Nachrichten aus der Wirtschaft am Freitag

Von: Redaktion (dpa) | 03.02.23 | Aktualisiert um: 17:50 | Überblick

Asthma-Mittel beschert Pharmakonzern Sanofi starkes Jahr

PARIS: Der französische Pharmakonzern Sanofi hat ein starkes Jahr mit kräftigen Umsatz- und Gewinnwachstum hinter sich. Der Konzern konnte den Umsatz zu konstanten Wechselkursen um sieben Prozent steigern. Nominal kletterte der Erlös dank der schwachen europäischen Währung um fast 14 Prozent auf knapp 43 Milliarden Euro, wie das Unternehmen am Freitag mitteilte.

Der Konzern profitierte dabei insbesondere vom Erfolg seines Kassenschlagers Dupixent, einem Medikament gegen Asthma und Neurodermitis. Unter dem Strich kletterte der Gewinn im Berichtszeitraum um acht Prozent auf 6,7 Milliarden Euro. Insgesamt lief es dabei besser als noch zu Jahresbeginn gedacht. Mehrfach hob der Vorstand seine Ziele an.

Im Schlussquartal 2022 brach jedoch das wichtige Impfgeschäft überraschend stark ein. Das neue Jahr droht, noch ungemütlicher zu werden: Neben der Konkurrenz durch Nachahmerprodukte kommen hohe Vermarktungskosten für den Anlauf neuer Arzneien auf die Franzosen zu. Der Vorstand richtet sich daher darauf ein, dass der Gewinn nicht mehr so schnell wächst.

Erzeugerpreise im Euroraum steigen schwächer

LUXEMBURG: In der Eurozone hat sich der Anstieg der Herstellerpreise weiter abgeschwächt. Im Dezember erhöhten sich die Preise, die Hersteller für ihre Waren erhalten, auf Jahressicht um 24,6 Prozent, wie das Statistikamt Eurostat am Freitag in Luxemburg mitteilte. Im Vormonat hatte die Rate 27,0 Prozent betragen, im Sommer 2022 war sie sogar bis auf 43,5 Prozent geklettert. Bankvolkswirte hatten aktuell im Schnitt eine noch etwas niedrigere Rate von 22,4 Prozent erwartet.

Der hohe Preisauftrieb im Energiesektor verringerte sich abermals, die Jahresrate fiel von 55,4 auf 48,6 Prozent. Im Spätsommer hatten sich die Energiepreise zeitweise mehr als verdoppelt. Die Preiszuwächse von Vorleistungs- und Investitionsgütern schwächten sich am Jahresende ebenfalls ab. Im Gesamtjahr 2022 erhöhten sich die Erzeugerpreise laut Eurostat zum Vorjahr um 34,4 Prozent.

Die Erzeugerpreise erfassen den Preisdruck auf Herstellerebene, indem sie die Verkaufspreise der Produzenten abbilden. Die Entwicklung wirkt sich in der Regel auch auf die Verbraucherpreise aus, an denen die Europäische Zentralbank (EZB) ihre Geldpolitik ausrichtet. Angesichts der hohen Teuerung hat die EZB ihre Leitzinsen deutlich angehoben. Es werden weitere Straffungen erwartet.

Unternehmensstimmung in Eurozone hellt sich weiter auf

LONDON: Die Unternehmensstimmung im Euroraum hat sich weiter verbessert und erreichte zu Beginn des Jahres den besten Wert seit dem vergangenen Sommer.

Der Einkaufsmanagerindex von S&P Global stieg im Januar im Vergleich zum Vormonat um 1,0 Punkte auf 50,3 Zähler, wie die Marktforscher am Freitag in London nach einer zweiten Umfragerunde mitteilten. Damit hat sich der Stimmungsindikator bereits den dritten Monat in Folge erholt, nachdem er im vergangenen Oktober den tiefsten Stand seit fast zwei Jahren erreicht hatte. Der Indikator signalisiert ab 50 Punkten eine Zunahme der wirtschaftlichen Aktivitäten.

Gewinnrückgang bei der Direktbank ING - Russlandvorsorge belastet

FRANKFURT/MAIN: Eine deutlich erhöhte Vorsorge wegen Russland-Risiken hat den Jahresgewinn der Direktbank ING geschmälert. Sowohl das Vorsteuerergebnis von 1,04 Milliarden Euro als auch der Überschuss von 709 Millionen Euro lagen 2022 um elf Prozent unter den Vorjahreswerten, wie die ING Deutschland am Freitag mitteilte.

Den Rückgang erklärte das Institut mit Sitz in Frankfurt damit, dass es mit 460 Millionen Euro gut viermal so viel Geld für mögliche Kreditausfälle zurücklegte wie ein Jahr zuvor. Die Risikovorsorge habe sich «vor allem aufgrund von Engagements mit Russlandbezug» erhöht.

Auf der anderen Seite beflügelten die Zinserhöhungen im Euroraum das Geschäft der Direktbank, die zu 100 Prozent zur niederländischen ING gehört: Aufgrund der Zinswende der Europäischen Zentralbank (EZB) sowie gestiegener Kundeneinlagen in der zweiten Jahreshälfte konnte die Bank ihr Zinsergebnis zum Vorjahr um 14 Prozent auf rund 2,25 Milliarden Euro steigern. Institute müssen seit Juli keine Zinsen mehr zahlen, wenn sie Geld bei der EZB parken. Zudem verdienen Banken zum Beispiel an höheren Kreditzinsen.

Im Oktober hatte ING-Deutschland-Chef Nick Jue angekündigt, dass sein Haus mit höheren Sparzinsen wieder auf Kundenfang gehen will. Die Zahl der Privatkunden erhöhte sich allerdings kaum: Ende 2022 zählte die ING Deutschland etwas mehr als 9,1 Millionen Kundinnen und Kunden und damit 11.000 mehr als ein Jahr zuvor.

IWF: Pandemie und Immobilienprobleme gefährden Erholung in China

WASHINGTON: Der Internationale Währungsfonds (IWF) sieht trotz einer stärkeren Wachstumsprognose für das laufende Jahr erhebliche Risiken für Chinas wirtschaftliche Entwicklung. Besonders der unkalkulierbare weitere Verlauf der Pandemie, der in Schieflage geratene Immobilienmarkt und eine schwächere globale Nachfrage könnten Chinas Wachstum gefährden, teilte der IWF mit. Dennoch prognostiziert das Institut für dieses Jahr ein Wirtschaftswachstum von 5,2 Prozent. Im vergangenen Jahr seien es noch 3 Prozent gewesen. Insgesamt stelle das chinesische Wachstum etwa ein Viertel weltweiten Wirtschaftswachstums im laufenden Jahr da, sagte Thomas Helbling, Vize-Direktor der Asien-Pazifik-Abteilung des IWF.

Grund für das stärkere Wachstum sei ein Anstieg des privaten Konsums aufgrund der früher als erwarteten Öffnung nach dem Ende der strikten Null-Covid-Strategie des Landes. Vor allem kontaktintensive Dienstleistungen spielten eine große Rolle, sagte Helbling. Dazu gehöre zum Beispiel auch die Tourismusindustrie.

Um die Binnennachfrage weiter zu stützen, solle die Regierung den privaten Haushalten stärker unter die Arme greifen und die Sozialsysteme weiter stärken, riet der IWF. Auch solle der Staat noch mehr Mittel zur Fertigstellung von ins Stocken geratenen Immobilienprojekten zur Verfügung stellen, um das Vertrauen in den Markt wiederherzustellen. Strukturreformen sollten mittelfristig den Immobilienmarkt gesundschrumpfen.

China solle außerdem seine heimischen Märkte weiter öffnen und durch mehr Wettbewerb zwischen privaten und Staatsunternehmen die Produktivität stärker ankurbeln, gerade hinsichtlich der aufgrund der alternden Gesellschaft sinkenden Zahl an Erwerbstätigen, erklärte IWF. International könne China maßgeblich dazu beitragen, die Schuldenlast vieler Länder zu lindern.

Hohe Inflation in der Türkei schwächt sich ab

ANKARA: In der Türkei hat sich die hohe Inflation weiter abgeschwächt. Die Verbraucherpreise stiegen im Januar im Vergleich zum Vorjahresmonat um 57,7 Prozent, wie das nationale Statistikamt am Freitag in Ankara mitteilte. Im Vormonat hatte die Teuerung 64,3 Prozent betragen. In der Spitze war die Inflationsrate im vergangenen Jahr auf rund 85 Prozent gestiegen. Hintergrund war zum einen die starke Verteuerung zahlreicher Rohstoffe und Vorprodukte infolge der Corona-Pandemie und des Ukraine-Kriegs. Zum anderen wurde die Inflation durch die schwache Landeswährung Lira getrieben.

Ein wichtiger Grund dafür ist die Geldpolitik der türkischen Notenbank, die im Gegensatz zu vielen anderen Zentralbanken nicht gegen die Teuerung mit Zinserhöhungen vorgeht, sondern ihre Leitzinsen vielmehr gesenkt hat. Als ausschlaggebend gilt vor allem politischer Druck seitens der Regierung.

Ölpreise bewegen sich kaum

SINGAPUR: Die Ölpreise haben sich am Freitagmorgen zunächst kaum von der Stelle bewegt. Im frühen Handel kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im April 82,10 US-Dollar. Das waren sieben Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur März-Lieferung fiel ebenfalls geringfügig auf 75,76 Dollar.

Die aktuelle Lage am Markt lässt sich als relativ stabil beschreiben. Starke Impulse gab es zuletzt nicht. Auf der Nachfrageseite liegen die Hoffnungen weiter auf China, das sich vor einiger Zeit von seinen strengen Pandemie-Vorschriften gelöst hat und damit eine konjunkturelle Erholung verspricht. Auf der Angebotsseite hat der große Ölverbund Opec+ in dieser Woche seinen Kurs bestätigt und seine Förderziele unverändert gelassen.

Euro notiert weiter bei 1,09 US-Dollar

FRANKFURT/MAIN: Der Euro hat am Freitagmorgen weiter nahe der Marke von 1,09 US-Dollar notiert. Im frühen Handel kostete die Gemeinschaftswährung 1,0895 Dollar und damit in etwa so viel wie am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Donnerstagnachmittag noch deutlich höher auf 1,0988 Dollar festgesetzt.

Am Donnerstag war der Euro erheblich unter Druck geraten, weil Marktteilnehmer jüngste Äußerungen aus den Reihen der EZB als weniger entschlossen wahrgenommen haben. «Wie die US-Notenbank Fed am Mittwochabend konnte auch die EZB gestern den Markt nicht richtig überzeugen», erklärte Devisenexpertin You-Na Park-Heger von der Commerzbank. Zwar haben beide Zentralbanken ihre Leitzinsen zwecks Eindämmung der hohen Inflation angehoben und weitere Straffungen in Aussicht gestellt. Die Märkte trauen den Währungshütern aber offensichtlich nicht zu, den Kurs umzusetzen.

Vor dem Wochenende stehen noch wichtige Konjunkturdaten auf dem Programm. In den USA präsentiert die Regierung ihren monatlichen Arbeitsmarktbericht, der für die Geldpolitik der Federal Reserve von hoher Bedeutung ist. Zudem werden in der Eurozone und den Vereinigten Staaten wichtige Indikatoren für den Dienstleistungssektor erwartet. Sie geben Hinweise auf die konjunkturelle Lage.