterhin strenge Regeln, die teilweise stark variieren. Viele Betriebe können wegen der Abstandsregeln weniger Gäste bedienen als sonst. Häufig müssen 1,5 Meter Abstand zwischen Tischen und Stühlen sein. In Hessen gilt die Regel fünf Quadratmetern pro Gast im Lokal. Auch die Hygieneregeln sind unterschiedlich: Bevor Gäste Platz nehmen, müssen sie sich zum Beispiel in Brandenburg die Hände desinfizieren. Vielerorts ist es außerdem Pflicht, sich in eine Liste einzutragen zur leichteren Kontaktverfolgung bei einer möglichen Infektionskette.

Aufsichtsrat berät über Geldprobleme der Berliner Flughäfen

SCHÖNEFELD: Der Aufsichtsrat der Berlin-Brandenburger Flughafengesellschaft berät seit Freitagvormittag in Schönefeld über die schwierige Finanzlage des Staatsbetriebs. Hatte in den Vorjahren stets der Bau des neuen Hauptstadtflughafens BER das Unternehmen in die roten Zahlen gedrückt, ist in der Corona-Krise auch das operative Geschäft in Schieflage geraten. Im vergangenen Jahr gab es an den Flughäfen Tegel und Schönefeld durchschnittlich noch rund 100 000 Passagiere pro Tag, jetzt sind höchstens 1000. Das Unternehmen braucht in diesem Jahr nach eigenen Angaben eine Finanzspritze von bis zu 300 Millionen Euro - was gut zwei Dritteln des üblichen Jahresumsatzes entspricht. Außerdem klafft im Businessplan von 2021 bis 2024 eine Finanzlücke von 792 Millionen Euro.

VW-Konzernverkäufe brechen im April weg - Lichtblick China

WOLFSBURG: Der Volkswagen-Konzern ist wegen der Corona-Verkaufsbeschränkungen wie erwartet stark unter Druck geraten. Weltweit lieferten die Konzernmarken im April mit 473.500 Fahrzeugen 45,4 Prozent weniger aus als im Vorjahresmonat, wie VW am Freitag in Wolfsburg mitteilte. Alle wichtigen Marken wiesen deutlich zweistellige prozentuale Rückgänge auf, weil die Autohäuser in den meisten Ländern den größten Teil des Monats geschlossen waren. Ein Lichtblick war China. Auf dem größten Einzelmarkt für VW, wo die Covid-19-Pandemie zuerst ausgebrochen war, normalisiert sich das Wirtschaftsleben wieder. In dem Land lieferte der weltgrößte Autobauer mit 305.600 Fahrzeugen ein Prozent mehr aus als ein Jahr zuvor.

Deutsche Flughäfen und Verdi fordern Staatshilfe

BERLIN/FRANKFURT: Millionenschwere Hilfen des Staates haben die Gewerkschaft Verdi und der Branchenverband ADV für die deutschen Flughäfen gefordert. Man sei in großer Sorge um rund 180.000 Arbeitsplätze, von denen rund 40.000 bei den Flughafenbetreibern direkt angesiedelt seien, erklärten die Gewerkschaft und der Verband am Freitag gemeinsam in Berlin. Die Staatshilfen müssten mit Auflagen zur Sicherung der Einkommen und der Arbeitsplätze verbunden sein. Die deutschen Flughäfen verlieren nach ADV-Angaben in der Corona-Flaute jeden Monat eine halbe Milliarde Euro Umsatz. Anders als die Fluggesellschaften können die meist in öffentlicher Hand befindlichen Betreibergesellschaften bislang nicht auf Staatshilfen hoffen. Der ADV-Präsident und Frankfurter Flughafenchef Stefan Schulte hat daher erneut gefordert, dass mindestens die Kosten zur Aufrechterhaltung der Betriebsbereitschaft erstattet werden.

Dax etwas erholt - Auf Wochensicht aber klar im Minus

FRANKFURT/MAIN: Der Dax hat sich am Freitag etwas von seinen jüngsten Verluste erholt. Der deutsche Leitindex legte bis zum frühen Nachmittag um 0,64 Prozent auf 10.402,88 Punkte zu, nachdem er zwischenzeitlich sogar um rund 2 Prozent in die Höhe geschnellt war. Auf Wochensicht steht bislang ein Minus von fast fünf Prozent zu Buche. Für den MDax der mittelgroßen Werte ging es am Freitag um 0,75 Prozent auf 23.166,73 Punkte nach oben. Der EuroStoxx 50, der Leitindex der Eurozone, lag minimal im Minus. Der Kurs des Euro stand am frühen Nachmittag bei 1,0825 US-Dollar. Der Dollar kostete damit 0,9234 Euro. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs am Donnerstag auf 1,0792 (Mittwoch: 1,0875) Dollar festgesetzt. Der Dollar hatte damit 0,9266 (0,9195) Euro gekostet.