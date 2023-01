Nachrichten aus der Wirtschaft am Freitag

Von: Redaktion (dpa) | 20.01.23 | Überblick

Euro stabil über 1,08 US-Dollar

FRANKFURT/MAIN: Der Euro hat sich am Freitag stabil über der Marke von 1,08 US-Dollar gehalten. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,0835 Dollar und damit in etwa so viel wie am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Donnerstagnachmittag auf 1,0815 Dollar festgesetzt.

Zum Wochenausklang stehen nur wenige Konjunkturdaten auf dem Programm. In Deutschland werden Preisdaten von der Herstellerebene erwartet, in den USA werden Zahlen vom schwächelnden Immobilienmarkt veröffentlicht. Auf dem Weltwirtschaftsforum im schweizerischen Davos dürfte die ein oder andere Bemerkung auf Interesse stoßen. Unter anderem nimmt EZB-Präsidentin Christine Lagarde an einer Podiumsdiskussion teil.