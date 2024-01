Nachrichten aus der Wirtschaft am Freitag

«Deutschland ist ein müder Mann nach einer kurzen Nacht.»

(Finanzminister Christian Lindner am Freitag auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos zu Behauptungen, Deutschland sei angesichts seiner Wirtschaftslage der «kranke Mann» Europas)

Lindner: Europa redet zu viel über Donald Trump

DAVOS: Ein starkes Europa ist nach Ansicht von Finanzminister Christian Lindner die beste Antwort auf einen möglichen Wahlsieg von Donald Trump in den USA. «Ich denke, wir sprechen zu viel über Donald Trump in Europa», sagte der FDP-Politiker am Freitag auf dem Weltwirtschaftsforum im schweizerischen Davos. Die beste Vorbereitung auf eine zweite Amtszeit Trumps als Präsident sei eine Stärkung der europäischen Wettbewerbsfähigkeit. Europa müsse ein Partner auf Augenhöhe sein - was die wirtschaftliche Lage, aber auch eine faire Lastenverteilung in der Nato angehe.

Die Präsidentin der Europäischen Zentralbank, Christine Lagarde, sagte: «Die beste Verteidigung ist Angriff. Und um richtig angreifen zu können, musst du zu zuhause stark sein.» Das bedeute einen starken europäischen Binnenmarkt und die Kapitalmarktunion, die Unternehmen bessere Finanzierungsmöglichkeiten geben soll.

Lindner äußerte die Sorge, dass Politiker in der EU den USA folgen und Subventionen ausbauen wollten. «Aber wir müssen verhindern, dass es zu einem Subventionswettlauf kommt, den wir uns nicht leisten können.» Er frage sich, ob die nächste US-Regierung die hohe Unterstützung der Wirtschaft nachhaltig aufrecht erhalten könne.

Agrarmesse Grüne Woche gestartet - Özdemir wirbt für Wertschätzung

BERLIN: Bundesagrarminister Cem Özdemir hat zum Start der Grünen Woche in Berlin für Wertschätzung für die Landwirtschaft und die Herstellung von Lebensmitteln geworben. Die Messe sei «eine tolle Übersicht» darüber, welche großartigen Produkte es auf dem Planeten gebe, sagte der Grünen-Politiker am Freitag beim traditionellen Eröffnungsrundgang. Sie sei auch Gelegenheit zum Dank an diejenigen, die dafür sorgen, «dass wir jeden Tag gedeckte Tische haben». Das sei alles andere als eine Selbstverständlichkeit, und es gebe auch eine Verantwortung für viele Menschen auf der Erde, die dies nicht hätten.

Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner (CDU) sagte, es sei wichtig, dass ländliche Räume und Städte sich nicht im Gegensatz sehen, sondern im Miteinander. «Wir müssen dafür sorgen, dass wir einander zuhören.» Nötig seien auch verlässliche Rahmenbedingungen.

Die Internationale Grüne Woche öffnete am Freitag ihre Türen für die Besucherinnen und Besucher. Bis zum 28. Januar können sie wieder Spezialitäten probieren, Tiere streicheln und sich über die Arbeit in der Ernährungsbranche informieren. In den Hallen unter dem Funkturm präsentieren sich 1400 Aussteller aus 60 Ländern. Die 88. Ausgabe der Messe steht dem Eindruck von Bauernprotesten gegen den Abbau von Subventionen und einer Debatte um neue Perspektiven für die Branche.

Zyprische Medien: Neues Erdgasfeld südlich von Zypern entdeckt

NIKOSIA: Rund 160 Kilometer südwestlich der EU-Inselrepublik Zypern sind erneut Erdgasvorkommen entdeckt worden. Dies berichteten am Freitag der zyprische Rundfunk (RIK) und die halbamtliche Nachrichtenagentur KYPE. Das italienisch-französische Energie-Konsortium Eni-Total habe die Entdeckung bei Forschungsarbeiten gemacht, die mehr als ein Jahr dauerten. Der Umfang des Erdgasfeldes sei noch nicht bekannt, hieß es.

Es ist mittlerweile das vierte Erdgasfeld, das unterhalb des Meeresbodens innerhalb der Ausschließlichen Wirtschaftszone (AWZ) Zyperns entdeckt wird. Diese Funde könnten Europa die Möglichkeit geben, sich von russischen Gas-Lieferungen weiter unabhängig zu machen. Bereits 2011 und 2022 hatten die US-Firma Noble Energy und die italienische Eni bei Bohrungen drei andere große Erdgasfelder südlich der drittgrößten Mittelmeerinsel entdeckt.

Bislang konnte jedoch kein Erdgas gewonnen werden, weil ein Streit mit der Türkei um die Ausbeutung des Rohstoffs seit Jahren andauert. Zypern ist seit 1974 in einen griechisch-zyprischen Teil im Süden und einen türkisch-zyprischen Teil im Norden der Insel geteilt. Solange es keine Lösung der Zypernfrage gibt, sperrt sich Ankara gegen die Ausbeutung der Erdgasfelder und die Forschung nach weiteren Vorkommen.