Nachrichten aus der Wirtschaft am Freitag

Von: Redaktion (dpa) | 02.02.24 | Aktualisiert um: 23:35 | Überblick

Regierungskrise in Nordirland soll nach zwei Jahren enden

BELFAST: Genau zwei Jahre boykottierte die wichtigste protestantische Partei die Regierungsbildung in der britischen Provinz. Nun gibt sie ihr Veto auf - damit kommt es zu einem historischen Schritt.

Nordirland soll nach genau zwei Jahren politischer Krise am Samstag eine neue Regierung erhalten. Mit Michelle O'Neill von der Partei Sinn Fein wird dann aller Voraussicht nach erstmals eine katholische Politikerin zur Regierungschefin der früheren Bürgerkriegsregion gewählt. Die Partei strebt eine Wiedervereinigung mit dem EU-Mitglied Irland an. Der größten protestantischen Partei DUP, die für die politische Union mit Großbritannien eintritt, steht das Amt des gleichberechtigten Vizeregierungschefs zu.

Die Einheitsregierung zwischen den stärksten Kräften der beiden konfessionellen Lager ist im Karfreitagsabkommen verankert, das 1998 den jahrzehntelangen Bürgerkrieg in der britischen Provinz beendete. Die DUP hatte aber seit zwei Jahren die Zusammenarbeit boykottiert und ultimativ ein Ende aller Zollkontrollen zwischen Nordirland und dem Rest des Vereinigten Königreichs gefordert. Die Kontrollen waren nach dem Brexit eingeführt worden, da wegen des britischen EU-Austritts ansonsten eine «harte Grenze» zwischen Nordirland und Irland nötig gewesen wäre. Dies hätte aber voraussichtlich für neue Konflikte gesorgt.

Kürzlich hatten sich die britische Zentralregierung und die DUP geeinigt, die Kontrollen auf ein Minimum zu reduzieren. Daraufhin gab die Partei ihren Widerstand gegen die Regierungsbildung auf.

Bauernproteste nun auch auf Malta

VALLETTA: Auf der Mittelmeerinsel Malta ist es zum ersten Mal seit mehr als 40 Jahren wieder zu größeren Protesten von Bauern gekommen. In dem EU-Land schlossen sich am Freitag mehrere Dutzend Landwirte zu Demonstrationen wie in anderen Mitgliedsstaaten der Europäischen Union zusammen. Die Proteste richteten sich gegen die EU-Agrarpolitik, die viele Bauern für wirtschaftliche Schwierigkeiten verantwortlich machen.

Einer der Bauern, Karmenu Vassallo, sagte: «Man hat uns vergessen. Wir sind es leid, zu arbeiten und nichts zu verdienen.» Auf Plakaten waren Slogans zu lesen wie «EU tötet Bauern». Die Landwirte wurden zum Ende ihrer Kundgebung auch von Ministerpräsident Robert Abela im Regierungssitz in der Hauptstadt Valletta empfangen. Vergleichbare Proteste gab es auf Malta zuletzt 1982. Seit einigen Wochen gehen Bauern auch in anderen EU-Ländern wie Deutschland, Frankreich und Polen auf die Straßen.