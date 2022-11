Nachrichten aus der Wirtschaft am Freitag

Von: Redaktion (dpa) | 18.11.22 | Aktualisiert um: 14:15 | Überblick

Wintershall-Chef: Gasversorgung eher im Winter 2023/24 ein Problem

KASSEL: Der Wintershall-Dea-Chef Mario Mehren sorgt sich um die Gasversorgung Deutschlands im Winter 2023/24 mehr als in diesem Winter. «Wenn es jetzt nicht noch extrem kalt wird und Unternehmen und Haushalte in Europa den Aufforderungen nachkommen, sparsam zu sein, dann können wir sicher durch diesen Winter kommen», sagte der Vorstandsvorsitzende des deutschen Öl- und Gaskonzerns dem «Handelsblatt» (Freitag).

«In diesem Jahr hat Europa bis Juli noch 75 Milliarden Kubikmeter Gas bekommen. Das ist ungefähr die Hälfte dessen, was Europa aus Russland vor dem Krieg importiert hat», erklärte Mehren. Diese Menge werde Europa im kommenden Jahr möglicherweise nicht zur Verfügung stehen. Zudem rechne er damit, dass die Speicher, die derzeit voll sind, dann relativ leer seien.

Wintershall Dea steht seit Beginn des russischen Kriegs gegen die Ukraine in der Kritik, weil es an seinem Russlandgeschäft festhält. Neugeschäft gebe es zwar nicht. «Aber die einzige Möglichkeit, uns aus Russland zurückzuziehen, wäre es, dem russischen Staat unsere Aktivitäten zu schenken», sagte Mehren. Die Vermögenswerte in Russland betrügen rund 2,5 Milliarden Euro.

Mehren räumte ein, den russischen Präsidenten Wladimir Putin unterschätzt zu haben. «Rückblickend muss man natürlich sagen, dass wir und ich spätestens 2014/2015, nach der Annexion der Krim, nicht verstanden haben, wie gefährlich Russland und Putin sind.» Einen Angriffskrieg mitten in Europa habe er dennoch auch nach der Annexion der Krim nicht für möglich gehalten. «Aus heutiger Sicht war das ein Fehler. Wir haben die Gefahren von Putins Russland stark unterschätzt.»

Bezahlen binnen Sekunden kommt in Europa nur langsam voran

FRANKFURT/BRÜSSEL: Seit fünf Jahren ist es in Europa technisch möglich, Geld binnen Sekunden von A nach B zu überweisen. Doch die meisten Kunden nutzen solche Echtzeitzahlungen nicht, weil sie diese extra bezahlen müssen. Das will die EU-Kommission nun ändern. Dass Brüssel Banken und Sparkassen Vorgaben für die Bepreisung sogenannter Instant Payments machen will, um diese Zahlungsmethode voranzubringen, kommt bei Deutschlands Bankenverbänden nicht gut an.

«Die von der EU-Kommission vorgeschlagene Preisregulierung ist vor dem Hintergrund des vielfältigen Marktangebotes nicht angemessen», kritisiert die Deutsche Kreditwirtschaft. Die Nutzung von Echtzeitzahlungen und die Entwicklung entsprechender Angebote in Europa stehe noch am Anfang. «Erfahrungsgemäß braucht es seine Zeit, bis sich technologische Innovationen sowohl auf der Angebots- wie auch der Kundenseite durchsetzen und durch eine breite Akzeptanz positive ökonomische Effekte auslösen», argumentierte der Dachverband der fünf großen Bankenverbände in Deutschland.

In Europa sind seit dem 21. November 2017 die «SCT Inst» genannten schnellen Überweisungen möglich. Die EU-Kommission hatte als Ziel ausgegeben, solche Überweisungen von Konto zu Konto binnen Sekunden bis Ende 2021 in der Union zum Standard zu machen. Doch rund ein Drittel der Banken in der EU bietet Instant Payments nach jüngsten Angaben der EU-Kommission nicht an.