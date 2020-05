Nachrichten aus der Wirtschaft am Freitag

Von: Redaktion (dpa) | 08.05.20 | Überblick

US-Arbeitslosenquote wegen Corona-Krise auf 14,7 Prozent gestiegen

WASHINGTON: Die Arbeitslosenquote in den USA ist im April infolge der Coronavirus-Pandemie auf 14,7 Prozent angestiegen. Das ist der höchste Wert seit Beginn der Aufzeichnungen nach dem Zweiten Weltkrieg, wie die US-Regierung am Freitag mitteilte. Vor Beginn der Krise im Februar hatte die Arbeitslosenquote noch bei 3,5 Prozent gelegen, im März war sie auf 4,4 Prozent gestiegen. In den USA haben wegen der Corona-Krise seit März bereits mehr als 33 Millionen Menschen erstmals Arbeitslosenhilfe beantragt. Die Arbeitslosenquote für April erfasst wegen einer verzögerten Datenerhebung nur die Lage bis Mitte des Monats. Die Quote dürfte daher wohl noch nicht das ganze Ausmaß der Jobkrise widerspiegeln.

Geschäft mit Übernachtungen von Reisenden bricht in Krise ein

WIESBADEN: Die Beschränkungen wegen der Corona-Pandemie haben das Geschäft von Hotels, Pensionen und anderen Unterkünften ab Mitte März praktisch zum Erliegen gebracht. Die Übernachtungszahlen in Deutschland brachen im Gesamtmonat im Vergleich zum Vorjahresmonat um 53 Prozent auf 15,6 Millionen ein, wie das Statistische Bundesamt am Freitag in Wiesbaden mitteilte. Es war den Angaben zufolge der mit Abstand stärkste Rückgang seit Beginn der Zeitreihe 1992. Seit Mitte des Monats galt wegen der Pandemie ein Übernachtungsverbot für privatreisende Gäste. Der Tourismus zählt zu den am stärksten von den Beschränkungen betroffenen Branchen. Der Hotel- und Gaststättenverband Dehoga rechnet trotz inzwischen beschlossener Lockerungen mit weiteren Umsatzverlusten.

Exporteinbruch von historischem Ausmaß zu Beginn der Corona-Krise

WIESBADEN: Deutschlands Exporteure haben den Beginn der Corona-Krise im März mit voller Wucht zu spüren bekommen. Die Ausfuhren brachen gegenüber dem Vormonat um 11,8 Prozent in einem bislang nicht gemessenen Ausmaß ein, wie das Statistische Bundesamt am Freitag in Wiesbaden mitteilte. «Die Corona-Krise beginnt im Außenhandel beispiellose Spuren zu hinterlassen», sagte Holger Bingmann, Präsident des Außenhandelsverbandes BGA. Für die kommenden Monate rechnen Außenhandelsverband und Deutscher Industrie- und Handelskammertag (DIHK) mit noch stärkeren Rückgängen. Der Wert der Ausfuhren sank im März im Vergleich zum Vorjahresmonat um 7,9 Prozent auf 108,9 Milliarden Euro. Gegenüber Februar 2020 verzeichneten die Statistiker ein Minus von 11,8 Prozent - es war der stärkste Rückgang seit Beginn der Zeitreihe im August 1990. Die Importe verringerten sich binnen Jahresfrist um 4,5 Prozent auf 91,6 Milliarden Euro. Gegenüber dem Vormonat schrumpften sie um 5,1 Prozent.

Siemens kippt die Prognose nach Gewinneinbruch

MÜNCHEN: Siemens kann sich der Corona-Krise nicht entziehen: Nach einem schwierigen zweiten Geschäftsquartal mit einem deutlichen Gewinneinbruch hat nun auch der Münchner Konzern seine Prognose für das laufende Jahr einkassiert. Im laufenden dritten Quartal werde man eine weitere «deutliche Eintrübung des Geschäftsverlaufs» sehen, sagte Konzernchef Joe Kaeser am Freitag bei der Vorlage der Geschäftszahlen. Damit werde man die «Talsohle» erreichen. Eine schnelle umfassende Erholung erwartet Kaeser nicht: Er gehe von einer längeren Bodenbildung mit unterschiedlichen Entwicklungen in verschiedenen Regionen aus, sagte er. Genau wisse man aber nicht, wie lange dies dauern werde. Viele Schlüsselmärkte und Schlüsselindustrien des Konzerns seien betroffen. Dementsprechend gab Siemens auch noch keine komplette neue Prognose und äußerte sich nicht zum erwarteten Ergebnis.

Frankreich will EU-Aufbaufonds mit bis zu 300 Milliarden pro Jahr

BRÜSSEL: Die französische Regierung hat ein eigenes Konzept für den geplanten europäischen Wiederaufbaufonds nach der Corona-Krise vorgelegt. Er soll in den nächsten drei Jahren mit 150 bis 300 Milliarden Euro pro Jahr ausgestattet sein. Dies geht aus einem französischen Arbeitspapier, das der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. Zuvor hatte der «Spiegel» am Freitag darüber berichtet. Zum Vergleich: Der bisherige EU-Haushalt umfasst etwa 150 Milliarden im Jahr. Es handelt sich also um eine befristete Verdoppelung oder Verdreifachung. Die französische Regierung hatte bereits vor Wochen auf Gründung eines sogenannten Recovery Funds gedrungen. Danach einigten sich die EU-Staats- und Regierungschefs grundsätzlich auf ein solches Instrument.

Boom der Fitnessgeräte für zuhause - fast doppelt so viel Umsatz

Oberhausen (dpa) - Wenn das Fitnessstudio wegen der Corona-Auflagen geschlossen ist, müssen Hanteln für zuhause her: Die Fitnessbranche hat mit Sportgeräten für zuhause im April fast doppelt so viel Umsatz gemacht wie im Jahr zuvor. Waren es im April 2019 noch 23 Millionen Euro, stieg dieser Betrag nun im gleichen Zeitraum auf 44 Millionen Euro, wie der Deutsche Industrieverband für Fitness und Gesundheit auf Anfrage mitteilte. Zuvor hatte der «Spiegel» berichtet.

Corona-Krise brockt Taxischreck Uber Milliardenverlust ein

SAN FRANCISCO: Der Fahrdienst-Vermittler Uber ist wegen der Corona-Krise tief in die roten Zahlen geraten. Im ersten Quartal nahm der Verlust im Jahresvergleich um 190 Prozent auf 2,9 Milliarden Dollar (2,7 Mrd Euro) zu, wie der Taxikonkurrent am Donnerstag nach US-Börsenschluss mitteilte. «Unser Fahrdienstgeschäft wurde von der Pandemie hart getroffen», erklärte Uber-Chef Dara Khosrowshahi. Dennoch gelang es dem Unternehmen, die Erlöse um 14 Prozent auf 3,5 Milliarden Dollar zu steigern. Das lag vor allem am starken Wachstum des Essensbringdienstes Uber Eats, der sich während des Lockdowns hoher Beliebtheit erfreut. Allerdings machte sich die Ausbreitung des Virus auch erst zum Quartalsende richtig bemerkbar, im laufenden Vierteljahr hat Uber deutliche größere Belastungen zu verkraften.

Anleger lassen sich von US-Jobdaten nicht verschrecken

FRANKFURT/MAIN: Am deutschen Aktienmarkt sind die Anleger am Freitag weiter optimistisch geblieben. Der sehr schwache US-Arbeitsmarktbericht beeinflusste die Kurse kaum. Bis zum Nachmittag legte der Dax um 1,25 Prozent auf 10.893,44 Punkte zu, womit sich für den deutschen Leitindex im Wochenverlauf aktuell ein kleines Plus ergibt. Für den MDax ging es am Freitag um 1,10 Prozent auf 24.003,50 Punkte nach oben. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 gewann 0,94 Prozent. Am Rentenmarkt fiel die Umlaufrendite von minus 0,49 Prozent am Vortag auf minus 0,55 Prozent. Der Euro stieg und kostete am frühen Nachmittag 1,0837 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs am Donnerstag auf 1,0783 Dollar festgesetzt.