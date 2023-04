Nachrichten aus der Wirtschaft am Freitag

Von: Redaktion (dpa) | 14.04.23 | Aktualisiert um: 13:40 | Überblick

Sri Lanka-Krise: Erste Gläubigerländer starten Umschuldungsinitiative

WASHINGTON/TOKIO: Im zähen Ringen um eine Lösung der schweren Schuldenkrise in Sri Lanka haben Japan, Frankreich und Indien eine Verhandlungsplattform unter den Gläubigerstaaten ins Leben gerufen. Ziel der von Japan angestoßenen Initiative ist es, Gespräche zwischen Sri Lankas Gläubigern zwecks Umstrukturierung der milliardenschweren Schulden des südasiatischen Inselstaates zu koordinieren. Es ist jedoch ungewiss, ob der größte bilaterale Gläubiger Sri Lankas - China - sich dem Prozess anschließen wird. Der japanische Finanzminister Shunichi Suzuki sprach dennoch bei der Vorstellung der Initiative in Washington von einer «historischen Errungenschaft».

Sri Lanka hatte zum vergangenen September Auslandsschulden in Höhe von 35,1 Milliarden Dollar (32 Mrd. Euro). 19 Prozent davon entfielen nach Angaben des japanischen Finanzministeriums auf China, sieben Prozent auf Japan und fünf Prozent auf Indien. Im März hatte sich Sri Lanka zwar ein auf vier Jahre angelegtes Kreditprogramm des Internationalen Währungsfonds (IWF) über rund drei Milliarden Dollar gesichert, das aber nicht ausreicht, um die Krise zu lösen. Es sei wichtig, dass nicht nur der Pariser Club wohlhabender Gläubigerländer, sondern auch aufstrebende Kreditgeber wie China zusammenkämen, um die Umstrukturierung der Schulden zu diskutieren, sagte Suzuki. Die neue Plattform stehe «allen Gläubigern offen».

Die indische Finanzministerin Nirmala Sitharaman sagte, es sei wichtig, dass Sri Lankas Kreditgeber zusammenarbeiteten, um Transparenz und eine Gleichbehandlung bei den Umschuldungsberatungen zu gewährleisten. Das 22-Millionen-Land war im Vorjahr in die schlimmste Wirtschaftskrise seit Jahrzehnten gerutscht. Der Inselstaat südlich von Indien kämpft mit Engpässen bei Nahrungsmitteln und Energie, die Lebensmittelpreise stiegen stark. Massenproteste hatten im vergangenen Sommer zur Flucht von Präsident Gotabaya Rajapaksa ins Ausland und zu seinem Rücktritt geführt.

Ölpreise legen leicht zu - Vierte Woche mit Gewinnen in Folge

SINGAPUR: Die Ölpreise sind am Freitag etwas gestiegen. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Juni kostete am Morgen 86,38 US-Dollar. Das waren 29 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur Lieferung im Mai stieg um 37 Cent auf 82,53 Dollar.

Damit steuern die Ölpreise auf die vierte Woche infolge mit höheren Notierungen zu. Marktbeobachter sprachen von der längsten Aufwärtsbewegung seit Juni. Der Preis für Rohöl aus der Nordsee hat sich seit Montag um etwa zwei Dollar je Barrel verteuert. Wichtiger Preistreiber am Ölmarkt bleibt die angekündigte Förderkürzung zahlreicher Ölstaaten der Opec+. In der Ölallianz sind Opec-Mitglieder und andere wichtige Förderstaaten zusammengeschlossen, darunter Russland.

Am Vortag hatte die Opec in ihrem Monatsbericht auf die Folgen der Förderpolitik der Opec+ hingewiesen und vor einer deutlichen Unterversorgung der globalen Ölmärkte zum Ende des Jahres gewarnt. Die Aussicht auf die künftige Entwicklung von Angebot und Nachfrage bleibt ein bestimmendes Thema am Ölmarkt. Im Tagesverlauf wird der Monatsbericht der Internationalen Energieagentur (IEA) erwartet, von dem sich Investoren neue Hinweise erhoffen.

Eurokurs auf höchstem Stand seit mehr als einem Jahr

FRANKFURT/MAIN: Der Kurs des Euro hat am Freitag weiter von einer Dollar-Schwäche profitiert und ist auf den höchsten Stand seit mehr als einem Jahr gestiegen. Am frühen Freitagmorgen kletterte der Kurs zeitweise bis auf 1,1074 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Donnerstagnachmittag auf 1,1015 Dollar festgesetzt.

Vor allem die Hoffnung auf eine weniger restriktive US-Geldpolitik mit einer möglichen Zinserhöhungspause und perspektivisch womöglich schon wieder sinkenden Zinsen belastet den Dollar aktuell nach jüngsten Inflationsdaten. Gleichzeitig deuteten Notenbanker aus der Eurozone zuletzt weiter höhere Leitzinsen im Kampf gegen die hohe Inflation an.

Hinzu kommt eine in der Tendenz weiter freundliche Stimmung an den Finanzmärkten. Vor dem Hintergrund der allgemein freundlichen Marktstimmung sind vergleichsweise sichere Anlagen wie der Dollar weniger gefragt, was dem Euro im Gegenzug weiteren Auftrieb verleiht. Seit Montag hat die Gemeinschaftswährung im Handel mit der amerikanischen Währung mehr als zwei Prozent an Wert gewonnen.