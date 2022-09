Nachrichten aus der Wirtschaft am Freitag

Von: Redaktion (dpa) | 09.09.22 | Überblick

Ölpreise machen etwas Boden gut

SINGAPUR: Die Ölpreise haben am Freitag im frühen Handel leicht zugelegt. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent wurde am Morgen zum Preis von 89,67 US-Dollar gehandelt. Das waren 52 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der US-amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 35 Cent auf 83,89 Dollar.

Trotz der leichten Erholung steuern die Erdölpreise auf einen Wochenverlust zu. Derzeit bewegen sich die Notierungen in der Nähe mehrmonatiger Tiefstände. Während ein Fass Brent in etwa so wenig kostet wie zuletzt im Februar, wird für ein Barrel WTI so wenig gezahlt wie seit Januar nicht mehr. Hintergrund der Entwicklung sind zunehmende Konjunkturängste, der strikte Kampf vieler Zentralbanken gegen die hohe Inflation und die scharfe Corona-Politik Chinas.

Euro nach historischem EZB-Schritt über Dollar-Parität

FRANKFURT/MAIN: Der Euro hat am Freitag nach der historischen Zinsanhebung im Währungsraum über Parität zum US-Dollar notiert. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,0063 Dollar und damit etwas mehr als am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Donnerstag noch etwas tiefer auf 1,0009 Dollar festgesetzt.

Die EZB hatte am Vortag die stärkste Zinsanhebung seit ihrem Bestehen verkündet. Zudem stellte sie weitere kräftige Zinserhöhungen in Aussicht. Der Euro geriet dennoch zunächst unter Druck, legte im Nachgang aber zu. Normalerweise erhöhen steigende Zinsen die Attraktivität einer Währung in den Augen von Anlegern.

Zum Wochenausklang stehen nur wenige Konjunkturdaten auf dem Programm. Produktionsdaten aus Frankreich und Spanien dürften allenfalls zur Kenntnis genommen werden. Größere Beachtung dürfte ein Treffen der EU-Energieminister auf sich ziehen, die sich mit der Energiekrise in Europa auseinandersetzen. Die stark gestiegenen Energiepreise haben den Euro in den vergangenen Monaten erheblich belastet.

Wachstum schwächelt: Inflation in China unerwartet niedrig

PEKING: Die Inflation in China hat sich im August überraschend abgeschwächt, während die heimische Nachfrage vor dem Hintergrund verstärkter Corona-Lockdowns nachlässt. Die Verbraucherpreise stiegen um 2,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat, wie das Statistikamt am Freitag berichtete. Auch die Erzeugerpreise legten nur um 2,3 Prozent zu. Experten hatten mit einem stärkeren Anstieg gerechnet.

Die Zahlen spiegeln geringere Konsumlaune chinesischer Verbraucher wider und geben Raum für weitere geldpolitische Lockerungen. Um die unter der Null-Covid-Politik und der Immobilienkrise leidende Konjunktur anzukurbeln, hatte die Zentralbank bereits die Zinsen gesenkt. Die Regierung in Peking hatte 5,5 Prozent als Wachstumsziel vorgegeben, doch rechnen Experten nur noch mit etwa 3,5 Prozent.

Australien führt 2023 Münzen mit Porträt von König Charles ein

SYDNEY: Ab 2023 sollen in Australien Münzen mit dem Gesicht von König Charles III. eingeführt werden. Dies berichtete der australische «Guardian» am Freitag unter Berufung auf Informationen des Finanzministeriums. Das Porträt, das verwendet werden solle, werde von der britischen Münzprägeanstalt Royal Mint gewählt.

Die australischen Münzen, die das Gesicht der verstorbenen Königin Elizabeth II. tragen, werden vorübergehend weiter produziert und bleiben auch nach 2023 gültig. Die Monarchin ist seit 1966 auf australischen Münzen zu sehen. Auch der australische Fünf-Dollar-Schein zeigt ihr Porträt.