Nachrichten aus der Wirtschaft am Freitag

Von: Redaktion (dpa) | 30.09.22 | Aktualisiert um: 13:55 | Überblick

Tschechien: Dieser Winter «entscheidende Schlacht» im Energiekrieg

BRÜSSEL: Zur Abfederung der hohen Strompreise sind nach Überzeugung des tschechischen Industrieministers Jozef Sikela weitere Notfallmaßnahmen nötig. Die EU-Staaten würden sich bei ihrem Krisentreffen auf Sonderabgaben für Energieunternehmen einigen sowie darauf, den Stromverbrauch in Spitzenzeiten zu reduzieren, sagte der derzeitige EU-Ratsvorsitz am Rande Treffens in Brüssel. «Aber das ist nur der erste Teil des Puzzles.» Man sei mit Russland in einem Energiekrieg. «Die entscheidende Schlacht wird in diesem Winter sein.»

«Ich erwarte, dass die (EU-)Kommission so bald wie möglich zusätzliche Maßnahmen vorlegt, insbesondere zur Senkung des Gaspreises und zur sofortigen Entlastung der Industrie», betonte Sikela. «Es gibt keine Zeit zu verlieren.» Vor dem Treffen vom Freitag hatten 15 Staaten einen europäischen Gaspreisdeckel gefordert, Deutschland und einige Staaten lehnen diesen jedoch ab, weil sie Versorgungsengpässe befürchten.

Ölpreise geben leicht nach

SINGAPUR: Die Ölpreise sind am Freitag im frühen Handel leicht gefallen. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 87,89 US-Dollar. Das waren 60 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der US-amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 27 Cent auf 80,96 Dollar. Die Preise rangieren damit etwas über ihren tiefsten Ständen seit Januar, die in dieser Woche erreicht wurden.

Am Rohölmarkt ist die Stimmung nach wie vor schlecht. Für Belastung sorgen vor allem die trüben Konjunkturaussichten, die eine schwache Nachfrage nach Erdöl erwarten lassen. Der Ukraine-Krieg, anhaltende Probleme im Welthandel und die vielerorts steigenden Zinsen dämpfen das Wachstum. Konjunkturdaten aus China bestätigten am Freitag die Entwicklung, sie fielen unter dem Strich schwach aus.

Zunehmend rückt die Sitzung des Ölverbunds Opec+ in den Mittelpunkt. Die rund 20 Förderländer wollen Mitte kommender Woche über ihre Produktion beratschlagen. Experten halten es für gut möglich, dass die von Saudi-Arabien und Russland angeführten Staaten zur Stützung der Preise eine Förderkürzung beschließen.

Euro bleibt auf Erholungskurs

FRANKFURT/MAIN: Der Euro hat am Freitag seine Kursgewinne seit Wochenmitte halten können. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 0,9810 US-Dollar und damit in etwa so viel wie am späten Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Donnerstagnachmittag noch deutlich tiefer auf 0,9706 Dollar festgelegt.

Der Euro hat sich an den beiden vergangenen Tagen etwas von seinen starken Verlusten aus den vergangenen Wochen erholt. Dazu trug wesentlich der allgemein etwas schwächere US-Dollar bei. Dennoch bleibt der Euro angeschlagen: Am Mittwoch war die Gemeinschaftswährung mit gut 0,95 Dollar auf den tiefsten Stand seit 20 Jahren gefallen.

Zum Wochenausklang stehen zahlreiche Konjunkturdaten auf dem Programm. Höhepunkt sind Inflationsdaten aus der Eurozone. Nachdem am Donnerstag die Inflation in Deutschland erstmals seit langer Zeit wieder zweistellig geworden ist, wird dies auch für den Währungsraum nicht ausgeschlossen.

Südkoreas Halbleiterproduktion geht wieder zurück

SEOUL: Südkoreas Produktion von Halbleitern ist erstmals seit über vier Jahren gesunken. Wie Daten des nationalen Statistikamts vom Freitag belegen, ist die Produktion im August um 1,7 Prozent gegenüber dem Vorjahr zurückgegangen. Das stellt eine deutliche Kehrtwende dar, nachdem die Halbleiterproduktion noch im Juli um 17,3 Prozent anziehen konnte.

Der jetzige Rückgang wird gemeinhin als Zeichen dafür gewertet, dass sich die südkoreanischen Hersteller auf eine deutliche Verlangsamung der globalen Nachfrage einstellen. Als Gründe für die Stagnation der Halbleiterexporte nennt das Statistikamt unter anderem die Lockdown-Maßnahmen in China sowie generelle Bedenken hinsichtlich einer globalen Konjunkturabschwächung, wie die Nachrichtenagentur Yonhap berichtet.

Die Halbleiterbranche gilt als wichtigster Industriezweig für die stark von Exporten abhängige Volkswirtschaft des Landes. Samsung Electronics ist am Umsatz gemessen der größte Halbleiterhersteller weltweit.