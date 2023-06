Nachrichten aus der Wirtschaft am Freitag

Ölpreise kaum verändert

SINGAPUR: Die Ölpreise haben sich am Freitag nur wenig bewegt. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im August 74,49 US-Dollar. Das waren 15 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) verharrte auf 69,86 Dollar.

Im Verlauf der Handelswoche hielten sich die Ölpreise in einer engen Handelsspanne. Seit Mai bewegen sich die Notierungen für Rohöl aus der Nordsee zwischen 72 und 78 Dollar je Barrel und damit auf einem Niveau, das deutlich niedriger ist als zu Beginn des Jahres. Zuletzt bremste die Sorge vor den Folgen der steigenden Zinsen in vielen Industriestaaten die Ölpreise. Die Anleger befürchten durch die hohen Zinsen ein schwächeres Wirtschaftswachstum und damit eine geringere Nachfrage nach Rohöl auf dem Weltmarkt.

Im Verlauf der Handelswoche haben sich die Konjunktursorgen der Anleger nach Einschätzung von Marktbeobachtern verstärkt. In den vergangenen Handelstagen gab es zahlreiche Aussagen aus den Reihen der Europäischen Zentralbank, die auf weiter steigende Zinsen hindeuten. Auch US-Notenbankchef Jerome Powell hatte jüngst weitere Zinserhöhungen nicht ausgeschlossen.

Wirtschaftliche Stimmung in China nicht wesentlich verbessert

PEKING: Die Stimmung in den Chefetagen chinesischer Unternehmen hat sich im Juni nur unwesentlich verbessert. Wie das Statistikamt am Freitag in Peking berichtete, stieg der Einkaufsmanagerindex (PMI) im herstellenden Gewerbe nur von 48,8 auf 49 Punkte. Der wichtige konjunkturelle Frühindikator bleibt damit unter der kritischen Schwelle von 50 Punkten, wo von einer Verringerung der industriellen Aktivitäten ausgegangen wird.

Der Index für den Dienstleistungsbereich, darunter auch das Bauwesen, schwächte sich von 54,5 auf 53,2 Punkte ab. Er expandiert damit zwar weiter, aber eben langsamer als vorher. Die PMI-Daten hätten sich nicht erholen können und verstärkten die Botschaft, dass sich das Wachstum verlangsame, sagte der China-Ökonom Raymund Yeung von der ANZ Bank der Finanzagentur Bloomberg. Das schwache Wachstum lässt auch Rufe nach mehr Stimulus lauter werden.

Trotz der unerwartet schlechten Entwicklung hatte sich der neue Regierungschef Li Qiang am Dienstag auf dem Weltwirtschaftsforum in Tianjin zuversichtlich geäußert, dass die zweitgrößte Volkswirtschaft im zweiten Quartal stärker gewachsen ist als im ersten Quartal mit 4,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Er rechnet auch damit, dass das Ziel seiner Regierung von «rund fünf Prozent» Wachstum in diesem Jahr erreicht werden dürfte.

Verbraucherschutzministerin Lemke will gegen Greenwashing vorgehen

BERLIN: Bundesverbraucherschutzministerin Steffi Lemke will gegen Greenwashing vorgehen und hofft auf Rückendeckung ihrer Kollegen aus den Bundesländern. Unternehmen würden immer häufiger mit fragwürdigen Umweltversprechen werben und so versuchen, die eigenen Gewinne zu steigern, sagte die Grünen-Politikerin der «Neuen Osnabrücker Zeitung» (Freitag). «Mit der zunehmenden Werbung mit Begriffen wie «klimaneutral», «öko» oder «emissionsfrei» werden Verbraucher oft getäuscht und regelrecht in die Irre geführt», sagte Lemke. «Deshalb brauchen wir wirksame Regeln gegen Greenwashing, damit sich die Verbraucherinnen auf die Angaben auch verlassen können, wenn sie ein nachhaltiges Produkt kaufen wollen.»

Es sei gut, dass die EU-Kommission ein Gesetz auf den Weg gebracht habe, das klare Anforderungen an ein Öko-Label definiere, sagte Lemke, die auch Bundesumweltministerin ist. «Ich erhoffe mir von der Verbraucherschutzministerkonferenz Rückenwind für diese Initiative», sagte sie vor dem Treffen der Verbraucherschutzminister an diesem Freitag in Konstanz.

Die EU-Kommission will mit neuen Regeln zu grünen Werbeversprechen Verbraucherinnen und Verbrauchern zuverlässige Informationen zur Nachhaltigkeit bieten. Wie aus einem Ende März vorgelegten Gesetzesvorschlag hervorgeht, sollen Unternehmen bei Angaben etwa zur Klimafreundlichkeit oder Nachhaltigkeit ihrer Waren Mindeststandards einhalten müssen. Bevor die neuen Regeln in Kraft treten können, müssen noch das Europäische Parlament und die EU-Staaten darüber verhandeln.

Lemke forderte zudem ein KI-Label für alle mit künstlicher Intelligenz hergestellten Produkte. Weil Risiken und Folgen von KI noch nicht wirklich absehbar seien, brauche es im Sinne des Verbraucherschutzes «klare Leitplanken», sagte die Ministerin der Zeitung. Dafür werde sie sich auf EU-Ebene einsetzen.