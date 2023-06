Nachrichten aus der Wirtschaft am Freitag

Von: Redaktion (dpa) | 16.06.23 | Überblick

Ölpreise geben leicht nach

SINGAPUR: Die Ölpreise sind am Freitagmorgen leicht gesunken. Im frühen Handel kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im August 75,55 US-Dollar. Das waren 12 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur Juli-Lieferung fiel um 10 Cent auf 70,52 Dollar.

Die Erdölpreise hatten in den vergangenen Tagen tendenziell zugelegt. Unterstützung kommt vor allem aus China, wo die Notenbank ihre Geldpolitik in dieser Woche weiter gelockert hat. Damit will sie der schwächelnden heimischen Wirtschaft unter die Arme greifen. Spekuliert wird auch auf zusätzliche Konjunkturhilfen des Staates. China ist einer der größten Energieverbraucher der Welt.

In anderen Ländern, insbesondere in den USA, überwiegen die konjunkturellen Sorgen. Weil die US-Notenbank Fed ihre Leitzinsen zur Bekämpfung der hohen Inflation kräftig angehoben hat, wird in der weltgrößten Volkswirtschaft eine Rezession befürchtet. In der Eurozone ist die Wirtschaftsleistung im Winterhalbjahr bereits leicht gefallen. Das lastet auf der Energienachfrage und den Erdölpreisen.

Euro notiert weiter über 1,09 US-Dollar

FRANKFURT/MAIN: Der Euro hat am Freitagmorgen weiter über der Marke von 1,09 US-Dollar notiert. Im frühen Handel kostete die Gemeinschaftswährung 1,0940 Dollar und damit kaum weniger als am Vorabend. Der am Vortag markierte, gut einmonatige Höchststand liegt nicht weit entfernt. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Donnerstagnachmittag noch deutlich tiefer auf 1,0819 Dollar festgesetzt.

Der Euro profitiert von der Erwartung weiterer Zinsanhebungen im Währungsraum. Am Donnerstag hatte die EZB ihre Leitzinsen zum achten Mal in Folge angehoben. Im Anschluss machte Präsidentin Christine Lagarde deutlich, dass der Kampf gegen die hohe Inflation nicht beendet sei. Sie stellte zumindest eine weitere Zinsanhebung auf der nächsten Sitzung Ende Juli in Aussicht.

Im Gegensatz dazu bleibt die japanische Notenbank ihrem sehr lockeren geldpolitischen Kurs treu. Am Freitag beließ sie ihre Politik, mit der sie die japanischen Kapitalmarktzinsen an der Nulllinie hält, unverändert. Die Währungshüter um Notenbankchef Kazuo Ueda sind damit eine Ausnahme unter den großen Notenbanken. Viele anderen Zentralbanken haben ihre Zinsen wegen der hohen Inflation deutlich angehoben. Der japanische Yen steht deshalb gegenüber anderen Währungen wie dem Dollar oder Euro unter Druck.

Japans Zentralbank bleibt auf Kurs

TOKIO: Japans Zentralbank hält vorerst weiter an ihrer extrem lockeren Geldpolitik fest.

Die Bank of Japan (BoJ) fasste ihren Beschluss am Freitag nach zweitägigen Beratungen. So sollen die kurzfristigen Zinssätze bei minus 0,1 Prozent und die langfristigen bei etwa null bleiben. Geschäftsbanken können sich damit weiter so gut wie kostenlos Geld bei der Zentralbank besorgen. Kredite für Investitionen der Wirtschaft und für Verbraucher bleiben billig. In Marktkreisen war erwartet worden, dass die BoJ am Kurs festhält.

Lindner: Keine zusätzlichen Zahlungen aus Deutschland für EU-Haushalt

BRÜSSEL: Bundesfinanzminister Christian Lindner sieht keinen Spielraum für zusätzliche deutsche Zahlungen in den EU-Haushalt. Die Haushaltslage in Deutschland sei angespannt, sagte der FDP-Politiker der Deutschen Presse-Agentur und anderen Mitgliedern des Europäischen Newsroom in Brüssel in einem Interview. «Angesichts der notwendigen Kürzungen in unserem nationalen Haushalt können wir derzeit keine zusätzlichen Beiträge zum Haushalt der Europäischen Union zeichnen.» Anderen Mitgliedstaaten gehe es ähnlich.

Unter anderem wegen der hohen Kosten für die Unterstützung der Ukraine ist der langjährige Haushalt der EU für die Jahre 2021 bis 2027 nach Kommissionsangaben «bis zum Maximum ausgereizt». Derzeit wird er überprüft. Am 20. Juni will die Kommission die Ergebnisse der Revision vorstellen.

Es sei zu erwarten, dass die EU-Kommission im Zuge der Revision weitere Mittel fordern werde, sagte Lindner. Er mahnte, vor potenziellen Beitragserhöhungen für die EU-Länder sollte der zusätzliche Finanzbedarf durch Umschichtungen oder durch die Nutzung bestehender Spielräume im Haushalt der EU für unvorhergesehene Ereignisse gedeckt werden. Es müsse eine klare Prioritätensetzung geben, «die sich auf den unvermeidlichen zusätzlichen Finanzierungsbedarf konzentriert, der sich zum Beispiel aus den rechtlichen Verpflichtungen der EU ergibt».

An diesem Freitag treffen sich die EU-Finanzminister in Luxemburg. Auf der Tagesordnung steht vor allem die Diskussion um Reformpläne für die EU-Schuldenregeln.