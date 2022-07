Nachrichten aus der Wirtschaft am Freitag

EU beschließt Maßnahmen gegen ausländische Subventionen

BRÜSSEL: Unterhändler von Europaparlament und den EU-Staaten haben sich auf ein schärferes Vorgehen gegen wettbewerbsverzerrende Subventionen aus Ländern wie China geeinigt. «Dies ist ein wichtiger Schritt zum Schutz unserer wirtschaftlichen Interessen», teilte der französische Finanzminister Bruno Le Maire am späten Donnerstagabend mit. Konkret soll die EU-Kommission etwa mehr Prüfmöglichkeiten gegen Firmen haben, die sich auf öffentlich vergebene Aufträge bewerben, aber wettbewerbsverzerrend subventioniert worden sein könnten. Formell müssen EU-Parlament und EU-Länder noch zustimmen.

Basis des Ergebnisses war ein Vorschlag der EU-Kommission. Die EU-Wettbewerbshüter sollen im Zweifel staatlich subventionierten Unternehmen aus Drittstaaten die Übernahme von Firmen aus der Union untersagen können. Zudem sollen mit Staatsgeld unterstützte Unternehmen auch von öffentlichen Aufträgen ausgeschlossen werden können.

Auch Meldepflichten für Unternehmen sind vorgesehen. Dies gilt etwa für Fusionen, bei denen eine der Parteien einen EU-Umsatz von mindestens 500 Millionen Euro erzielt und Subventionen geflossen sind. Ähnliches ist bei Ausschreibungen öffentlicher Aufträge vorgesehen, wenn der geschätzte Auftragswert bei mindestens 250 Millionen Euro liegt. Die Kommission kann Strafen von bis zu zehn Prozent des Umsatzes gegen Unternehmen verhängen, die gegen ihre Pflichten verstoßen.

Chinesische Übernahmen und die Vergabe öffentlicher Aufträge an Firmen aus Fernost stehen schon lange in der Kritik. Der Vorwurf: Wegen viel staatlicher Unterstützung könnten europäische Firmen nicht mehr konkurrieren und würden vom Markt gedrängt. Die EU-Staaten müssen sich an klare Vorgaben für staatliche Beihilfen halten. Aber bislang gab es kein EU-Instrument zur Kontrolle der von Nicht-EU-Ländern gewährten Subventionen, teilten die EU-Staaten mit.

Euro hält sich über 1,04 Dollar

FRANKFURT/MAIN: Der Euro hat sich am Freitag trotz leichter Kursverluste klar über der Marke von 1,04 Dollar gehalten. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,0460 Dollar und damit etwas weniger als am Vorabend. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs am Donnerstagnachmittag auf 1,0387 Dollar festgesetzt.

Der Handel auf dem Devisenmarkt wird seit einigen Tagen durch Rezessionsängste bestimmt. Befürchtet wird, dass die Notenbanken mit ihrem Kampf gegen die Inflation die Konjunktur zu stark belasten und eine wirtschaftliche Talfahrt auslösen.

Zum Wochenausklang stehen in vielen Ländern die Einkaufsmanagerindizes auf dem Programm. Aus den Unternehmensumfragen lassen sich Hinweise auf den konjunkturellen Zustand ableiten. Besonderes Augenmerk dürften die Anleger auf den Index des ISM-Instituts für die USA legen.

Weitere Anzeichen für bessere Stimmung in Chinas Industrie

PEKING: In China hat sich die Stimmung unter den kleineren und mittleren Industriebetrieben aus dem Privatsektor wegen der in vielen Regionen wieder gelockerten Corona-Auflagen deutlich gebessert. Der vom Wirtschaftsmagazin Caixin und S&P Global veröffentlichte Einkaufsmanagerindex stieg im Juni auf 51,7 (Mai: 48,1) Punkte und damit auf den höchsten Stand seit Mai 2021. Der Anstieg übertraf die Erwartungen von Experten deutlich.

Mit dem Anstieg über die Marke von 50 Zählern deutet der Index auf eine Expansion des Bereichs hin. Bereits am Donnerstag hatte die Regierung den offiziellen Einkaufsmanagerindex für die großen und staatlich dominierten Unternehmen veröffentlicht. Auch dieser stieg wieder über die sogenannte Expansionsschwelle.

Die Einkaufsmanagerindizes waren im April vor allem wegen der strikten Corona-Beschränkungen in vielen großen Städten eingebrochen, hatten sich aber bereits im Mai wieder etwas erholt. Das bevölkerungsreichste Land der Welt verfolgt eine Null-Covid-Strategie. Mit strikten Lockdowns und anderen Beschränkungen wurden die Infektionszahlen zuletzt eingedämmt. Shanghai, die wichtigste Wirtschaftsmetropole des Landes, war bis Ende Mai für zwei Monate so gut wie abgeriegelt. Ausländische Handelskammern fordern seit langem, dass China seine Maßnahmen anpasst, weil diese die Wirtschaft schwer belasten.

Stimmung in Japans Industrie trübt sich weiter ein

TOKIO: Die Stimmung in den Manageretagen der japanischen Großindustrie hat sich im zweiten Quartal weiter eingetrübt. Wie aus einer am Freitag veröffentlichten Quartalsumfrage («Tankan») der japanischen Notenbank hervorgeht, sank der darin ermittelte Stimmungsindex für die großen Produktionsunternehmen zum Juni auf plus 9 nach plus 14 drei Monate zuvor. Ein positiver Index bedeutet allerdings, dass die Optimisten weiterhin in der Mehrheit sind. Belastet wird die Stimmung durch die im Zuge des russischen Krieges gegen die Ukraine steigenden Kosten für Energie und Rohmaterialen.

Hinzu kommen Lieferengpässe bei Teilen infolge der strikten Corona-Lockdowns in vielen Regionen Chinas, was unter anderem Japans Automobilindustrie deutlich zu spüren bekommt. Wegen der Lockdowns im benachbarten Riesenreich war Japans Industrieproduktion im Mai so stark gefallen wie seit zwei Jahren nicht mehr.

Der Stimmungsindex für die großen nicht produzierenden Unternehmen verbesserte sich indes, und zwar auf plus 13 nach plus 9, wie aus der Umfrage unter rund 10.000 Unternehmen weiter hervorgeht. Darin spiegelt sich die langsame Erholung von der Corona-Pandemie wider.

Für die kommenden drei Monate rechnet die Großindustrie der vor Deutschland drittgrößten Volkswirtschaft der Welt mit einer nur geringen Aufhellung der Stimmung. So dürfte der Index für die großen Produktionsunternehmen auf plus 10 steigen, während der für die großen nicht fertigenden Unternehmen stagnieren dürfte, hieß es. Der von der Bank of Japan alle drei Monate erstellte «Tankan»-Bericht ist eine Mischung aus Konjunkturanalyse und einem Stimmungsbericht.