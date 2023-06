Nachrichten aus der Wirtschaft am Freitag

Von: Redaktion (dpa) | 02.06.23 | Aktualisiert um: 13:30 | Überblick

EZB-Direktor Panetta: Zinsgipfel nicht mehr weit entfernt

PARIS: Die Europäische Zentralbank (EZB) hat nach Meinung des italienischen Direktoriumsmitglieds Fabio Panetta nicht mehr allzu viele Zinsanhebungen vor sich. «Ich denke, es ist jetzt nicht die Zeit, zu schnell vorzugehen, denn wir haben bereits einen weiten Weg zurückgelegt», sagte Panetta der französischen Tageszeitung «Le Monde» (Freitag). «Wir haben das endgültige Ziel noch nicht erreicht, aber wir sind nicht mehr weit davon entfernt.» Panetta gilt als Verfechter einer eher lockeren Geldpolitik.

Seit vergangenem Sommer hat die EZB ihre Leitzinsen um insgesamt 3,75 Prozentpunkte angehoben, um die hohe Inflation in den Griff zu bekommen. Zuletzt hatten die Währungshüter ihr Anhebungstempo verlangsamt und angedeutet, den künftigen Kurs stärker von der konjunkturellen Entwicklung abhängig zu machen. Für die nächste Sitzung Mitte Juni wird aktuell eine weitere Zinsanhebung erwartet.

Ölpreise steigen leicht - Spannung vor Opec-Sitzung am Wochenende

SINGAPUR: Die Ölpreise sind am Freitag im frühen Handel leicht gestiegen. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im August 74,63 US-Dollar. Das waren 35 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur Juli-Lieferung stieg um 32 Cent auf 70,42 Dollar.

Am Rohölmarkt herrscht Spannung vor der Sitzung des Ölverbunds Opec+ am Wochenende. Zwar rechnen die meisten Fachleute mit einer unveränderten Förderpolitik des Kartells. Doch Vorsicht ist geboten: Vor etwa zwei Monaten hatten mehrere Opec-Länder kurz vor einer ähnlichen Zusammenkunft ihre Produktion überraschend reduziert.

Hinzu kommen uneinheitliche Äußerungen aus den Reihen des Verbunds. Aus Saudi-Arabien waren zuletzt warnende Worte an Spekulanten zu vernehmen, nicht auf fallende Erdölpreise zu wetten. Russland hatte sich verhaltener geäußert und angedeutet, dass wohl keine neuen Beschlüsse des Ölverbunds zu erwarten seien.

Ceconomy strebt mehr Profitabilität und Schub aus Online-Handel an

DÜSSELDORF: Der Elektronikhändler Ceconomy will bis zur Mitte des Jahrzehnts profitabler werden. Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern soll bis zum Geschäftsjahr 2025/26 auf über 500 Millionen Euro steigen, wie die Muttergesellschaft von Mediamarkt und Saturn am Freitag in Düsseldorf auf einem Kapitalmarkttag mitteilte. Zum Vergleich: 2021/22 waren es 197 Millionen Euro. Auch die Bruttomarge und der freie Zufluss von Barmitteln sollen sich verbessern.

Angestrebt wird deutlich mehr Umsatz im Online-Handel. Zudem sollen die Ladengeschäfte von Mediamarkt und Saturn umfassend modernisiert und Dienstleistungen ausgebaut werden. Ceconomy sei fest entschlossen, das Geschäft profitabel auszubauen, sagte Finanzchef Kai-Ulrich Deissner. Gleichzeitig stünden Kostendisziplin und die Stärkung der Liquidität «weiter ganz oben auf unserer Agenda.»

Euro notiert weiter klar über 1,07 US-Dollar

FRANKFURT/MAIN: Der Euro hat am Freitag im frühen Handel weiter klar über der Marke von 1,07 US-Dollar notiert. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,0765 Dollar und damit in etwa so viel wie am späten Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Donnerstagnachmittag noch tiefer auf 1,0697 Dollar festgesetzt.

In den USA ist eine drohende Zahlungsunfähigkeit der Regierung abgewendet worden. Nach dem Repräsentantenhaus stimmte auch der Senat einer vorläufigen Aussetzung der gesetzlichen Schuldengrenze zu. Zahlungsausfälle der Vereinigten Staaten hätten vermutlich schwere Verwerfungen an den Finanzmärkten und wirtschaftliche Schäden hervorgerufen.

Im Tagesverlauf rücken amerikanische Konjunkturdaten in den Mittelpunkt. Die US-Regierung veröffentlicht am Nachmittag ihren monatlichen Arbeitsmarktbericht. Die Zahlen haben große Bedeutung für die Geldpolitik der Notenbank Federal Reserve. Die Währungshüter sehen in dem robusten Jobmarkt vor allem zusätzliche Inflationsrisiken, weshalb ihnen eine Abkühlung recht wäre.