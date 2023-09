Nachrichten aus der Wirtschaft am Freitag

Ölpreise geben weiter nach - Gewinne auf Wochensicht

SINGAPUR: Die Ölpreise haben am Freitag einen kleinen Teil ihrer Gewinne aus dieser Woche abgegeben. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im November 89,38 US-Dollar. Das waren 54 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur Oktober-Lieferung fiel um 62 Cent auf 86,25 Dollar.

Die Rohölpreise entfernen sich damit etwas von ihren Höchstständen seit vergangenen November. Auf Wochensicht zeichnen sich aber deutliche Gewinne ab. Auftrieb kommt von der Angebotsseite: In dieser Woche haben die beiden großen Förderländer Saudi-Arabien und Russland ihre Produktionsbeschränkungen bis Jahresende verlängert. Damit wollen die Anführer des Ölverbunds Opec+ die Preise nach oben treiben und letztlich ihre Fördereinnahmen steigern.

Einen weiteren Grund für die steigenden Erdölpreise sehen Fachleute in den derzeit knappen Lagerbeständen. Am Donnerstag hatten Zahlen des US-Energieministeriums einen spürbaren Rückgang ergeben. Zurzeit liegen die landesweiten Rohölvorräte so niedrig wie zuletzt Ende 2022.

Euro erholt sich etwas von Drei-Monats-Tief

FRANKFURT/MAIN: Der Euro hat sich vor dem Wochenende etwas von seinen jüngsten Verlusten erholt. Am Freitagmorgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,0715 Dollar. Am Vortag war sie mit 1,0686 Dollar auf den tiefsten Stand seit Juni gefallen. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Donnerstagnachmittag auf 1,0710 Dollar festgesetzt.

Der Euro steht an den Finanzmärkten weiter unter Druck, weil Wirtschaftszahlen dort regelmäßig auf eine schwache Konjunkturentwicklung hindeuten. In dieser Woche hatten nicht nur Zahlen aus der Industrie in Deutschland enttäuscht. Auch Wachstumsdaten aus der Eurozone waren schwach ausgefallen und zeichneten ein Bild wirtschaftlichen Stillstands.

Zum Wochenausklang stehen nicht besonders viele Wirtschaftszahlen auf der Agenda. Am Morgen veröffentlicht das Statistische Bundesamt Inflationsdaten für Deutschland, es handelt sich aber lediglich um Detaildaten zum Monat August. Aus Frankreich und Spanien werden Produktionsdaten der Industrie erwartet.

Japans Wirtschaft geringer gewachsen als erwartet

TOKIO: Japans Wirtschaft legt im dritten Quartal in Folge zu. Doch ein Rückgang der wichtigen Verbraucherausgaben sowie der Kapitalinvestitionen der Unternehmen dämpfen die Aussichten.

Japans Wirtschaft ist im zweiten Quartal weniger deutlich gewachsen als erwartet. Wie die Regierung am Freitag auf Basis revidierter Daten bekanntgab, stieg das Bruttoinlandsprodukt (BIP) zwischen April und Juni auf das Jahr hochgerechnet um 4,8 Prozent. Die amtlichen Statistiker hatten zunächst ein Wachstum von 6,0 Prozent errechnet. Damit setzte sich zwar der Aufschwung im dritten Quartal in Folge fort. Doch ein unerwartet starker Rückgang der Investitionen wie auch der Verbraucherausgaben trüben die Aussichten der vor Deutschland drittgrößten Volkswirtschaft der Welt.

Zu dem Wachstum trugen starke Autoexporte und eine Erholung des Tourismus von der Corona-Pandemie bei. Im Vergleich zum Vorquartal stieg Japans BIP jedoch nur um 1,2 Prozent und nicht wie zunächst errechnet um 1,5 Prozent. So waren die Kapitalinvestitionen der Unternehmen um 1,0 Prozent gesunken und nicht wie zunächst berechnet um 0,03 Prozent gestiegen. Hinzu kam, dass der private Verbrauch, der mit rund 60 Prozent am meisten zur Wirtschaftsleistung des Landes beiträgt, im Vergleich zum Vorquartal um 0,6 Prozent statt 0,5 Prozent zurückging.

Die Verbraucher bekommen nach Ansicht von Ökonomen zunehmend die Auswirkungen der steigenden Preise zu spüren. Zwar gaben Japans Verbraucher mehr Geld für Restaurantbesuche und Reisen aus, nachdem die Corona-Restriktionen aufgehoben worden waren. Die anhaltende Inflation belastet die Verbraucher jedoch bei Ausgaben für Verbrauchsgüter wie Lebensmittel und Produkte des täglichen Bedarfs.

Zehn Menschen bei Gas-Unfall in Nordchina gestorben

ORDOS: Zehn Menschen sind bei einem Gas-Unfall in Nordchina ums Leben gekommen.

Der Vorfall ereignete sich in einer Firma in der Stadt Ordos in der Inneren Mongolei, wie Staatsmedien unter Berufung auf Behörden vor Ort in der Nacht zum Freitag (Ortszeit) berichteten. Mehrere Arbeiter fielen demnach durch das Austreten des Hochdruck-Gases am Donnerstagnachmittag (Ortszeit) von einer erhöhten Position herunter. Acht Menschen waren den Angaben zufolge sofort tot. Vier Arbeiter erlitten Verletzungen, einer von ihnen starb später. Im Anschluss wurde laut Medienberichten ein weiterer Toter an der Unglücksstelle entdeckt. Wie es zu dem Unglück kam, war zunächst unklar.