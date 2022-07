Nachrichten aus der Wirtschaft am Freitag

Von: Redaktion (dpa) | 15.07.22 | Überblick

Brasiliens Kongress erlaubt Bolsonaro im Wahljahr mehr Sozialausgaben

BRASÍLIA: Drei Monate vor der Präsidentenwahl in Brasilien hat der Kongress am Donnerstagabend (Ortszeit) der Ausrufung eines Notzustands zugestimmt, mit dem die verfassungsmäßige Obergrenze der Staatsausgaben aufgehoben wird. Damit hat die Regierung von Präsident Jair Bolsonaro die Erlaubnis, bis zum Jahresende umgerechnet etwa 7,5 Milliarden Euro zusätzlich auszugeben - beispielsweise, um Sozialleistungen zu erhöhen. Zudem sollen Lastwagen- und Taxifahrer unterstützt, die Steuern auf Ethanol gesenkt und Kochgas subventioniert werden.

Für den Beschluss stimmten auch Abgeordnete der Opposition. Ihre Begründung war, dass es notwendig sei, in dem Land mit mehr als 210 Millionen Einwohnern den ärmsten Teil der Bevölkerung zu unterstützen. Bolsonaros Wirtschaftsminister Paulo Guedes hatte das Vorhaben zunächst als «Kamikaze» bezeichnet.

In Brasilien steht im Oktober die Präsidentenwahl an. Der Rechtspopulist Bolsonaro will sich eine zweite Amtszeit sichern. In den Umfragen liegt er jedoch hinter dem linken Ex-Präsidenten Luiz Inácio Lula da Silva. Lula regierte von 2003 bis 2010 und holte mit Sozialprogrammen Millionen Menschen aus der bittersten Armut.

Die Bolsonaro-Regierung hatte auch zu Beginn der Corona-Pandemie Freiberufler und Tagelöhner finanziell unterstützt. Verstärkt durch mehr als zwei Jahre Corona-Pandemie spitzte sich eine Ernährungskrise zu. Einer Studie zufolge haben mehr als die Hälfte der Brasilianer (125,2 Millionen) keinen ausreichenden und dauerhaften Zugang zu Nahrungsmitteln.

Eurokurs legt zum US-Dollar etwas zu

FRANKFURT/MAIN: Der Euro hat sich am Freitag wenig verändert knapp über der Parität gehalten. Nachdem der Kurs am Vortag unter das Tauschverhältnis eins zu eins gefallen war und ein Tief bei 0,9952 US-Dollar erreicht hatte, wurde die Gemeinschaftswährung am Morgen bei 1,0030 Dollar gehandelt. Das ist etwas höher als am Vorabend. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs zuletzt auf 1,0005 Dollar festgesetzt.

Die Dollar-Stärke hat sich am Morgen zunächst nicht weiter fortgesetzt, was im Gegenzug für etwas Entlastung beim Euro sorgte. An den Aktienmärkten zeichnete sich am Ende einer bisher schwachen Handelswoche eine Stabilisierung ab und der als sicher geltende Dollar wurde nicht mehr so stark nachgefragt.

Während am Vormittag kaum wichtige Konjunkturdaten aus der Eurozone auf dem Programm stehen, wird am Nachmittag mit weiteren Impulsen am Devisenmarkt gerechnet. Es werden mehrere Wirtschaftsdaten aus den USA erwartet, darunter Kennzahlen zur Industrieproduktion, zum Umsatz im Einzelhandel und zur Entwicklung der Einfuhrpreise.

Chinas Wirtschaft wächst nur noch um 0,4 Prozent

PEKING: Vor dem Hintergrund strenger Corona-Maßnahmen ist das chinesische Wirtschaftswachstum im zweiten Quartal deutlich abgesackt. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum legte die zweitgrößte Volkswirtschaft nur noch um 0,4 Prozent zu, wie das Pekinger Statistikbüro am Freitag mitteilte. Es ist das schwächste Quartalswachstum seit dem Beginn der Corona-Pandemie. Im ersten Quartal war die Wirtschaft noch um 4,8 Prozent gewachsen. Für das erste Halbjahr ergab sich damit ein Gesamtwachstum von 2,5 Prozent.

Die Konjunktur leidet darunter, dass Peking nicht von seiner strikten «Null-Corona-Politik» abrücken will. Diese hat zum Ziel, jeden Ausbruch im Keim zu ersticken. Zahlreiche Millionenstädte in China hatten besonders im Frühling harte Corona-Maßnahmen verhängt, um die Verbreitung der hochansteckenden Omikron-Variante zu verhindern.

DIHK-Präsident: Handelsbeziehungen mit den USA stärken

BERLIN: Der Deutsche Industrie- und Handelskammertag hat sich dafür ausgesprochen, die Handelsbeziehungen mit den USA zu stärken. «Hier müssen wir Hürden abbauen. Amerika ist für uns ein ganz wichtiger Wirtschaftsraum», sagte DIHK-Präsident Peter Adrian der Deutschen Presse-Agentur. Die Verhandlungen zu einem Handelsabkommen mit den USA seien vor Jahren gestoppt worden. «Man hat weniger die Vorteile gesehen, sondern hat sich dann aufgehalten mit der Frage von Chlorhühnchen und Schiedsgerichten.»

Schiedsgerichte aber gebe es bei sehr vielen Handelsabkommen. «Ich hoffe, dass wir jetzt einen neuen Pragmatismus bekommen und uns gemeinsam transatlantisch auf den Abbau von Handelshemmnissen einigen können», sagte Adrian. «Das brauchen wir nicht nur, um für beide Seiten wirtschaftliche Verbesserungen zu erreichen. Wir brauchen das auch, um enorme globale Herausforderungen wie etwa den Klimawandel bewältigen zu können. Denn das schaffen wir nur gemeinsam - über eine Verständigung auf wichtige elementare Zukunftsstandards.»

Finanzminister Christian Lindner (FDP) hatte im März einen neuen Anlauf für ein Freihandelsabkommen mit den USA gefordert. Wirtschaftsminister Robert Habck (Grüne) wies dies zurück. Er verwies auf eine Zusammenarbeit zwischen der EU und den USA im Trade and Technology Council. Dabei geht es etwa um Technologiestandards.