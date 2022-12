Nachrichten aus der Wirtschaft am Freitag

Von: Redaktion (dpa) | 30.12.22 | Aktualisiert um: 14:00 | Überblick

Ölpreise steigen - Leichte Verluste auf Wochensicht

SINGAPUR: Die Ölpreise haben ihre Wochenverluste am Freitag noch etwas weiter eingedämmt. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im März kostete am Morgen 83,96 US-Dollar. Das waren 50 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur Lieferung im Februar stieg um 52 Cent auf 78,91 Dollar.

Marktbeobachter sprachen von einem vergleichsweise geringen Handelsvolumen kurz vor dem Jahresende. Unterm Strich sind die Ölpreise seit den Weihnachtsfeiertagen etwas gefallen, nachdem die Corona-Welle in China die Hoffnung auf eine rasche Besserung der konjunkturellen Entwicklung der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt und damit auf eine stärkere Nachfrage nach Rohöl gedämpft hatte.

Daten zur Entwicklung der Ölreserven in den USA konnten die Ölpreise am letzten Handelstag des Jahres nicht belasten. Am Donnerstag war bekannt geworden, dass die amerikanischen Lagerbestände an Rohöl in der vergangenen Woche um 0,7 Millionen Barrel auf 419,0 Millionen Barrel gestiegen waren. Analysten hatten hingegen einen Rückgang um 1,2 Millionen Barrel erwartet.

Eurokurs gibt nach

FRANKFURT/MAIN: Der Kurs des Euro ist am letzten Handelstag des Jahres gesunken. Am Freitagmorgen wurde die Gemeinschaftswährung zu 1,0646 US-Dollar gehandelt und damit etwas niedriger im Kurs als am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Donnerstagnachmittag auf 1,0649 Dollar festgesetzt.

Kurz vor dem Jahresende stehen nur wenige Konjunkturdaten auf dem Programm, an denen sich die Anleger am Devisenmarkt orientieren könnten. Am Nachmittag werden Daten zur Stimmung von Einkaufsmanagern in der USA erwartet.

Kursgewinne gab es beim japanischen Yen. Die japanische Notenbank will bereits den dritten Handelstag in Folge Staatsanleihen am Markt kaufen. Nach Einschätzung von Marktbeobachtern versuchen die Währungshüter Spekulationen einzudämmen, dass die Notenbank der drittgrößten Volkswirtschaft der Welt eine geldpolitische Wende einläuten und ihre extrem lockere Geldpolitik beenden könnte.

«Filmstandort stärken» - Bund gibt Berlinale 2,2 Millionen Euro mehr

BERLIN: Die Berlinale kann für die kommende Ausgabe der Filmfestspiele mit gut zwei Millionen Euro zusätzlich vom Bund kalkulieren. «Die Berlinale ist das wichtigste deutsche Filmfestival, das eine große internationale Ausstrahlung und Anziehungskraft hat und ein echter Publikumsmagnet ist», sagte Kulturststaatsministerin Claudia Roth der dpa in Berlin. «Sie ist ein besonders wichtiger Höhepunkt wie auch Treffpunkt des deutschen wie internationalen Films.»

Bereits in diesem Jahr habe es zusätzliche Anstrengungen gegeben, um die Berlinale trotz schwieriger Pandemielage möglich zu machen, was sehr erfolgreich gelungen sei. Die Rahmenbedingungen für die Berlinale sind nach den Worten der Grünen-Politikerin weiter von einer außergewöhnlichen Krisensituation geprägt. Damit das Filmfestival auch 2023 «in vollem Umfang» möglich wird, sollen über die Regelförderung von 10,7 Millionen Euro hinaus einmalig bis zu 2,2 Millionen Euro fließen. «Damit möchten wir dazu beitragen, dass die Berlinale auch 2023 zu einem vollen Erfolg werden kann. Das stärkt auch den Filmstandort Deutschland.»

Die Berlinale zählt neben Cannes und Venedig zu den großen internationalen Filmfestivals. Die nächste Ausgabe ist vom 16. bis 26. Februar 2023 geplant. Sie soll nach aktuellem Stand wieder ohne Pandemiebeschränkungen stattfinden.

Sabine Mlnarsky beginnt als Personalvorständin bei der Commerzbank

FRANKFURT/MAIN: Die Commerzbank bekommt im neuen Jahr eine neue Personalchefin: Sabine Mlnarsky rückt zum 1. Januar 2023 in den Vorstand des Frankfurter MDax-Konzerns. Die Juristin, die zuvor die Personalthemen bei der österreichischen Erste Bank Group verantwortete, ist Nachfolgerin von Sabine Schmittroth. Schmittroth hatte im Februar mitgeteilt, dass sie die Commerzbank auf eigenen Wunsch zum Ende des Jahres 2022 verlassen wird.

Ein weiterer Wechsel im Commerzbank-Vostand bahnt sich auf der Position des Risikovorstands an: Marcus Chromik, der diese Funktion seit dem 1. Januar 2016 innehat, hatte den Aufsichtsrat im Juli darüber informiert, dass er seinen bis Ende 2023 laufenden Vertrag erfüllen, aber ein mögliches Angebot einer Verlängerung nicht annehmen werde. Die beiden Personalien hatte die Commerzbank am 6. Juli veröffentlicht.