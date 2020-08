Nachrichten aus der Wirtschaft am Freitag

Written by: Redaktion (dpa) | 28/08/2020 | Aktualisiert um: 14:15 | Überblick

Dax kommt kaum vom Fleck

FRANKFURT/MAIN: Nach dem Rückschlag vom Vortag ist der deutsche Aktienmarkt kaum verändert in den Handel am Freitag gestartet. Der Dax gewann in den ersten Handelsminuten 0,16 Prozent auf 13.117,12 Punkte, nachdem er tags zuvor um rund 0,7 Prozent nachgegeben hatte. Der MDax sank zum Wochenschluss um 0,11 Prozent auf 27.643,44 Punkte. Der EuroStoxx 50 als Leitindex der Eurozone stieg um rund 0,1 Prozent auf rund 3334 Zähler.

Die gestrige Entscheidung der US-Notenbank Fed für mehr Spielraum bei ihrem Inflationsziel hinterließ an den Finanzmärkten keine großen Spuren. Der angekündigte Strategiewechsel könnte dazu führen, «dass die Fed das Leitzinsband zukünftig länger als in vergangenen Krisen auf niedrigem Niveau halten wird. Hinweise auf weitere Lockerungsmaßnahmen gab es aber nicht», kommentierte Volkswirt Ulrich Wortberg von der Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba). Die Fed hatte angekündigt, dass die Zwei-Prozent-Inflationsmarke künftig ein Durchschnittswert und kein festes Ziel mehr sein soll.

Ölpreise kaum verändert

SINGAPUR: Die Ölpreise haben sich am Freitag nur wenig bewegt. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete am Morgen 45,13 US-Dollar. Das waren vier Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um vier Cent auf 43,00 Dollar.

Kurz vor dem Wochenende wurde deutlich, dass der Hurrikan «Laura» nicht wie zeitweise befürchtet an der Südküste der USA größere Schäden an Anlagen der Ölindustrie verursacht hat. Der tropische Wirbelsturm hatte sich am Donnerstag über dem Festland rasch abgeschwächt.

Wegen des Sturms wurden etwa 80 Prozent der Ölförderung im Golf von Mexiko vorsorglich ausgesetzt. Am Markt wird mit einem schnellen Anlaufen der Produktion nach dem Hurrikan gerechnet. Im Verlauf der Handelswoche hatte der Sturm und ein unerwartet starker Rückgang der Ölreserven in den USA die Ölpreise auf einem hohen Niveau gehalten.