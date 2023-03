Nachrichten aus der Wirtschaft am Freitag

Von: Redaktion (dpa) | 17.03.23 | Aktualisiert um: 14:10 | Überblick

Ölpreise steigen leicht

SINGAPUR: Die Ölpreise sind am Ende einer turbulenten Woche leicht gestiegen. Am Freitagmorgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Mai 74,98 US-Dollar. Das waren 28 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur April-Lieferung stieg um 26 Cent auf 68,61 Dollar.

Die Ölpreise haben eine Woche mit starken Rückgängen hinter sich. Zwischenzeitlich fielen die Preise auf ihren niedrigsten Stand seit Ende 2021. Preissenkend wirkten Sorgen um den Bankensektor - zunächst in den USA, später in Europa. Ausschlaggebend waren Probleme einzelner Banken, die jedoch auf die gesamte Branche ausstrahlten.

Die Rohölpreise sinken in unruhigen Marktphasen häufig, da Erdöl als riskante Anlageklasse gilt. Besonders deutlich ist das, wenn Auswirkungen auf die Wirtschaft und damit auf die Erdölnachfrage möglich erscheinen. Ängste vor einer Bankenkrise gehören in diese Kategorie.

Euro legt leicht zu

FRANKFURT/MAIN: Der Euro hat am Freitag im frühen Handel leicht zugelegt. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,0650 US-Dollar und damit etwas mehr als am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Donnerstagnachmittag noch etwas tiefer auf 1,0595 Dollar festgesetzt.

Zum Ausklang einer sehr turbulenten Handelswoche stehen nur wenige Konjunkturdaten auf dem Programm. In der Eurozone werden Inflationsdaten erwartet, in den USA werden Produktionsdaten aus der Industrie und eine Umfrage zur Verbraucherstimmung veröffentlicht.

Der Euro hat eine wilde Woche hinter sich. Für hektisches Auf und Ab sorgten die Bankenturbulenzen in den USA und Europa.

Studie: Weltweite Zahlungsmoral hat 2022 stark nachgelassen

HAMBURG/FRANKFURT: Unternehmen in aller Welt haben einer Studie zufolge im vergangenen Jahr länger auf die Bezahlung ihrer Rechnungen gewartet als im Jahr zuvor. Der Kreditversicherer Allianz Trade bewertet das in einer am Freitag vorgelegten Untersuchung als deutlichen Hinweis auf weltweit steigende Insolvenzrisiken. «Insgesamt erwarten wir in diesem Jahr rund 15 Prozent mehr Pleiten als 2022 und damit eine Normalisierung des Insolvenzgeschehens», erklärte der Allianz-Trade-Chef für den deutschsprachigen Raum, Milo Bogaerts, dazu.

Nach Beobachtungen des Versicherers hat sich die weltweite Zahlungsmoral im vergangenen Jahr stärker verschlechtert als in den sieben Jahren zuvor. Im Schnitt wurden die Rechnungen 2022 erst nach 59 Tagen und damit 5 Tage später als im Jahr zuvor bezahlt. Zwischen 2015 und 2021 hatte sich der Zeitraum nur um 4 Tage verlängert, in dem die Lieferanten als «unsichtbare Bank» zu Kreditgebern ihrer Kunden werden.

Besonders gelitten hat der Studie zufolge die Zahlungsmoral in China, wo sich die Frist innerhalb eines Jahres um 10 auf nunmehr 54 Tage verlängerte. Auch in Deutschland hat sich die Zahlungsmoral verschlechtert mit einem Plus von 4 auf 49 Tage. Das war immerhin noch zehn Tage schneller als im globalen Schnitt und eine Woche früher als in europäischen Nachbarländern üblich. «Das ist ein ziemlich eklatanter Unterschied - aber keine Garantie», erklärte Bogaerts.