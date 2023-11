Nachrichten aus der Wirtschaft am Freitag

SINGAPUR: Die Ölpreise haben am Freitag im frühen Handel leicht zugelegt.

Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Januar 80,37 US-Dollar. Das waren 36 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur Lieferung im Dezember stieg um 27 Cent auf 76,01 Dollar. Trotz der leichten Zuwächse stehen die Erdölpreise seit etwa drei Wochen unter Druck. Am Markt überwiegt derzeit der Konjunkturpessimismus und folglich die Erwartung einer schwachen Rohölnachfrage.

Euro notiert weiter unter 1,07 US-Dollar

FRANKFURT/MAIN: Der Euro hat am Freitagmorgen weiter unter der Marke von 1,07 US-Dollar notiert.

Im frühen Handel kostete die Gemeinschaftswährung 1,0665 Dollar und damit in etwa so viel wie am späten Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Donnerstagnachmittag etwas höher auf 1,0691 Dollar festgelegt. Zum Wochenausklang stehen nur wenige Wirtschaftsdaten auf dem Programm, die an den Finanzmärkten für Kursbewegung sorgen könnten.

US-Sparte der chinesischen Bank ICBC Opfer von Hackerangriff

NEW YORK/PEKING: Eine US-Tochter der größten chinesischen Bank ICBC ist Opfer eines Hackerangriffs geworden. Wie die in New York ansässige ICBC Financial Services am Donnerstagabend (Ortszeit) auf ihrer Internetseite mitteilte, gab es seit Mittwoch eine Ransomware-Attacke, die zu einer Unterbrechung bestimmter Systeme geführt habe.

Unter Ransomware versteht man Schadprogramme, die den Zugang zu Daten und Systemen einschränken oder komplett blockieren. Für die Freigabe wird in der Regel ein Lösegeld verlangt. ICBC Financial Services habe den Vorfall durch Trennung und Isolierung der betroffenen Systeme eingedämmt, hieß es weiter. Die Systeme liefen unabhängig von denen der ICBC in China.

Wie die «Financial Times» unter Berufung auf Marktteilnehmer berichtete, habe der Angriff dazu geführt, dass Transaktionen für andere Marktteilnehmer nicht ausgeführt werden konnten. Der Angriff habe demnach auch die Liquidität des Marktes für US-Staatsanleihen bis zu einem gewissen Grad beeinträchtigt, nicht aber die Funktionsfähigkeit des Marktes insgesamt.