Nachrichten aus der Wirtschaft am Freitag

Von: Redaktion (dpa) | 29.09.23 | Aktualisiert um: 13:35 | Überblick

Einfuhrpreise fallen so stark wie seit 37 Jahren nicht mehr

WIESBADEN: Der Rückgang der Preise von nach Deutschland importierten Gütern hat sich im August weiter beschleunigt. Die Einfuhrpreise fielen zum Vorjahresmonat um 16,4 Prozent, wie das Statistische Bundesamt am Freitag in Wiesbaden mitteilte. Es ist der stärkste Rückgang seit November 1986, also seit etwa 37 Jahren. Im vergangenen Jahr waren die Einfuhrpreise dagegen zeitweise um mehr als 30 Prozent gestiegen. Ausschlaggebend war der Ukraine-Krieg, der Energie und Rohstoffe stark verteuert hatte.

Den jetzigen Preisrückgang erklärt das Statistikamt vor allem mit einem sogenannten Basiseffekt, weil die Preise im Vorjahr so stark gestiegen waren. Der Effekt wirkt vor allem bei Energieimporten, die im August 54 Prozent günstiger waren als vor einem Jahr. Im Monatsvergleich zu Juli dieses Jahres war importierte Energie allerdings 4,1 Prozent teurer.

Wie stark der Einfluss der Energiekomponente ist, zeigt sich daran, dass die Einfuhrpreise ohne Energie zum Vorjahr um lediglich 3,4 Prozent gefallen sind - also wesentlich schwächer als mit Energie.

Die Einfuhrpreise beeinflussen auch die Verbraucherpreise, an denen die Europäische Zentralbank (EZB) ihre Geldpolitik ausrichtet. Im Kampf gegen die hohe Inflation hat die EZB ihre Leitzinsen seit Sommer 2022 kräftig angehoben. Zuletzt hatte die Notenbank allerdings angedeutet, sich dem Ende der Straffungen zu nähern.

Ölpreise stabilisieren sich nach Rückgang

SINGAPUR: Die Ölpreise haben sich am Freitagmorgen auf hohem Niveau stabilisiert. Nach kräftigen Abschlägen am Donnerstag kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im November 95,05 US-Dollar. Das waren 33 Cent weniger als am Vorabend. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel geringfügig auf 91,68 Dollar.

Unter dem Strich haben die Erdölpreise in dieser Woche abermals deutlich zugelegt. Ein Fass Nordseeöl kostete zeitweilig mehr als 97 Dollar, die 100-Dollar-Marke rückt also näher. Der Preis für amerikanisches Rohöl war erstmals seit Sommer 2022 über die Marke von 95 Dollar geklettert. Seit Anfang Juli sind die Preise um mehr als 20 Dollar gestiegen.

Wichtigster Grund für die Preiszuwächse ist die künstliche Angebotsverknappung durch große Förderländer wie Saudi-Arabien und Russland. Hinzu kommen knappe Rohölvorräte, insbesondere in den USA. Auf der Nachfrageseite ist in den Vereinigten Staaten von der vielfach befürchteten Rezession bisher nichts zu sehen, während sich die chinesische Volkswirtschaft zuletzt etwas erholen konnte.

Euro bleibt auf Erholungskurs

FRANKFURT/MAIN: Der Euro setzt seinen moderaten Erholungskurs fort. Am Freitagmorgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,0580 US-Dollar und damit etwas mehr als am Vorabend. Zur Wochenmitte war der Kurs auf 1,0488 Dollar und damit auf den tiefsten Stand seit Januar gefallen. Seither geht es etwas bergauf. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Donnerstagnachmittag auf 1,0539 Dollar festgesetzt.

Zum Wochenausklang stehen einige beachtenswerte Konjunkturzahlen auf dem Programm. Am Vormittag werden Inflationszahlen aus der Eurozone für September erwartet. Es wird mit einem deutlichen Rückgang der Teuerungsrate gerechnet, was aber auch an einem statistischen Effekt liegt.

In den USA richten sich die Blicke am Nachmittag ebenfalls auf Inflationsdaten. Der von der US-Zentralbank besonders beäugte Preisindex PCE wird veröffentlicht. Ähnlich wie die EZB steuert die Federal Reserve wohl auf ein Ende ihrer kräftigen Zinsanhebungen zu.

Lindner dringt wegen schwacher Konjunktur auf Entlastungen

AUGSBURG: Bundesfinanzminister Christian Lindner dringt angesichts der schlechteren Konjunkturprognosen auf Entlastungen für Steuerzahler und Unternehmen. «Wir müssen Wachstumsbremsen lösen», sagte der FDP-Chef der «Augsburger Allgemeinen» (Freitag). «Menschen und Betriebe verdienen Entlastung.» Die gesenkte Konjunkturprognose sollte Appell genug an alle politischen Akteure sein, sich diesem Ziel anzuschließen. «Die jahrelange Schönwetter-Politik vergangener Bundesregierungen fällt uns jetzt in stürmischen Zeiten vor die Füße, deswegen brauchen wir eine Wirtschaftswende», sagte Lindner.

Wichtige Schritte ist die aktuelle Bundesregierung nach den Worten des Finanzministers mit dem Wachstumschancengesetz, dem Zukunftsfinanzierungsgesetz, der Verbesserung der Fachkräfteeinwanderung und der Beschleunigung von Planungs- und Genehmigungsverfahren schon gegangen. Nun seien weitere Wachstumsimpulse durch Entlastungen nötig.

Die führenden Wirtschaftsforschungsinstitute haben ihre Konjunkturprognose für dieses Jahr kräftig nach unten korrigiert. Sie erwarten nun, dass das Bruttoinlandsprodukt um 0,6 Prozent schrumpft. Für das kommende Jahr rechnen sie mit einem Wachstum von 1,3 Prozent statt der zuvor geschätzten Zunahme um 1,5 Prozent.