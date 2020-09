Von: Redaktion (dpa) | 11.09.20 | Aktualisiert um: 15:20 | Überblick

Scholz gibt Steuer auf Finanzgeschäfte nicht auf

BERLIN: Finanzminister Olaf Scholz (SPD) gibt seine Idee einer europäischen Steuer auf Finanzgeschäfte trotz Widerstands nicht auf. Die sogenannte Finanztransaktionssteuer könne dazu beitragen, dass die EU die wegen der Corona-Krise gemachten Schulden aus eigenen Einnahmen zurückzahlen könne, sagte Scholz am Freitag vor einem informellen Treffen der Wirtschafts- und Finanzminister der Europäischen Union in Berlin. Die EU müsse nach der Krise erhebliche Kredite tilgen, dafür sollten auch Einnahmen etwa aus dem Emissionshandel und aus einer Besteuerung der digitalen Wirtschaft genutzt werden.

Zuletzt war Scholz mit seiner Aktiensteuer bei EU-Kollegen immer wieder abgeblitzt. Er will, dass beim Kauf von Aktien großer Konzerne 0,2 Prozent des Geschäftswerts an Steuern fällig werden. Die erwarteten Einnahmen von rund 1,5 Milliarden Euro pro Jahr hatte der Vizekanzler zunächst zur Finanzierung der Grundrente in Deutschland verplant. Nun nannte er die Steuer jedoch im Zusammenhang mit Einnahmen für die EU.

Andere Staaten, darunter Österreich, blockieren das Vorhaben weiter. Der österreichische Finanzminister Gernot Blümel betonte, eine Finanztransaktionssteuer müsse auf Spekulanten und Hochfrequenz-Händler abzielen. Scholz' Vorschlag erfülle das aber nicht. «Eine Finanztransaktionssteuer, die de facto nur das Investieren in Unternehmen teurer macht, das kann nicht der richtige Weg sein», sagte Blümel.

Britische Wirtschaft wächst dritten Monat in Folge

LONDON: Die britische Wirtschaft erholt sich weiter von ihrem Einbruch in der Corona-Krise, allerdings mit abnehmendem Tempo. Darauf deuten gesamtwirtschaftliche Wachstumsdaten und Produktionszahlen aus der Industrie hin. Die Wirtschaftsleistung (BIP) stieg zum Vormonat um 6,6 Prozent, wie das britische Statistikamt ONS am Freitag in London mitteilte.

Es ist bereits der dritte Monat in Folge mit Wachstum, nachdem das BIP im März und April als Folge der Corona-Beschränkungen drastisch eingebrochen war. Im Vormonat Juni war die Wirtschaft mit 8,7 Prozent jedoch noch etwas kräftiger gewachsen. In den drei Monaten bis Juli war das BIP verglichen mit den drei Monaten zuvor immer noch rückläufig. Verglichen mit Februar, als die Corona-Einschränkungen noch nicht in Kraft waren, liegt die Wirtschaftsleistung immer noch 11,7 Prozent tiefer.

Auch die britische Industrie hat ihre Erholung im Juli fortgesetzt, wenn auch ebenfalls mit geringerem Tempo. Nach ONS-Angaben lag die Gesamtproduktion 5,2 Prozent über dem Vormonatsniveau. Auch in der Industrie war der Anstieg im Vormonat Juni höher. Verglichen mit dem Vorkrisenniveau von Februar liegt die gesamte Herstellung immer noch 7,0 Prozent niedriger.

Ökonomen sehen das größte Wachstumsrisiko für Großbritannien neben dem Fortgang der Corona-Pandemie in der Gefahr eines ungeordneten Ausscheidens der Insel aus dem europäischen Binnenmarkt. Ein solcher «No Deal» ohne neues Handelsabkommen mit der Europäischen Union droht zum Jahresende, wenn eine Übergangsfrist nach dem EU-Austritt des Großbritanniens ausläuft. Nicht nur kommen die Verhandlungen zwischen den Briten und der EU seit Monaten kaum voran. Jüngst hat die britische Regierung mit einem neuen Gesetz, das Teile der Austrittsvereinbarung mit der EU missachtet, die Fronten verhärtet.