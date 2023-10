Nachrichten aus der Wirtschaft am Freitag

Von: Redaktion (dpa) | 06.10.23 | Überblick

Eurokurs vor US-Arbeitsmarkt stabil

FRANKFURT/MAIN: Der Euro hat sich am Freitagmorgen zunächst kaum von der Stelle bewegt. Im frühen Handel kostete die Gemeinschaftswährung 1,0540 US-Dollar und damit in etwa so viel wie am Vorabend. Der Wechselkurs zum Dollar liegt damit knapp einen Cent über dem in dieser Woche markierten Zehn-Monats-Tief. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Donnerstagnachmittag auf 1,0526 Dollar festgelegt.

Zum Wochenausklang richtet sich die Aufmerksamkeit auf Konjunkturdaten aus den USA. Die Regierung veröffentlicht ihren monatlichen Arbeitsmarktbericht. Die Entwicklung ist von Bedeutung für die Geldpolitik der US-Notenbank Fed, da der Jobmarkt über die Lohnentwicklung Einfluss auf die Inflation hat.