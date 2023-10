Nachrichten aus der Wirtschaft am Freitag

Von: Redaktion (dpa) | 20.10.23 | Überblick

Ölpreise legen wieder zu - WTI über 90 US-Dollar

SINGAPUR: Die Ölpreise sind am Freitag angesichts der hohen Unsicherheit wegen des Nahost-Konflikts wieder gestiegen. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Dezember kostete am Morgen 93,26 US-Dollar. Das waren 88 Cent mehr als am Tag zuvor. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur November-Lieferung stieg um 1,05 Dollar auf 90,42 Dollar.

Die Nervosität am Rohölmarkt bleibt wegen des Nahost-Konflikts sehr hoch. Aktuell bewegen sich die Preise auf dem höchsten Stand seit Anfang Oktober. Von ihren Jahreshöchstständen, die Ende September markiert wurden, sind sie aber noch ein Stück weit entfernt. Am Markt ist jedoch die Rede von wieder steigenden Risikoprämien.

Als große Gefahr wird die Ausweitung des Konflikts zwischen der Hamas und Israel auf andere Länder in der ölreichen Region angesehen. Entscheidend ist, wie sich der Iran verhält. Das Land gilt als Unterstützer islamistischer Kräfte. Außerdem liegt es direkt an der für den Erdöltransport wichtigen Meeresenge von Hormus.

Euro gibt zum US-Dollar etwas nach

FRANKFURT/MAIN: Der Euro hat am Freitagmorgen etwas schwächer tendiert. Im frühen Handel kostete die Gemeinschaftswährung 1,0575 US-Dollar und damit etwas weniger als am Abend zuvor. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Donnerstagnachmittag auf 1,0558 Dollar festgesetzt.

Nur kurzzeitig Auftrieb erhielt der Euro am Donnerstagabend durch Bemerkungen von US-Notenbankchef Jerome Powell. Der Fed-Vorsitzende ließ zwar die Möglichkeit weiterer Zinsanhebungen offen, sagte aber auch, die Notenbank werde angesichts der aktuellen Unsicherheiten und Risiken vorsichtig vorgehen. An den Märkten wurden die Äußerungen als Hinweis auf vorerst stabile Leitzinsen gedeutet.

Konjunkturdaten stehen zum Wochenausklang nur wenige auf dem Programm. Am Vormittag werden Preisdaten aus Deutschland und Umsatzzahlen aus dem britischen Einzelhandel erwartet. Ansonsten ist der Datenkalender weitgehend leer.