Nachrichten aus der Wirtschaft am Freitag

Von: Redaktion (dpa) | 21.07.23 | Überblick

Ölpreise legen zu - vierte Woche mit steigenden Ölpreisen in Folge

SINGAPUR: Die Ölpreise sind am Freitag gestiegen und steuerten auf die vierte Woche mit Preisaufschlägen in Folge zu. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im September 80,23 US-Dollar. Das waren 59 Cent mehr als am Tag zuvor. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 58 Cent auf 76,23 Dollar.

Am Ölmarkt zeichnete sich die vierte Handelswoche in Folge ab, in der die Ölpreise zulegen. Als Preistreiber gilt derzeit vor allem die Sorge vor einem zu geringen Angebot auf dem Weltmarkt. Zuletzt hatten die wichtigen Ölländer Saudi-Arabien und Russland eine Kürzung der Fördermenge in Aussicht gestellt.

Marktbeobachter verwiesen zudem auf Spekulationen, dass Chinas Regierung der schwächelnden Konjunktur stärker unter die Arme greifen könnte. Unter anderem hatten unerwartet schwache Daten vom chinesischen Außenhandel die Erwartung verstärkt, dass die Regierung in Peking die Konjunktur weiter stützen dürfte. Die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt zählt zu den führenden Ölimporteuren und hat einen starken Einfluss auf die Preisentwicklung auf dem Ölmarkt.

Euro stabilisiert sich zum US-Dollar nach jüngsten Kursverlusten

FRANKFURT/MAIN: Der Kurs des Euro hat sich am Freitag wenig verändert. Damit stoppte die Gemeinschaftswährung vorerst die deutlichen Kursverluste vom Vortag. Am Morgen wurde der Euro bei 1,1141 US-Dollar gehandelt und damit etwas höher als am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Donnerstagnachmittag auf 1,1197 Dollar festgesetzt.

Am Donnerstag hatte eine Dollar-Stärke den Euro unter Druck gesetzt, und der Kurs war um bis zu einen Cent abgerutscht. Unter anderem hatten robuste Daten vom US-Arbeitsmarkt die Spekulation auf weiter steigende Zinsen durch die US-Notenbank Fed im Kampf gegen die hohe Inflation verstärkt. Die Aussicht auf Zinserhöhungen stützt in der Regel den Kurs einer Währung.

Kurz vor dem Wochenende werden keine weiteren größeren Impulse erwartet. Im Tagesverlauf stehen kaum wichtige Konjunkturdaten auf dem Programm, an denen sich die Anleger orientieren könnten.

Japan setzt Südkorea wieder auf Liste bevorzugter Handelspartner

TOKIO: Als weiteres Zeichen einer Verbesserung der Beziehungen zwischen den beiden wichtigen US-Verbündeten Japan und Südkorea hat die Regierung in Tokio den Nachbarstaat wieder auf die Liste bevorzugter Handelspartner gesetzt. Mit dem am Freitag in Kraft getretenen Beschluss sind die meisten Exporte aus Japan nach Südkorea nicht mehr genehmigungspflichtig. Wegen eines Handelsstreits hatte Japan 2019 Südkorea von der sogenannten «weißen Liste» bevorzugter Handelspartner gestrichen. Später antwortete Seoul auf gleiche Weise.

Hintergrund war ein Streit über die Entschädigung koreanischer Zwangsarbeiter während Japans Kolonialherrschaft (1910 bis 1945). In jüngster Zeit haben sich die Beziehungen zwischen Japan und Südkorea jedoch wieder deutlich verbessert. Die beiden Länder hatten sich im März bei einem Besuch des südkoreanischen Präsidenten Yoon Suk Yeol in Tokio auf einen Neubeginn in den schwierigen Beziehungen geeinigt. Japans Regierungschef Fumio Kishida kam zum Gegenbesuch nach Seoul.

Die Annäherung zwischen Tokio und Seoul liegt im großen Interesse der USA. Die Regierung von US-Präsident Joe Biden ist sehr bemüht, ihre Allianzen in Asien mit Blick auf den Konflikt um Nordkorea und das mächtiger werdende China zu stärken. Japan und Südkorea gehören zu den wichtigsten Verbündeten der USA in Asien. Biden kommt laut Medien am 18. August mit Kishida und Yoon Suk Yeol nahe Washington zusammen.