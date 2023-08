Nachrichten aus der Wirtschaft am Freitag

Von: Redaktion (dpa) | 25.08.23 | Aktualisiert um: 13:45 | Überblick

Britische Verbraucher müssen weniger für Strom und Gas bezahlen

LONDON: Verbraucher in Großbritannien müssen im Winter weniger für Strom und Gas bezahlen. Die Aufsichtsbehörde Ofgem senkte am Freitag die Höchstpreise je Einheit. Von Oktober bis Dezember müsse ein durchschnittlicher Haushalt nun aufs Jahr gerechnet rund 150 Pfund (175 Euro) weniger zahlen, teilte Ofgem mit. Es handelt sich nicht um eine Kostengrenze - wer mehr verbraucht, zahlt auch mehr.

Die durchschnittliche Jahressumme sank erstmals seit April 2022 unter 2000 Pfund. Das ist aber immer noch deutlich mehr als vor Beginn der Energiekrise 2021, wie Ofgem selbst einräumte.

Die Oppositionspartei Labour kritisierte, Schuld an den weiter hohen Preisen sei das jahrelange Versagen der konservativen Regierung in der Energiepolitik. «Die Tories haben nichts aus dieser Krise gelernt», sagte Labour-Klimapolitiker Ed Miliband. «Sie stehen auf die Seite der Öl- und Gaskonzerne, die auf Kosten hart arbeitender britischer Familien Rekordgewinne erzielen.» Für die Regierung betonte hingegen Staatssekretär Andrew Bowie, der Plan von Premierminister Rishi Sunak gehe auf, die Inflation zu halbieren und die Wirtschaft anzukurbeln. Nach Ansicht von Experten sind fallende Weltmarktpreise der Grund für den Preisrückgang.

Zahlreiche Verbraucher hatten im vergangenen Winter wegen der hohen Preise Zahlungsschwierigkeiten, Umfragen zufolge verzichteten deshalb Millionen aufs Heizen. Die Denkfabrik Resolution Foundation hatte bereits am Donnerstag betont, jeder dritte Haushalt werde im kommenden Winter sogar mehr für Energie bezahlen, weil die zuletzt gezahlten Staatshilfen von 67 Pfund im Monat wegfallen.

China lockert Darlehensbedingungen für Immobilienkäufer

PEKING: Die chinesische Regierung will sich einem Bericht zufolge mit lockereren Kreditbedingungen gegen die Immobilienkrise stemmen. Die Behörden hätten landesweite Richtlinien zur Lockerung von Hypothekendarlehen für bestimmte Käufer erlassen, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur Xinhua am Freitag unter Berufung auf Dokumente der chinesischen Notenbank und anderer Aufsichtsbehörden. Dabei gehe es um niedrigere Anzahlungen sowie um günstigere Zinsen.

Der chinesische Immobiliensektor befindet sich seit geraumer Zeit in einer schweren Krise. Sie droht nun die gesamte Wirtschaft des Landes nach unten zu ziehen, viele Projektentwickler stecken in schweren Finanzproblemen.

Deutsche Wirtschaft stagniert im zweiten Quartal

WIESBADEN: Die deutsche Wirtschaft ist nach dem frostigen Konjunkturwinter auch im Frühjahr nicht in Schwung gekommen. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) stagnierte im zweiten Quartal zum Vorquartal, wie das Statistische Bundesamt am Freitag in Wiesbaden mitteilte. Die Behörde bestätigte vorläufige Zahlen. Die erhoffte Frühjahrsbelebung fiel somit aus. Im Winterhalbjahr war die deutsche Wirtschaft zwei Quartalen in Folge geschrumpft und damit in eine sogenannte technische Rezession gerutscht.

«Nach den leichten Rückgängen in den beiden Vorquartalen hat sich die deutsche Wirtschaft im Frühjahr stabilisiert», sagte Behörden-Präsidentin Ruth Brand.

Die nach wie vor hohe Inflation belastet Verbraucherinnen und Verbraucher und dämpft den Konsum. Im zweiten Quartal stagnierten die privaten Konsumausgaben. Die exportorientierte deutsche Wirtschaft leidet Ökonomen zufolge zudem unter der schwachen Auslandsnachfrage.

Gegenwind kommt auch von den gestiegenen Zinsen. Diese drücken die Nachfrage nach Bauleistungen und Investitionsgütern und bremsen die Kreditvergabe. Vor allem Wohnungsbaukredite an private Haushalte wurden der Deutschen Bundesbank zufolge im zweiten Quartal deutlich weniger nachgefragt.

Ölpreise legen zu - Auf Wochensicht erneut sinkende Preise erwartet

SINGAPUR: Die Ölpreise haben am Freitag nach ihrer Stabilisierung am Vortag etwas zugelegt. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Oktober kostete am Freitag 83,65 US-Dollar. Das waren 29 Cent mehr als am Donnerstag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 29 Cent auf 79,34 Dollar.

Auf Wochensicht gesehen dürften die Ölpreise jedoch nach aktuellem Stand erneut nachgeben. Anzeichen für ein Tauwetter in den Beziehungen der USA zu den mit Sanktionen belegten Ölproduzenten Iran und Venezuela haben zuletzt einer von Saudi-Arabien und Russland beförderten Verknappung des weltweiten Angebots entgegengewirkt, während das stockende Wachstum in China die Nachfrageaussichten verschlechtert hat. Beide Entwicklungen drücken tendenziell auf die Ölpreise.

Euro rutscht unter 1,08 US-Dollar

FRANKFURT/MAIN: Der Kurs des Euro hat am Freitag weiter nachgegeben und ist unter 1,08 US-Dollar gefallen. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung zu 1,0784 Dollar gehandelt und damit etwas tiefer als am Vorabend. Aktuell notiert sie auf dem Niveau von Mitte Juni. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt auf 1,0840 (Mittwoch: 1,0805) Dollar festgesetzt.

Am Donnerstag waren Konjunkturdaten aus den USA robust ausgefallen, was die Zinserwartungen bezüglich der US-Notenbank (Fed) aufrechterhalten hatte. Im Tagesverlauf werde nun das Fed-Symposium in Jackson Hole (Wyoming) viel Aufmerksamkeit auf sich ziehen, schrieben die Analysten der Landesbank Helaba. Am Nachmittag werde dort Fed-Chef Jerome Powell sprechen und am Abend auch EZB-Präsidentin Christine Lagarde.

Beide Reden werden den Experten zufolge mit Spannung erwartet, weil sich Marktteilnehmer Signale darüber erhofften, ob die insgesamt zu beobachtende Dämpfung der gesamtwirtschaftlichen Aktivitäten bereits als ausreichend bewertet wird und die Zinszyklen beendet sind.

Zunächst jedoch rücken Konjunkturdaten aus Deutschland in den Fokus. Auf der Agenda stehen Daten zur Wirtschaftsleistung im zweiten Quartal und das Ifo-Geschäftsklima, ein wichtiges Barometer zur Stimmung in der Wirtschaft.

Zitat: DIHK-Präsident zum «Bremsklotz» Deutschland

«Unser Land ist nicht mehr Wachstumslokomotive, sondern Bremsklotz - und das als immerhin die größte Volkswirtschaft Europas.»

(DIHK-Präsident Peter Adrian zur schwachen wirtschaftlichen Entwicklung Deutschlands)