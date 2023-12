Nachrichten aus der Wirtschaft am Freitag

Von: Redaktion (dpa) | 29.12.23 | Aktualisiert um: 13:55 | Überblick

Ölpreise stoppen vorerst Talfahrt - Preisrückgang auf Jahressicht

SINGAPUR: Die Ölpreise haben sich am Freitag nach der Talfahrt der vergangenen beiden Handelstage stabilisiert. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Februar kostete am Morgen 77,54 US-Dollar. Das war 39 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) legte um 27 Cent auf 72,04 Dollar zu.

Im frühen Handel konnten sich die Notierungen am Ölmarkt stabilisieren, nachdem sie zuvor deutlich unter Druck gestanden hatten. In der letzten Handelswoche des Jahres hat sich Rohöl aus der Nordsee um mehr als vier Dollar und US-Öl um mehr als drei Dollar je Barrel verbilligt. Selbst ein unerwartet deutlicher Rückgang der Ölreserven in den USA konnte den Ölpreisen keinen Auftrieb verleihen.

Auch auf Jahressicht ging es mit den Ölpreisen nach unten. Anfang 2023 hatte ein Fass Brent-Öl aus der Nordsee noch etwa 85 Dollar gekostet. Der Beginn des Kriegs im Nahen Osten hatte den Brent-Preis Anfang Oktober zwar bis in die Nähe der Marke von 100 Dollar steigen lassen. Dann setzte aber eine Trendwende ein.

Eurokurs zum US-Dollar kaum verändert

FRANKFURT/MAIN: Der Kurs des Euro hat sich am letzten Handelstag des Jahres kaum verändert. Am Freitagmorgen wurde die Gemeinschaftswährung zu 1,1069 US-Dollar gehandelt und damit nahezu auf dem gleichen Niveau wie am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Donnerstagnachmittag deutlich höher auf 1,1114 Dollar festgesetzt.

Am Donnerstag war der Euro zeitweise bis auf 1,1139 Dollar gestiegen und damit auf den höchsten Stand seit Juli. Im späten Donnerstaghandel rutschte der Kurs allerdings wieder unter 1,11 Dollar. Marktbeobachter sprachen von einer Gegenreaktion im Devisenhandel. Weil nur vergleichsweise wenige Anleger kurz vor dem Jahresende aktiv sind, bleiben die Handelsvolumina gering und es kann zu ungewöhnlich starken Kursbewegungen kommen.

Kurz vor dem Jahresende stehen zudem nur wenige Konjunkturdaten auf dem Programm, an denen sich die Anleger orientieren könnten. Erst am Nachmittag könnten Daten zur Stimmung der Einkaufsmanager in den USA für Impulse im Devisenhandel sorgen.

Tschentscher sieht Hamburg beim Elbtower gerüstet für Ernstfall

HAMBURG: Hamburg ist nach Angaben von Bürgermeister Peter Tschentscher für den Fall eines Totalausfalls des Elbtower-Investors Signa gerüstet. «Die wahrscheinliche Variante ist nicht, dass jetzt fünf Jahre nichts passiert», sagte der SPD-Politiker der Deutschen Presse-Agentur. Möglicherweise fänden die privaten Investoren noch eine Lösung und bauten weiter - wie sie es angekündigt hätten. «Auch in einem Insolvenzverfahren würde die Stadt ihre vertraglichen Rechte sichern.» Dazu gehöre ein Wiederkaufsrecht, das die Stadt aber nicht sofort vollziehen müsse. Damit bleibe ausreichend Zeit, die Lage zu prüfen. «Bei einem Rückkauf würden wir den ursprünglichen Kaufpreis in Höhe von 122 Millionen Euro ohne Zinsen und abzüglich von fünf Millionen Euro erstatten und im Gegenzug das Grundstück zurückerhalten.»

Nach der Insolvenz der Signa-Holding und mehrerer kleinerer Gesellschaften hatte am Donnerstag die für den Elbtower zuständige Signa Prime Selection AG ein Sanierungsverfahren in Eigenverwaltung beantragt. Sie ist laut Stadtentwicklungsbehörde die mittelbare Mutter der bisher nicht insolventen Käufergesellschaft des Elbtower-Grundstücks, der Hamburg Elbtower Immobilien GmbH & Co. KG.

Der Elbtower im Osten der Hafencity soll 245 Meter hoch werden und unter anderem Büros, Geschäfte, Galerien, Restaurants und eine Aussichtsplattform in der 55. Etage beherbergen. Die Fertigstellung ist bislang für das Jahr 2025 geplant, an Gesamtkosten werden rund 950 Millionen Euro veranschlagt. Doch seit Oktober steht die Baustelle still. Die in Schieflage geratene Signa hat nach Angaben des beauftragten Bauunternehmens Adolf Lupp aus dem hessischen Nidda Rechnungen nicht bezahlt. Signa selbst wollte dazu auf Anfrage zunächst nichts sagen.