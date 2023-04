Nachrichten aus der Wirtschaft am Freitag

Von: Redaktion (dpa) | 07.04.23 | Überblick

Industrie vor Messe: Energiewende muss auch Effizienzwende sein

HANNOVER: Die effizientere und sparsamere Nutzung von Energie muss nach Überzeugung der Elektro- und Digitalindustrie (ZVEI) in den nächsten Jahren eine noch größere Rolle im Alltag von Unternehmen und Verbrauchern einnehmen. Was man damit für den Klimaschutz leisten könne, habe eine mindestens ebenso hohe Bedeutung wie der weitere Ökostrom-Ausbau, sagte Verbandspräsident Gunther Kegel der Deutschen Presse-Agentur. Vor der wichtigsten Industrieschau, der Hannover Messe (17. bis 21. April), forderte er: «Dieses Potenzial müssen wir viel besser nutzen - auch weil wir die Erneuerbaren gar nicht so schnell ausbauen können, wie der Energiebedarf wachsen wird. Für uns ist klar, dass die Energiewende auch eine Effizienzwende sein muss.»

Klimaschutz-Technologien bilden einen Schwerpunkt der Messe, die nach einem Ausfall und Kürzungen während der Corona-Krise in diesem Jahr wieder im vollen Umfang geplant ist. Rund 4000 Aussteller haben sich dazu in Hannover angemeldet. Partnerland ist diesmal Indonesien.