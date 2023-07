Nachrichten aus der Wirtschaft am Freitag

Von: Redaktion (dpa) | 28.07.23 | Aktualisiert um: 14:15 | Überblick

Inflation in Frankreich schwächt sich dritten Monat in Folge ab

PARIS: In Frankreich hat sich die Inflation im Juli weiter abgeschwächt und den niedrigsten Stand seit Februar 2022 erreicht. Nach europäischer Rechnung (HVPI) lag das Preisniveau 5,0 Prozent höher als vor einem Jahr, wie das Statistikamt Insee am Freitag in Paris nach einer ersten Schätzung bekannt gab. Im Juni hatte die Inflationsrate noch 5,3 Prozent betragen, im Mai 6,0 Prozent und im April sogar 6,9 Prozent.

Analysten hatten im Schnitt einen Rückgang der Inflation erwartet, waren aber im Schnitt von einer etwas höheren Jahresrate von 5,1 Prozent ausgegangen. Im Monatsvergleich stagnierten die Lebenshaltungskosten in der zweitgrößten Volkswirtschaft im Euroraum.

Obwohl die Teuerung in Frankreich weiter auf hohem Niveau liegt, ist die Inflationsrate spürbar niedriger als in Deutschland. In der größten Volkswirtschaft der Eurozone erwarten Experten bei der HVPI-Rate für Juli 6,6 Prozent. Die deutschen Preisdaten werden am Nachmittag erwartet. Obwohl die Inflation sich abschwächt, liegt sie in den beiden größten Euro-Volkswirtschaften weiter klar über dem mittelfristigen Ziel der Europäischen Zentralbank (EZB) für den gesamten Euroraum von zwei Prozent.

TOKIO: Japan hat einen 48 Jahre alten Atomreaktor wieder angefahren.

Der Reaktorblock Nummer 1 im Kernkraftwerk Takahama in der Präfektur Fukui ist damit der älteste operierende Kernreaktor des Landes. Er war 1974 in Betrieb genommen worden, bevor er im Januar 2011 für regelmäßige Inspektionen vom Netz genommen wurde. Als es kurz darauf im März infolge eines Erdbebens und massiven Tsunamis zu Kernschmelzen im Atomkraftwerk Fukushima kam, blieb der Reaktor auch danach abgeschaltet. Am Freitag fuhr ihn der Betreiberkonzern Kansai Electric Power wieder an. Der Reaktor soll ab nächsten Mittwoch Strom erzeugen, bevor er am 28. August den vollen Betrieb wieder aufnimmt.

Ölpreise geben nach starkem Vortag etwas nach

LONDON: Die Ölpreise haben am Freitag zum Handelsstart einen Teil ihrer deutlichen Gewinne vom Vortag abgegeben. Der Preis für ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im September fiel im frühen Handel um 48 Cent auf 83,76 Dollar, nachdem er am Vortag das höchste Niveau seit April erreicht hatte. Im Vergleich zum Freitag vergangener Woche kostet Brent-Öl fast drei Dollar mehr. Mit dem derzeitigen Niveau befindet sich der Brent-Preis am oberen Ende der Handelsspanne zwischen etwas mehr als 70 Dollar und rund 88 Dollar, innerhalb der er sich seit Dezember vergangenen Jahres bewegt.

Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel am Freitag im frühen Handel um 29 Cent auf 79,80 Dollar, nachdem ein Barrel am Vortag erstmals seit April mehr als 80 Dollar gekostet hatte.

Japans Zentralbank handhabt Geldpolitik fortan flexibler

TOKIO: Japans Zentralbank will ihre Billiggeld-Politik künftig flexibler handhaben. Die Bank of Japan (BoJ) beschloss am Freitag nach zweitägiger Sitzung, ihr umstrittenes Programm zur Steuerung der sogenannten Renditekurve zu lockern. Die Renditen zehnjähriger japanischer Staatsanleihen können damit über die bisherige Obergrenze von 0,5 Prozent steigen. Die Anpassung des Programms soll dazu beitragen, die Nebeneffekte der niedrigen Kreditkosten in den Griff zu bekommen und eine drastische Abschwächung des Yen zu verhindern. Die Börse in Tokio gab in Reaktion auf den Beschluss deutlich nach.

Die BoJ hatte die Renditekurvensteuerung 2016 eingeführt. Um die Kreditvergabe, das Wirtschaftswachstum und die Inflation anzukurbeln, sollten die Renditen auf ein bestimmtes Niveau begrenzt werden. Hierzu versprach die Notenbank, so viele japanische Staatsanleihen wie nötig zu kaufen. Bisher setzte die Zentralbank die Obergrenze für langfristige Zinssätze auf plus 0,5 Prozent fest, um einen stabilen Preisanstieg von zwei Prozent zu erreichen. Wurde die Obergrenze überschritten, drückte die Bank von Japan den Anstieg langfristiger Zinssätze durch den Ankauf einer großen Menge von Staatsanleihen.

Der neunköpfige Vorstand der BoJ beschloss nun anzubieten, zehnjährige Staatsanleihen an jedem Geschäftstag zu einem Prozent zu kaufen statt der Obergrenze von 0,5 Prozent. Ziel sei es nach wie vor, die langfristigen Zinssätze in der Nähe von null Prozent zu halten. Die BoJ steht unter Druck, ihre Politik anzupassen, da die US-Notenbank und andere große Zentralbanken die Zinssätze erhöht haben, um die Kreditvergabe zu bremsen und die Inflation einzudämmen.

Japans Inflationsrate ist hinter der in den USA und Europa zurückgeblieben, liegt aber jetzt bei über drei Prozent. Dies erhöht den Druck weiter. Die Notenbank hat sich jedoch dagegen gesträubt, ihren Leitzins von minus 0,1 Prozent anzuheben, weil sie befürchtet, dass sich das Wachstum angesichts der Rezessionsrisiken in den USA und anderen großen Volkswirtschaften verlangsamen könnte. Die Bank von Japan hob ihre Inflationsprognose für das Jahr 2023 nun auf 2,5 Prozent an, nachdem sie zuvor noch von 1,8 Prozent ausgegangen war.