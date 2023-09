Nachrichten aus der Wirtschaft am Freitag

Von: Redaktion (dpa) | 01.09.23 | Aktualisiert um: 13:35 | Überblick

Caixin-Index: Stimmung in Chinas Industrie hellt sich leicht auf

PEKING: Die Lage in der angeschlagenen Industrie in China scheint sich etwas zu bessern. Nachdem am Vortag ein von der Regierung veröffentlichter Stimmungsindikator etwas zugelegt hatte, hellte sich am Freitag ein ähnlicher Indikator des Wirtschaftsmagazins Caixin auf. Die Kennzahl stieg im August um 1,8 Punkte auf 51,0 Zähler, wie Caixin mitteilte. Analysten hatten hingegen im Schnitt mit einem leichten Rückgang gerechnet.

Mit über 50 Punkten deutet der Indikator wieder Wachstum an, während die staatliche Kennzahl noch knapp unter der Expansionsgrenze liegt. Der Caixin-Index konzentriert sich auf kleinere, private Unternehmen. Der Indikator der Regierung erfasst hingegen die Stimmung in den größeren Staatsbetrieben. Beide Indikatoren sind stark von der außenwirtschaftlichen Lage anhängig, da China einen großen Teil seiner Produktion exportiert. Im binnenorientierten Dienstleistungssektor hatte sich die Stimmung zuletzt eingetrübt.

Die politische Führung Chinas stemmt sich seit einiger Zeit mit zahlreichen Hilfen gegen die schwache Konjunktur. Unter anderem soll der kriselnde Immobilienmarkt stabilisiert werden, da er einen erheblichen Teil der Wirtschaft ausmacht. Verglichen mit den umfangreichen Hilfen, die China während der weltweiten Finanzkrise 2008 ergriffen hatte, fallen die jetzigen Schritte wesentlich kleiner und gezielter aus.

Ölpreise weiter gestiegen

SINGAPUR: Die Ölpreise sind am Freitag weiter gestiegen. Im frühen Handel kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im November 87,09 US-Dollar. Das waren 26 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 21 Cent auf 83,84 Dollar.

Am Donnerstag hatten die Erdölpreise deutlich zugelegt, nachdem sich Russlands stellvertretender Ministerpräsident Alexander Nowak zur künftigen Förderpolitik äußerte. Man habe sich mit den anderen Ländern des Rohölverbunds Opec+ auf weitere Angebotsbeschränkungen geeinigt, Details sollen aber erst kommende Woche verkündet werden, erklärte Nowak.

Schon seit einiger Zeit begrenzen vor allem die beiden großen Förderländer Saudi-Arabien und Russland ihre Öllieferungen. Damit wollen sie verhindern, dass die Erdölpreise aufgrund der weltweiten Konjunkturschwäche zu stark unter Druck geraten. Dem Ölverbund Opec+, der von den beiden Ländern angeführt wird, gehören rund zwanzig Förderstaaten an.

Euro vor wichtigen Daten unter 1,09 US-Dollar

FRANKFURT/MAIN: Der Euro hat am Freitagmorgen weiter klar unter der Marke von 1,09 US-Dollar notiert.

Im frühen Handel kostete die Gemeinschaftswährung 1,0850 Dollar und damit in etwa so viel wie am späten Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Donnerstagnachmittag auf 1,0868 Dollar festgesetzt. Zum Ausklang der Woche blicken die Marktteilnehmer unter anderem auf Konjunkturdaten aus der Eurozone. In den USA stehen ebenfalls wichtige Wirtschaftszahlen auf dem Programm.