Nachrichten aus der Wirtschaft am Freitag

27.10.23

Niederländischer König startet Bau von Wasserstoffnetzwerk

ROTTERDAM: Der niederländische König Willem-Alexander hat im Hafen von Rotterdam das Startzeichen für den Bau eines internationalen Wasserstoffnetzwerkes gegeben. Der niederländische Energieminister Rob Jetten sprach am Freitag von einem wichtigen Schritt auf dem Weg zu einem klimafreundlichen Energiesystem. Durch das Netzwerk sollen ab 2030 die großen Industriezentren der Niederlande aber auch Deutschlands und Belgiens mit dem klimafreundlichen Energieträger versorgt werden.

Der größte Teil von sogenanntem grünen Wasserstoff muss nach Erwartungen der Regierung importiert werden und soll dann über den Hafen von Rotterdam weiter verbreitet werden. Rotterdam will Europas Knotenpunkt für Wasserstoff werden.

Zum größten Teil werden für das Netzwerk die bereits bestehenden alten Gas-Pipelines genutzt. Der erste Teil von etwa 30 Kilometern zum Industriezentrum Pernis wird den Angaben zufolge 2025 einsatzfähig sein. Die Kosten des Projektes belaufen sich nach Angaben des staatlichen Gasunternehmens Gasunie, das mit der Errichtung beauftragt wurde, auf rund 1,5 Milliarden Euro.

Auch Produktionsanlagen werden errichtet sowie Speicher für Wasserstoff. Wasserstoff wird mit dem sogenannten Elektrolyse-Verfahren hergestellt. Der mit Ökostrom hergestellte grüne Wasserstoff soll eine Alternative für fossile Brennstoffe sein.

Eurokurs gestiegen - EZB-Referenzkurs: 1,0541

FRANKFURT/MAIN: Der Euro-Kurs ist am Freitag gestiegen. Die Europäische Zentralbank setzte den Referenzkurs auf 1,0541 (Donnerstag: 1,0540) US-Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,9486 (0,9487) Euro.

Zu anderen wichtigen Währungen legte die EZB die Referenzkurse für einen Euro auf 0,87023 (0,87170) britische Pfund, 158,08 (158,48) japanische Yen und 0,9502 (0,9466) Schweizer Franken fest.

Beruhigung am Aktienmarkt - Dax unverändert

FRANKFURT/MAIN: Nach einer bewegten Börsenwoche am deutschen Aktienmarkt mit einem abermals deutlichen Rücksetzer am Vortag ist am Freitagnachmittag Ruhe eingekehrt. Der deutsche Leitindex Dax trat mit 14.733 Zählern nahezu auf der Stelle. Am Vortag hatten der Kurseinbruch der Aktien von Siemens Energy und damit verbundene Verluste der Siemens-Aktie die Anleger verunsichert und insgesamt auf die Kurse gedrückt. Am Devisenmarkt bewegte sich der Euro kaum und kostete 1,0544 US-Dollar. Im deutschen Anleihehandel fiel die Umlaufrendite von 2,87 Prozent am Vortag auf 2,81 Prozent.

Wachsendes Cloud- und Digital-Geschäft: Huawei steigert Erlös

SHENZHEN: Der chinesische Tech-Konzern Huawei hat seinen Erlös in den ersten drei Quartalen dieses Jahres weiter gesteigert. Der Hersteller von Telekommunikationsausrüstung und Smartphones erwirtschaftete in den ersten neun Monaten dieses Jahres einen Erlös von 456,6 Milliarden Yuan (knapp 59,1 Milliarden Euro), wie das Unternehmen aus dem südchinesischen Shenzhen am Freitag mitteilte. Verglichen mit demselben Vorjahreszeitraum entspreche dies einem Anstieg von 2,4 Prozent. Unter anderem wuchsen der Konsumenten-Bereich und die Cloud-Sparte.

Amazon steigert Umsatz und Gewinn deutlich

SEATTLE: Amazon hat Umsatz und Gewinn im vergangenen Quartal dank seines Handelsgeschäfts und der Cloud-Sparte deutlich gesteigert. Die Erlöse wuchsen im Jahresvergleich um 13 Prozent auf 143,1 Milliarden (135,5 Mrd Euro). Unterm Strich sprang der Gewinn von 2,9 Milliarden Dollar vor einem Jahr auf 9,9 Milliarden Dollar hoch. In der Cloud-Sparte AWS stieg der Umsatz um zwölf Prozent auf 23,1 Milliarden Dollar. Das entsprach in etwa den Erwartungen der Analysten, auch wenn einige von ihnen angesichts des Booms bei Künstlicher Intelligenz mehr erwartet hatten.

Erneut bundesweite Warnstreiks im Groß- und Einzelhandel

BERLIN: Verbraucher dürften in den Supermarktregalen in diesen Tagen wieder einige Produkte vermissen oder länger an den Kassen warten. Die Gewerkschaft Verdi hat für diesen Freitag erneut Zehntausende Beschäftigte zu bundesweiten Warnstreiks im Einzel- sowie im Großhandel aufgerufen. «Nach über einem halben Jahr Tarifverhandlungen in 13 Tarifgebieten gibt es weder einen Tarifabschluss noch ein verbessertes Angebot von den Arbeitgebern», teilte die Gewerkschaft mit. «Daran haben auch die Verhandlungen in der letzten Woche in mehreren Bundesländern nichts geändert.» Seit Monaten ringen Verdi und die Arbeitgeber in den 16 Bundesländern um höhere Löhne und Gehälter für Millionen Beschäftigte.

Winterflugplan: Wichtige Regionen verlieren direkte Flugverbindungen

BERLIN/FRANKFURT: Der deutsche Luftverkehr bleibt nach der Corona-Krise weiterhin hinter der europäischen Entwicklung zurück. Direktfluggesellschaften wie Ryanair, Wizz oder Easyjet machen wegen hoher Kosten auch im anstehenden Winterflugplan noch weitere Bögen um deutsche Flughäfen, wie der Branchenverband BDL am Freitag in Berlin berichtete. In der Folge werde die internationale Anbindung wichtiger deutscher Wirtschaftsräume wie Rhein-Ruhr, Berlin oder Stuttgart geschwächt. Das gesamte Sitzplatzangebot von allen Flughäfen steige zwar um 16 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum, bleibe aber weiterhin 19 Prozent hinter dem Vor-Corona-Niveau zurück, berichtete der BDL.

Lebenshaltungskosten: München 38 Prozent teurer als Vogtlandkreis

KÖLN: Die Lebenshaltungskosten in Deutschland unterscheiden sich je nach Region teils deutlich. In der teuersten Stadt München sind sie 38 Prozent höher als im Vogtlandkreis am anderen Ende der Skala, wie aus einem neuen Index des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) und des Bundesinstituts für Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR) hervorgeht. Entscheidend sind dabei vor allem die Wohnkosten. Rechnet man sie nicht mit, ist die Spanne mit 6 Prozent sehr viel geringer - mit Stuttgart als teuerster und Leer als günstigster Gegend. Inklusive Wohnkosten ist das Leben in München um 25,1 Prozent teurer als im deutschen Durchschnitt.

Bahn will vermittelte Tarifgespräche - GDL-Forderungen «unerfüllbar»

BERLIN: Bahn-Personalvorstand Martin Seiler hält vor der anstehenden Tarifrunde mit der Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) die Forderungen der Arbeitnehmer für «unerfüllbar» - und bringt von Beginn an vermittelte Tarifgespräche ins Spiel. «Wenn wir die Forderungen der GDL erfüllen würden, würden unsere Personalkosten um über 50 Prozent steigen und das ist durch nichts aber auch durch gar nichts zu rechtfertigen», sagte Seiler am Freitag in Berlin. Insbesondere die Forderung der Gewerkschaft nach einer Absenkung der Arbeitszeit von 38 auf 35 Stunden für Schichtarbeiter bei vollem Lohnausgleich sei «nicht realisierbar».

Heizenergie: Höchste Steigerungen bei Strom und Fernwärme

WIESBADEN: Ausgerechnet Strom und Fernwärme sind zu Beginn der Heizsaison deutlich teurer als vor einem Jahr. Alle anderen Träger von Haushaltsenergie wie Heizöl, Gas oder feste Brennstoffe waren hingegen im September günstiger als vor einem Jahr, wie ein am Freitag veröffentlichter Vergleich des Statistischen Bundesamtes zeigt. Danach war der für Wärmepumpen notwendige Strom 11,1 Prozent teurer als ein Jahr zuvor. Für Fernwärme mussten Verbraucher 0,3 Prozent mehr zahlen als im September 2022.

Verfassungsrat billigt Frankreichs Pläne für Atommüll-Endlager

PARIS: Frankreichs Pläne für ein Atommüll-Endlager in Lothringen gut 120 Kilometer von der deutschen Grenze entfernt sind mit der Verfassung vereinbar. Wie der Verfassungsrat in Paris am Freitag entschied, werden die Rechte künftiger Generationen durch das geplante bislang einzige Lager für hoch- und mittelradioaktive Abfälle nicht beschnitten. Die Planung beinhalte Garantien, wie etwa eine Rückholbarkeit aller Abfälle während 100 Jahren und die Möglichkeit für künftige Generationen, das in Etappen geplante Lager fortzusetzen oder das Konzept zu ändern. Der Verfassungsrat wies damit die Klage etlicher Umweltverbände und Anlieger ab.

Die Pläne für das Endlager westlich von Nancy bei der Ortschaft Bure haben auch in Deutschland immer wieder für Protest gesorgt. Der saarländische Landtag sprach sich schon vor Jahren gegen das Lager aus. Die Planungen für eine Lagerung der radioaktiven Abfälle in 500 Metern Tiefe in einer Tongestein-Formation sind inzwischen weit fortgeschritten. Mit einer Baugenehmigung wird zwischen 2025 und 2027 gerechnet. Ein Beginn der Einlagerung hoch- und mittelradioaktiver Abfälle wird für den Zeitraum zwischen 2035 bis 2040 angestrebt.

Angesichts des geplanten Ausbaus der Atomkraft in Frankreich ist das Endlager von großer Bedeutung. Frankreich prüft den Bau von 14 neuen Atomkraftwerken bis zum Jahr 2050, außerdem soll die Laufzeit bestehender Kraftwerke von 40 auf 50 Jahre erhöht werden, wenn die Sicherheit dies zulässt. Vorbereitende Arbeiten laufen dazu bereits für einige der 56 französische AKW.

Pharmakonzern Sanofi plant Abspaltung der Sparte Consumer Healthcare

PARIS: Der französische Pharmakonzern Sanofi plant eine Abspaltung seiner Sparte Consumer Healtcare. Das teilte das Unternehmen am Freitag in Paris im Rahmen der Vorlage der Zahlen zum dritten Quartal mit. Mit diesem Schritt will das Management seinen Fokus verstärkt auf die Biopharma-Sparte richten. Am wahrscheinlichsten sei die Gründung einer eigenen börsennotierten Gesellschaft, hieß es weiter. Die Abspaltung könnte bereits im vierten Quartal des nächsten Jahres vollzogen werden.

Den Ausblick für das laufende Jahr bestätigten die Pariser. Damit soll der bereinigte Gewinn je Aktie (EPS) währungsbereinigt weiterhin im mittleren einstelligen Prozentbereich wachsen. Im dritten Quartal lag der Gewinn je Aktie bei 2,55 Euro und damit unter den Erwartungen der Analysten. Der Umsatz stieg im gleichen Zeitraum währungsbereinigt um 3,2 Prozent auf 11,96 Milliarden Euro - ebenfalls weniger als Experten erwartet hatten.

Eurokurs zum US-Dollar kaum verändert

FRANKFURT/MAIN: Der Kurs des Euro hat sich am Freitag wenig verändert. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung zu 1,0567 US-Dollar gehandelt und damit etwa auf dem Niveau vom Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Donnerstagnachmittag auf 1,0540 Dollar festgesetzt.

Auf Wochensicht hat der Euro hingegen deutlich an Wert verloren. Der Kurs ist seit Montag um mehr als einen Cent gefallen. Am Markt wird auf die unterschiedliche konjunkturelle Entwicklung verwiesen. Während sich die US-Wirtschaft trotz gestiegener Zinsen vergleichsweise robust zeigt, mehren sich Hinweise auf ein Schrumpfen der Wirtschaft in der Eurozone. Vor dem Hintergrund der Konjunkturschwäche hatte die EZB am Donnerstag den Leitzins erstmals nach zehn Anhebungen in Folge nicht erhöht.

Im weiteren Tagesverlauf bleibt der Fokus der Anleger am Devisenmarkt auf Konjunkturdaten gerichtet. Am Nachmittag werden Wirtschaftszahlen aus den USA erwartet. Auf dem Programm stehen unter anderem Daten zur Konsumlaune.