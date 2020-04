Nachrichten aus der Wirtschaft am Freitag

Von: Redaktion (dpa) | 17.04.20 | Überblick

Wirtschaftsverbände fordern klaren Fahrplan für weitere Lockerungen

BERLIN: Spitzenverbände der Wirtschaft haben die Politik zu einem klaren Fahrplan für weitere Lockerungen in der Corona-Krise aufgefordert. Industriepräsident Dieter Kempf sagte nach Beratungen mit Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) am Freitag, jede Woche Verlängerung der Einschränkungen sei eine enorme Herausforderung für die Wirtschaft. Ein wirksamer Arbeitsschutz und das Wiederhochfahren der Wirtschaft könnten unter einen Hut gebracht werden, auch wenn es Engpässe bei der Schutzausrüstung gebe. DIHK-Präsident Eric Schweitzer sagte, vor allem für Branchen wie Hotels, Gaststätten und Tourismus fehle eine Perspektive. Die Politik müsse einen «realitätstauglichen Fahrplan» Richtung Normalität entwickeln.

Chinas Wirtschaft bricht um 6,8 Prozent ein

PEKING: Chinas Wirtschaft ist durch die Pandemie mit dem Coronavirus erstmals seit Jahrzehnten geschrumpft. Im ersten Quartal ging die Wirtschaftleistung im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 6,8 Prozent zurück, wie das Statistikamt am Freitag mitteilte. Es ist der erste negative Wert seit Beginn der quartalsweisen Erhebungen 1992. Ein ganzes Jahr mit einer schrumpfenden Wirtschaft hatte die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt zuletzt 1976 verzeichnet. Vergangenes Jahr war Chinas Wirtschaft um 6,1 Prozent gewachsen.

Galeria Karstadt Kaufhof klagt auf Öffnung der Filialen in NRW

ESSEN/MÜNSTER: Die Essener Kaufhauskette Galeria Karstadt Kaufhof will in der Corona-Krise gerichtlich klären lassen, ob ihre Häuser geschlossen bleiben müssen. Das Unternehmen wende sich in einem Eilverfahren gegen die Coronaschutzverordnung, teilte das Oberverwaltungsgericht des Landes am Freitag in Münster mit. Ab Montag gelten die neuen Vorgaben für den Einzelhandel. Große Kaufhäuser müssen demnach weiter geschlossen bleiben. Die von Bund und Ländern vorgegebene Öffnung des Handels sieht vor, dass nur Geschäfte bis zu 800 Quadratmetern Verkaufsfläche unter bestimmten Auflagen öffnen dürfen. Allerdings hat Nordrhein-Westfalen einen Sonderweg eingeschlagen und erlaubt die Öffnung von Möbelhäusern.

Kreise: 20 Großunternehmen stellen Antrag auf Hilfen über Fonds

BERLIN: 20 größere Dax- und MDax-Konzerne haben bisher nach Angaben aus Koalitionskreisen Staatshilfen über den Stabilisierungsfonds der Bundesregierung beantragt. Wie die Deutsche Presse-Agentur am Freitag weiter erfuhr, berät die Bundesregierung über eine Verordnung, unter welchen Bedingungen genau der Staat sich notfalls an Unternehmen beteiligen kann. Im Gesetz heißt es, der Fonds diene der Stabilisierung von Unternehmen der Realwirtschaft, deren Bestandsgefährdung erhebliche Auswirkungen auf den Wirtschaftsstandort oder den Arbeitsmarkt in Deutschland hätte. Diskutiert wird, ob die Bedingungen verschärft werden.

Bahn und Gewerkschaften vereinbaren mehr freie Tage für Beschäftigte

BERLIN: In der Corona-Krise haben sich die Deutsche Bahn und die Gewerkschaften GDL und EVG auf mehr Freiräume für Beschäftigte mit Kindern sowie mit pflegebedürftigen Angehörigen geeinigt. Diese Mitarbeiter können vom 20. April bis zum 3. Mai jeweils fünf Tage für die Betreuung frei nehmen, wie der bundeseigene Konzern am Freitag mitteilte. Damit erweitern die Bahn und die Gewerkschaften eine bestehende Vereinbarung von Ende März. Darin hatten die Arbeitgeber betriebsbedingte Kündigungen aus Anlass der Corona-Krise ausgeschlossen. Die Bahn hat in Deutschland rund 200.000 Mitarbeiter.

Corona-Krise drückt VW-Verkäufe im ersten Quartal um fast ein Viertel

WOLFSBURG: Eine schwindende Autonachfrage und Produktionsengpässe in der Corona-Krise haben das Geschäft des VW-Konzerns im ersten Quartal schwer getroffen. Der größte Hersteller der Welt meldete am Freitag für den Zeitraum einen Rückgang der Auslieferungen im Vorjahresvergleich um 23 Prozent auf gut zwei Millionen Fahrzeuge. Wie Volkswagen in Wolfsburg mitteilte, ging es vor allem im März deutlich abwärts - in dem Monat wurden die Konzernmarken 37,6 Prozent weniger neue Wagen los als im März 2019.

Dax macht Wochenverluste wieder wett

FRANKFURT/MAIN: Eine deutliche Erholung am deutschen Aktienmarkt bringt dem Dax am Freitag in letzter Minute wohl doch noch ein positives Wochenergebnis ein. Dank neuer Hoffnungstreiber in der Corona-Krise zog der Leitindex zeitweise um mehr als 4 Prozent an. Zuletzt legte er noch 3,49 Prozent auf 10.661,22 Punkte zu. Für den MDax ging es am Freitag um 2,36 Prozent auf 22.307,03 Punkte nach oben, während der EuroStoxx um 3,41 Prozent auf 2907,16 Zähler vorrückte. An der Wall Street sieht es beim Dow Jones Industrial auch nach kräftigen Kursgewinnen aus. Der New Yorker Leitindex wird vom Broker IG aktuell mit knapp drei Prozent im Plus taxiert.