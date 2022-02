Nachrichten aus der Wirtschaft am Donnerstag

Von: Redaktion (dpa) | 04.02.22 | Aktualisiert um: 01:35 | Überblick

Estland verbietet Transit von Öl aus Belarus

TALLINN: Estland hat unabhängig von der EU seine nationalen Sanktionen gegen Belarus (Weißrussland) ausgeweitet. Die Regierung in Tallinn beschloss am Donnerstag, den Transit von Öl aus Belarus über das baltische EU- und Nato-Land zu verbieten. Das Verbot zielt auf spezielle Mineralöle, die nicht unter die Wirtschaftssanktionen der EU fallen und deren Transit durch Estland daher bislang weiter möglich war.

Eine gemeinsame Untersuchung mehrerer regionalen Medien hatte zuvor ergeben, dass Lieferungen der betroffenen Ölprodukte über Estland 2021 auf ein Rekordniveau angewachsen waren. In legaler Umgehung der von der EU verhängten Sanktionen habe sich demnach das Handelsvolumen nahezu verdreifacht und einen Wert von über einer halben Milliarde Euro erreicht.

Regierungschefin Kaja Kallas begründete die zusätzlichen Sanktionen wie folgt: «Gerade in der aktuellen Sicherheitslage können wir uns keine Schlupflöcher oder Ungereimtheiten leisten. Davon hängen die Wirksamkeit der Sanktionen gegen Lukaschenkos Regime sowie unsere eigene internationale Glaubwürdigkeit und unser Einfluss ab.» Nach Angaben von Außenministerin Eva-Maria Liimets wird Estland seine Aktivitäten mit Lettland, Litauen und der EU koordinieren.

Im Konflikt mit Belarus hatte die EU mehrfach Sanktionen gegen Belarus und dessen Machthaber Alexander Lukaschenko verhängt. Die Strafmaßnahmen betreffen auch die Einfuhr von Ölprodukten aus dem autoritär regierten Land in die EU.

Finanzminister Lindner besucht italienischen Kollegen in Rom

ROM: Bundesfinanzminister Christian Lindner kommt an diesem Freitag zu einem Besuch nach Rom. Dort wird der FDP-Politiker am Nachmittag seinen italienischen Amtskollegen Daniele Franco treffen. Die Visite in der Ewigen Stadt sei vor allem ein Termin zum Kennenlernen, wie aus diplomatischen Kreisen zu hören war. Neben dem Treffen mit Franco seien weitere Termine und ein Pressegespräch geplant. Dabei wollen die Italiener Lindner ihre Maßnahmen zum Kampf gegen die Kriminalität im Finanzwesen vorstellen, wie es hieß.

Italien ist einer der wichtigsten Partnerstaaten Deutschlands in Europa. Zuletzt waren in Rom - wie auch in Frankreich - Forderungen laut geworden, den EU-Stabilitätspakt nach dem Ende der Corona-Pandemie aufzuweichen. Lindner sprach sich dagegen aus.

Argentinien will sich aus Abhängigkeit von USA und IWF lösen

MOSKAU: Argentinien will sich aus seiner wirtschaftlichen Abhängigkeit von den USA und dem Internationalen Währungsfonds (IWF) lösen. «Wir müssen uns gegenüber anderen Ländern öffnen und dabei kann Russland eine wichtige Rolle spielen», sagte der argentinische Präsident Alberto Fernández am Donnerstag bei einem Gespräch mit dem russischen Staatsoberhaupt Wladimir Putin in Moskau. Er bot Putin zudem an, Russland beim Markteintritt in Lateinamerika zu unterstützen.

Argentinien ist beim IWF hoch verschuldet. Nach monatelangen Verhandlungen verständigte sich die Regierung in Buenos Aires zuletzt mit dem Fonds auf mehr Zeit zur Rückzahlung der Kredite in Höhe von rund 44 Milliarden US-Dollar. Das Verhältnis zwischen Argentinien und dem IWF ist schwierig. Viele Menschen in der zweitgrößten Volkswirtschaft Südamerikas machen den Fonds für die soziale Härte nach der Staatspleite Anfang der 2000er Jahre verantwortlich.

Bei dem Treffen in Moskau dankte Fernández seinem Amtskollegen Putin zudem für die Lieferung von Impfungen während der Anfangszeit der Corona-Pandemie. Damals stützte sich die Impfkampagne in Argentinien fast ausschließlich auf das russische Vakzin Sputnik V. «Wir sind sehr dankbar, dass ihr zur Stelle wart, als niemand sonst uns Impfstoff geben wollte», sagte Fernández.

Eurokurs gefallen - EZB-Referenzkurs: 1,1286

FRANKFURT/MAIN: Der Euro-Kurs ist am Donnerstag gefallen. Die Europäische Zentralbank setzte den Referenzkurs auf 1,1286 (Mittwoch: 1,1323) Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,8861 (0,8831) Euro.

Zu anderen wichtigen Währungen legte die EZB die Referenzkurse für einen Euro auf 0,83208 (0,83395) britische Pfund, 129,63 (129,37) japanische Yen und 1,0407 (1,0399) Schweizer Franken fest.

Dax fällt nach EZB-Sitzung auf Tagestief

FRANKFURT/MAIN: Nach der mit Spannung erwarteten Sitzung der Europäischen Zentralbank sind die Kurse auf dem deutschen Aktienmarkt unter Druck geraten. Der Dax fiel um 0,83 Prozent auf 15.484 Punkte. Der MDax der mittelgroßen Titel gab um ein Prozent auf 33.693 Zähler nach.

Urteil: Bund haftet bei überlanger Wartezeit am Flughafen

FRANKFURT/MAIN: Bei überlangen Wartezeiten an Flughafen- Sicherheitskontrollen haben Passagiere unter Umständen Anspruch auf Schadenersatz durch die Bundesrepublik. Das Oberlandesgericht Frankfurt sprach zwei Klägerinnen Entschädigungen für zusätzliche Tickets und Übernachtungen zu, nachdem sie ihren Fernflug verpasst hatten, obwohl sie sich an die zeitlichen Vorgaben gehalten hatten.

Razzia bei Wirtschaftsprüfer PwC in Affäre um Cum-Ex-Aktiengeschäfte

FRANKFURT/MAIN: Für ein Steuerstrafverfahren gegen die schwedische Bank SEB haben Ermittler Büroräume der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft PwC in Frankfurt durchsucht. Ein PwC-Sprecher bestätigte den Schritt und sagte, man sei Zeuge in dem Verfahren.

EU-Behörde: Schäden von rund 500 Milliarden Euro durch Wetterextreme

KOPENHAGEN: Stürme, Überschwemmungen und weitere wetterbedingte Extremereignisse haben in Europa in den vergangenen vier Jahrzehnten wirtschaftliche Schäden von etwa einer halben Billion Euro angerichtet. Zwischen 1980 und 2020 beliefen sich die Gesamtschäden auf 450 Millionen bis 520 Milliarden Euro (in Preisen des Jahres 2020 gerechnet), wie die EU-Umweltagentur EEA mitteilte.

Hannover Rück schafft Milliardengewinn im Katastrophenjahr

HANNOVER: Der Rückversicherer Hannover Rück hat 2021 den immensen Zerstörungen durch Hurrikan «Ida» und Tief «Bernd» getrotzt. Obwohl Katastrophenschäden und die vielen Corona-Toten etwa in den USA teuer zu Buche schlugen, erreichte der Gewinn mit 1,23 Milliarden Euro fast das obere Ende der Vorstandsprognose.

Infineon erhöht Prognosen nach starkem Jahresstart

NEUBIBERG: Der Chiphersteller Infineon hat nach einem starken Start in das laufende Geschäftsjahr die Prognose erhöht. Im ersten Quartal von Oktober bis Dezember lag der Umsatz bei 3,16 Milliarden Euro und damit fünf Prozent über dem Vorquartal, wie der Dax-Konzern mitteilte.

Erneuter Chefwechsel bei Siemens Gamesa - Energy-Manager übernimmt

ZAMUDIO/MÜNCHEN: Der angeschlagene Windanlagenbauer Siemens Gamesa tauscht seinen Chef aus: Nach der zweiten Gewinnwarnung innerhalb von sechs Monaten muss Konzernlenker Andreas Nauen nach weniger als zwei Jahren im Amt seinen Hut nehmen. Der neue Chef Jochen Eickholt kommt von der Mutter Siemens Energy.

Aufholjagd im Maschinenbau: «Fulminantes Ergebnis»

FRANKFURT/MAIN: Deutschlands Maschinenbauer gehen nach einer rasanten Aufholjagd mit prall gefüllten Auftragsbücher in das laufende Jahr. Nach dem Einbruch in der Corona-Krise 2020 stieg der Auftragseingang im vergangenen Jahr bereinigt um Preiserhöhungen um 32 Prozent, wie der Branchenverband VDMA mitteilte.

Bahn plant für 2022 mit 13,6 Milliarden Euro für Infrastruktur

BERLIN: Fahrgäste der Deutschen Bahn müssen sich auch in diesem Jahr auf zahlreiche Baustellen einstellen: Der Konzern will rund 13,6 Milliarden Euro in die Modernisierung des Netzes und der Bahnhöfe investieren. Das wären rund 900 Millionen Euro mehr als 2021.

Zahl der Auto-Neuzulassungen wächst erstmals seit Juni

FLENSBURG: In Deutschland sind im Januar erstmals seit Juni wieder mehr neue Autos zugelassen worden als im gleichen Monat des Vorjahres. 184.112 Neuzulassungen verzeichnete das Kraftfahrt-Bundesamt und damit rund 8,5 Prozent mehr als im Januar 2021.

Facebook-Aktie bricht um fast ein Viertel ein

NEW YORK: Der Facebook-Konzern Meta hat im frühen US-Handel rund ein Viertel seines Werts verloren. Der Börsenwert von Meta schrumpfte damit zum Handelsbeginn um 220 Milliarden Dollar. Auslöser war, dass das weltgrößte Online-Netzwerk im vergangenen Quartal kaum noch neue Nutzer gewinnen konnte. Auch die Umsatzprognose enttäuschte Investoren.

Britische Notenbank hebt Leitzins erneut an

LONDON: Die britische Notenbank hat ihren Leitzins erneut angehoben. Er steigt um 0,25 Punkte auf 0,5 Prozent, wie die Bank of England mitteilte.

«Black Thursday»: Gasrechnungen für Millionen Briten explodieren

LONDON: Etwa 22 Millionen britische Privathaushalte müssen bald Hunderte Pfund mehr für Gas und Strom bezahlen. Die Aufsichtsbehörde Ofgem erhöhte die Höchstgrenze für Energiepreise um 54 Prozent auf durchschnittlich 1971 Pfund (2370 Euro) pro Haushalt im Jahr.

Keine Änderungen an ultralockerem EZB-Kurs trotz Inflation

FRANKFURT/MAIN: Europas Währungshüter behalten der gestiegenen Teuerungsraten ihren ultralockeren Kurs bei. Bei der ersten geldpolitischen Sitzung im neuen Jahr beließ der Rat der Europäischen Zentralbank den Leitzins auf dem Rekordtief von null Prozent. Auch an den Anleihenkäufen hält die Notenbank fest.

Pipeline-Leck - fast eine Million Liter Öl im Regenwald ausgelaufen

QUITO: Im Amazonasgebiet von Ecuador sind rund 6000 Barrel Öl (jeweils 159 Liter) ausgelaufen. Etwa 5000 Barrel seien bereits wieder abgeschöpft und abtransportiert worden, teilte das Energieministerium des südamerikanischen Landes am Mittwoch (Ortszeit) mit.

Nach heftigen Regenfälle war Ende vergangener Woche bei einem Erdrutsch in der Region Piedra Fina in der Provinz Napo eine Pipeline des Energiekonzerns OCP leckgeschlagen. Das austretende Öl kontaminierte die Vegetation in dem angrenzenden Regenwald.

Ecuador verfügt über die drittgrößten Ölreserven in Südamerika und förderte zuletzt pro Jahr rund 175 Millionen Barrel Öl. Wegen massiver Umweltschäden steht die Förderung im Amazonasgebiet allerdings immer wieder in der Kritik.

Tschechische Notenbank setzt strikten Straffungskurs fort

PRAG: Die Notenbank Tschechiens bleibt ihrem Straffungskurs treu. Nach ihrer Sitzung verkündete sie eine Anhebung ihres Leitzinses um 0,75 Punkte auf 4,5 Prozent.

Weniger Erstanträge auf US-Arbeitslosenhilfe

WASHINGTON: In den USA hat sich die Lage auf dem Arbeitsmarkt weiter verbessert. Die Zahl der wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe ging zurück. In der vergangenen Woche sanken die Erstanträge um 23.000 auf 238.000, wie das Arbeitsministerium mitteilte.

Tschechien und Polen einigen sich im Streit um Tagebau Turow

PRAG: Im Streit zwischen Prag und Warschau um den Ausbau des polnischen Braunkohletagebaus Turow hat es eine Einigung gegeben. Das gaben der tschechische Ministerpräsident Petr Fiala und sein polnischer Kollege Mateusz Morawiecki am Donnerstag in Prag bekannt. Beide unterzeichneten einen entsprechenden Vertrag - er sieht unter anderem den Bau eines Erdwalls gegen die Lärmbelästigung und finanzielle Ausgleichszahlungen in Höhe von 45 Millionen Euro vor. «Wir haben sehr harte Verhandlungen hinter uns», sagte der Liberalkonservative Fiala.

Der umstrittene Tagebau Turow liegt im Dreiländereck von Polen, Tschechien und Deutschland. Tschechien hatte vor knapp einem Jahr gegen die umfangreichen Ausbaupläne auf polnischer Seite vor dem Europäischen Gerichtshof (EuGH) geklagt. Bemängelt wurde vor allem, dass keine ordentliche Prüfung der Umweltverträglichkeit stattgefunden habe.

Die Richter mit Sitz in Luxemburg untersagten daraufhin den weiteren Abbau in Turow bis zur Urteilsverkündung. Dem widersetzte sich Polen, was eine Geldstrafe von täglich 500.000 Euro zur Folge hatte. Fiala kündigte an, dass Tschechien seine Klage vor dem EuGH binnen weniger Stunden oder Tage zurückziehen werde.

In den tschechischen Grenzgemeinden befürchtet man einen weiteren Abfall des Grundwasserspiegels durch die Tagebautätigkeit. Teil der Einigung sind Gegenmaßnahmen wie eine geplante unterirdische Mauer. Umweltschützer äußerten indes Zweifel an deren Wirksamkeit. Auch im sächsischen Zittau blickt man seit langem mit Sorge auf den Tagebau, der nur wenige Kilometer vom Stadtzentrum entfernt liegt.

Österreichs Energiekonzern OMV setzt weiter stark auf Erdgas

WIEN: Der österreichische Energiekonzern OMV will angesichts der jüngsten EU-Entscheidung zu Erdgas-Investitionen auch künftig stark auf diese fossile Energiequelle setzen. Mit der Taxonomie-Verordnung der Europäischen Kommission wurde aus Sicht von OMV-Chef Alfred Stern «anerkannt, dass mit Gas als Übergangsenergie gegenüber Kohle eine sehr signifikante CO2-Reduzierung erzielt werden kann», wie er am Donnerstag bei der Bilanzpressekonferenz sagte.

Die Kommission nahm am Mittwoch einen Rechtsakt an, mit dem Investitionen in neue Gas- und Atomkraftwerke in der Europäischen Union unter bestimmten Auflagen als klimafreundlich gelten sollen.

Die OMV förderte voriges Jahr täglich 486.000 Barrel (1 Barrel = 159 Liter). Gas machte mehr als die Hälfte der Menge aus, der Rest war Öl. «Wir werden weiterhin an dieser Übergewichtung von Gas in unserem Portfolio arbeiten», sagte Stern. Sorgen, dass der Konflikt um die Ukraine zu Ausfällen bei russischen Gaslieferungen führen könnte, teilte der Vorstandschef nicht.

Die teilstaatliche OMV gab einen Jahresgewinn von 2,8 Milliarden Euro für 2021 bekannt - fast zweimal so hoch wie im Vorjahr. Dank höherer Öl- und Gaspreise und gestiegener Gasverkäufe konnte der Umsatz auf 35,56 Milliarden Euro mehr als verdoppelt werden.

Ölförderschiff explodiert und sinkt vor der Küste Nigerias

LAGOS: Ein Ölförderschiff mit möglicherweise bis zu zwei Millionen Barrel Öl ist vor der Küste des westafrikanischen Nigeria explodiert. Die «Trinity Spirit», mit einer Verarbeitungskapazität von 22.000 Barrel Rohöl pro Tag, sei am frühen Mittwochmorgen im südlichen Bundesstaat Delta State in Flammen aufgegangen und gesunken, teilte die zuständige Firma Shebah Exploration and Production Company Limited (Sepcol) am Donnerstag mit.

Eine Untersuchung der Unfallursache sei eingeleitet worden, sagte Shebah Geschäftsführer Ikemefuna Okafor. Auf dem Schiff habe sich eine Besatzung von zehn Leuten befunden. Todesfälle seien noch nicht gemeldet worden, so Okafor.

Nigeria ist der größte Ölproduzent des Kontinents. Rohöl ist die wichtigste Einnahmequelle des mit gut 200 Millionen Einwohnern bevölkerungsreichsten Landes Afrikas. Im Niger Delta kommt es immer wieder zu weitflächiger Ölverschmutzung, teils durch Unfälle und Fahrlässigkeit, aber auch durch Sabotage von Gegnern der Ölindustrie.

Millionen Briten müssen mit deutlich höheren Energiepreisen rechnen

LONDON: In Großbritannien müssen Millionen Verbraucherinnen und Verbraucher künftig deutlich mehr für Energie bezahlen. Die Aufsichtsbehörde Ofgem erhöhte die Höchstgrenze für Energiepreise am Donnerstag um 54 Prozent auf durchschnittlich 1971 Pfund (2370 Euro) pro Jahr. Dieser sogenannte Energy Price Cap gilt vom 1. April an und legt fest, wie viel Geld die Versorger im Grundtarif für Gas und Elektrizität verlangen dürfen. Seit Oktober 2021 lag diese Grenze bei 1277 Pfund im Jahr.

Verbraucherschützer warnten, dass Millionen Menschen nun erheblich höhere Rechnungen zahlen müssen - und das zu einer Zeit, in der die Inflation und damit die Lebenshaltungskosten ohnehin enorm steigen. Zudem erhöht die Regierung massiv die Steuern, um die Kosten der Pandemie zu stemmen. Finanzminister Rishi Sunak will nun mit mehreren Maßnahmen versuchen, ärmere Haushalte zu entlasten, wie die Zeitung «The Times» berichtete. Das von Premierminister Boris Johnson einst gegebene Versprechen, nach dem Brexit die Mehrwertsteuer auf Energierechnungen zu streichen, gehört aber nicht dazu.

Weltweit sind die Energiepreise zuletzt erheblich gestiegen. Gründe sind unter anderem der kalte Winter in Europa, eine erhöhte Nachfrage aus Asien und die geopolitischen Spannungen. Großbritannien ist besonders betroffen: Es ist einer der größten Erdgasverbraucher in Europa, hat aber deutlich weniger Speicherkapazitäten als viele andere Staaten.

EuGH-Gutachten: Polen verstößt wegen Braunkohleabbau gegen EU-Recht

LUXEMBURG: Polen verstößt durch den anhaltenden Abbau am Braunkohletagebau Turow einem Gutachten des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) zufolge gegen EU-Recht. Generalanwalt Priit Pikamäe gibt dem Nachbarland Tschechien in seinem Gutachten vom Donnerstag Recht (Rechtssache C-121/21). Tschechien hatte gegen eine Verlängerung des Kohleabbaus in Turow durch die polnische Regierung geklagt, da keine vorherige Umweltprüfung stattfand und erhebliche Umweltschäden befürchtet werden. Es könnte jedoch auch eine Einigung zwischen den zwei Regierungen außerhalb des Gerichts geben.

Polen hatte die Verlängerung des Braunkohleabbaus nahe der Grenze zu Tschechien und zu Sachsen 2020 um weitere sechs Jahre gebilligt. Das ist nach polnischem Recht unter gewissen Umständen auch ohne Umweltverträglichkeitsprüfung möglich. Tschechien ist jedoch der Meinung, dass diese Bewilligung gegen EU-Recht verstößt und reichte deshalb eine Klage vor dem EuGH ein. Die Regierung in Prag befürchtet, dass der weitere Kohleabbau zu einer Senkung des Grundwasserspiegels führen und die Versorgung der Bevölkerung gefährden könne, außerdem sei mit Bodensenkungen und Gebäudeschäden zu rechnen. Pikamäe schrieb nun, dass große Bergbaustätten wie Turow die Gefahr erheblicher Auswirkungen auf die Umwelt mit sich brächten und es daher zwingend eine Umweltverträglichkeitsprüfung brauche.

Der polnische Ministerpräsident Mateusz Morawiecki wurde am Donnerstag zu einem Besuch in Prag erwartet. Auf dem Programm stehen bilaterale Gespräche mit dem neuen liberalkonservativen Regierungschef Petr Fiala. Nach Medienberichten könnte es dabei zu einer Einigung im Streit um Turow kommen. Tschechien würde in einem solchen Fall seine Klage vor dem EuGH zurückziehen.

Bereits im März 2021 hatte der EuGH bis zur Urteilsverkündung verfügt, dass der Kohleabbau in Turow unverzüglich eingestellt werden müsse. Weil Polen dem Beschluss nicht nachkam, ordnete der Gerichtshof später die Zahlung eines Bußgeldes in Höhe von täglich 500.000 Euro an. Falls es keine Einigung gibt, dürfte das Urteil in dem Fall in einigen Monaten fallen. Die EuGH-Richter müssen dem Gutachten des Generalanwalts nicht folgen, tun dies aber häufig.

Medien: Nordirischer Regierungschef tritt zurück

BELFAST: Aus Protest gegen vereinbarte Brexit-Regeln für Nordirland will der Regierungschef der britischen Provinz Medien zufolge zurücktreten. Noch am Donnerstag wolle Paul Givan von der protestantisch-unionistischen Partei DUP sein Amt zur Verfügung stellen, berichteten die BBC, die Zeitung «Belfast Telegraph» und die Nachrichtenagentur PA übereinstimmend. Das würde bedeuten, dass auch die gleichberechtigte Vizeregierungschefin Michelle O'Neill von der katholisch-republikanischen Partei Sinn Fein zurücktreten müsste. Die fragile Einheitsregierung aus DUP und Sinn Fein wäre damit wenige Monate vor der Regionalwahl so gut wie am Ende.

Der Streit um das sogenannte Nordirland-Protokoll, das die britische Regierung im Zuge des Brexits mit der EU ausgehandelt hatte, war am Mittwochabend eskaliert. Der nordirische Agrarminister Edwin Poots von der DUP kündigte im Alleingang an, die mit der EU vereinbarten Zollkontrollen auf britische Importe zu stoppen. Die britische Regierung stellte sich hinter den Schritt. Die EU-Kommission, Sinn Fein und das benachbarte EU-Mitglied Irland kritisierten die Ankündigung hingegen scharf als gesetzeswidrig.

Regierungschef Givan war erst im Juni nach einem heftigen Machtkampf innerhalb der DUP ins Amt gelangt. Parteichef Jeffrey Donaldson droht seit Monaten damit, seine Minister aus Protest gegen das Nordirland-Protokoll aus der Einheitsregierung abzuziehen.

Das Dokument sieht vor, dass die britische Provinz weiterhin den Regeln des EU-Binnenmarkts und der Zollunion folgt. Damit wird eine harte Grenze zu Irland vermieden, durch die es zu neuen Spannungen im früheren Bürgerkriegsgebiet käme. Allerdings ist dadurch eine innerbritische Zollgrenze entstanden. Die britische Regierung, die das Protokoll selbst ausgehandelt hatte, sowie die DUP wollen die Regelung deshalb über den Haufen werfen.

Erheblicher höherer Jahresgewinn für Vattenfall wegen Einmaleffekten

STOCKHOLM: Vor allem Einmaleffekte in Deutschland haben beim schwedischen Energieversorger Vattenfall für einen deutlichen Gewinnanstieg gesorgt. Im abgelaufenen Jahr 2021 stand ein Gewinn von 48 Milliarden schwedischen Kronen (rund 4,6 Mrd Euro) unter dem Strich der Schweden, wie der Konzern am Donnerstag mitteilte. Im Vorjahr hatte er bei rund 7,7 Milliarden Kronen gelegen.

«Es ist ein außergewöhnlich starkes Jahr», sagte Vattenfall-Chefin Anna Borg der Deutschen Presse-Agentur. Den größten Einfluss auf den Gewinn hätten die Kompensationszahlungen für den deutschen Atomausstieg sowie der Verkauf des Stromnetzes Berlin gehabt. Die Auswirkungen höherer Strompreise auf das Ergebnis seien dagegen begrenzt gewesen, erklärte Borg im Geschäftsbericht. Die Preise, die international stark angezogen sind, lagen demnach zwar insgesamt höher, die realisierten Vattenfall-Preise in den nordischen Ländern aber auf dem Niveau des Vorjahres.

Die Situation sei in ganz Europa aufgrund der hohen Gaspreise angespannt, aber auch, weil es im Herbst und Winter nur wenig Wind gegeben habe, sagte Borg. Die Preise seien somit ungewöhnlich hoch und ungewöhnlich unbeständig. Diese Unbeständigkeit der Preise werde zumindest auf kurze Sicht aller Voraussicht nach anhalten. Trotz der unruhigen Lage auf dem Markt halte Vattenfall unverändert an seiner Strategie mit klarem Fokus auf erneuerbaren Energien fest.

Der Nettoumsatz des Energieriesen stieg um rund 13 Prozent auf 180,1 Milliarden Kronen (17,3 Mrd Euro). Die Vattenfall-Spitze schlug eine Dividendenauszahlung von 23,4 Milliarden Kronen an den Eigentümer des Mutterkonzerns - das ist der schwedische Staat - vor.

EU-Kommissarin: Ende der Brexit-Kontrollen ist Rechtsbruch

BRÜSSEL/BELFAST: Das angekündigte Ende von Brexit-Kontrollen für britische Importe in Nordirland sorgt bei der EU-Kommission für Empörung. «Das ist ein klarer Bruch von internationalem Recht», sagte die irische EU-Kommissarin Mairead McGuinness am Donnerstag dem irischen Sender RTÉ. «Diese Ankündigung hat für Unsicherheit und Unvorhersehbarkeit und keinesfalls für Stabilität gesorgt, deshalb verstehe ich den Sinn dieses Schritts nicht», sagte McGuinness.

Der nordirische Agrarminister Edwin Poots hatte am Mittwochabend angekündigt, die Zollkontrolle von Lebensmitteln aus Großbritannien entgegen der Brexit-Vereinbarung mit der EU zu stoppen. Die Regierung in London stellte sich hinter die Entscheidung.

«Diese Nachricht zu einem Zeitpunkt, wenn wir auf unserer Seite alle möglichen Anstrengungen unternehmen, ist überhaupt nicht hilfreich, sagte EU-Finanzkommissarin McGuinness. «Wir arbeiten unermüdlich daran, mit dem Vereinigten Königreich gemeinsam Lösungen für konkrete Probleme zu finden und haben schon sehr konkrete Details vorgelegt.» Die EU-Kommission rief die britische Regierung auf, die eingegangenen internationalen Verpflichtungen einzuhalten.

EU-Kommissionsvize Maros Sefcovic wollte am Donnerstag wie bereits länger geplant erneut mit der britischen Außenministerin Liz Truss über Brexit-Sonderregeln für Nordirland verhandeln. London will die vereinbarte Lösung überarbeiten, weil durch die Regelung eine innerbritische Zollgrenze entstanden ist.

Medien: Enormer Anstieg der Energiekosten für britische Verbraucher

LONDON: In Großbritannien müssen sich Verbraucherinnen und Verbraucher auf einen gewaltigen Anstieg der Energiekosten einstellen. Wie unter anderem die BBC am Donnerstag berichtete, erhöht die Aufsichtsbehörde Ofgem die Höchstgrenze für Energiepreise um 50 Prozent. Dieser sogenannte Energy Price Cap gilt vom 1. April an und legt fest, wie viel Geld die Versorger im Grundtarif für Gas und Elektrizität verlangen dürfen. Derzeit liegt diese Grenze bei 1277 Pfund (1530 Euro) im Jahr. Erwartet wird, dass Ofgem am Donnerstagmittag einen Anstieg um rund 600 Pfund verkündet.

Verbraucherschützer warnten, dass Millionen Menschen dadurch erheblich höhere Rechnungen zahlen müssen - und das zu einer Zeit, in der die Inflation und damit die Lebenshaltungskosten ohnehin enorm steigen. Zudem erhöht die Regierung massiv die Steuern, um die Kosten der Pandemie zu stemmen. Finanzminister Rishi Sunak will nun mit mehreren Maßnahmen versuchen, ärmere Haushalte zu entlasten, wie die Zeitung «The Times» berichtete. Das von Premierminister Boris Johnson einst gegebene Versprechen, nach dem Brexit die Mehrwertsteuer auf Energierechnungen zu streichen, gehört aber nicht dazu.

Weltweit sind die Energiepreise zuletzt erheblich gestiegen. Gründe sind unter anderem der kalte Winter in Europa, eine erhöhte Nachfrage aus Asien und die geopolitischen Spannungen. Großbritannien ist besonders betroffen: Es ist einer der größten Erdgasverbraucher in Europa, hat aber deutlich weniger Speicherkapazitäten als viele andere Staaten.

Ölkonzern Shell steckt weitere Milliarden in Aktienrückkäufe

DEN HAAG: Der Ölkonzern Shell will nach einer kräftigen Geschäftserholung im vergangenen Jahr Milliarden in ein Aktienrückkaufprogramm stecken. Konzernchef Ben van Beurden kündigte am Donnerstag bei der Vorlage der Jahreszahlen den Rückkauf eigener Papiere in Höhe von 8,5 Milliarden US-Dollar an. Darin enthalten sind aber auch die bereits vor einigen Monaten angekündigten 5,5 Milliarden Dollar aus dem Verkauf eines Schiefergasvorkommens im US-Bundesstaat Texas. Zudem soll die Dividende je Aktie für das erste Quartal um rund vier Prozent auf 0,25 Dollar steigen.

Damit steigert Shell die Ausschüttungen weiter, die während der Corona-Krise zusammengestrichen worden waren. Gerade die Dividende ist für viele Investoren der entscheidende Grund für ein Engagement in Ölaktien. So waren die Ölpreise 2020 gerade zu Beginn der Pandemie eingebrochen. Ölkonzerne mussten daraufhin viele Milliarden abschreiben. Bei Shell hatte das 2020 unter dem Strich zu einem Verlust von 21,7 Milliarden Dollar geführt. 2021 war es nun dank hoher Ölpreise ein Gewinn von gut 20 Milliarden Dollar.

Inflation in der Türkei springt auf knapp 49 Prozent

ANKARA: In der Türkei hat sich der rasante Anstieg der Inflation fortgesetzt. Im Januar seien die Verbraucherpreise um 48,7 Prozent gestiegen, teilte das Statistikamt mit.

London unterstützt Stopp von Brexit-Kontrollen in Nordirland

BELFAST/LONDON: Der angekündigte Stopp von Brexit-Kontrollen für britische Importe in Nordirland hat die Rückendeckung der Regierung in London. Außenministerin Liz Truss und Nordirland-Minister Brandon Lewis kündigten an, nicht einzugreifen. Es handle sich um eine Angelegenheit der nordirischen Regierung. Handels- und Rechtsexperten bestreiten diese Sicht. Sie betonen, dass sich der Streit um einen internationalen Vertrag zwischen Großbritannien und der EU drehe, den der britische Premierminister Boris Johnson unterschrieben hat.

Der nordirische Agrarminister Edwin Poots von der protestantisch-unionistischen Partei DUP hatte am Mittwochabend angekündigt, die Zollkontrolle von Lebensmitteln aus Großbritannien entgegen der Vereinbarung mit der EU zu stoppen. Die katholisch-republikanische Partei Sinn Fein, die mit der DUP eine fragile Einheitsregierung bildet, sowie das benachbarte EU-Mitglied Irland kritisierten den Schritt als gesetzeswidrig.

Außenministerin Truss wollte am Donnerstag erneut mit dem zuständigen EU-Kommissar Maros Sefcovic über Änderungen am sogenannten Nordirland-Protokoll verhandeln.

Das Dokument sieht vor, dass die britische Provinz weiterhin den Regeln des EU-Binnenmarkts und der Zollunion folgt. Damit wird eine harte Grenze zu Irland vermieden, durch die es zu neuen Spannungen im früheren Bürgerkriegsgebiet käme. Allerdings ist dadurch eine innerbritische Zollgrenze entstanden. Die britische Regierung, die das Protokoll selbst ausgehandelt hatte, sowie die DUP wollen die Regelung deshalb über den Haufen werfen.

Großbank ING verdoppelt Jahresgewinn

AMSTERDAM: Die niederländische Großbank ING hat ihren Gewinn im zweiten Corona-Jahr dank der gesunkenen Gefahr von Kreditausfällen fast verdoppelt. Auch dank gestiegener Erträge stieg der Nettogewinn um 92 Prozent auf fast 4,8 Milliarden Euro in die Höhe, wie der Mutterkonzern der gleichnamigen deutschen Direktbank am Donnerstag in Amsterdam mitteilte. Vor allem legte die ING mit 516 Millionen Euro rund 81 Prozent weniger Geld für gefährdete Kredite zurück als noch 2020.

Im vierten Quartal wuchs der Gewinn im Vorjahresvergleich mit plus 30 Prozent jedoch unterdurchschnittlich, auch weil der Ausstieg aus dem Privatkundengeschäft in Frankreich das Ergebnis belastete. Damit verfehlte die ING die durchschnittlichen Erwartungen von Analysten.

Während der Zinsüberschuss im Gesamtjahr bei 13,6 Milliarden Euro in etwa stagnierte, legte der Überschuss aus Provisionen und Gebühren um 17 Prozent auf 3,5 Milliarden Euro zu. Insgesamt konnte die Bank ihre Erträge dadurch um knapp 5 Prozent auf rund 18,5 Milliarden Euro steigern. Nachdem die Aktionäre bereits im Oktober eine Zwischendividende von 21 Cent je Aktie erhalten haben, sollen sie nun noch eine Schlussdividende von 41 Cent bekommen.

Ölpreise geben moderat nach

SINGAPUR: Die Ölpreise haben am Donnerstag im frühen Handel moderat nachgegeben. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 89,03 US-Dollar. Das waren 44 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 53 Cent auf 87,73 Dollar.

Nach wie vor bewegen sich die Ölpreise in der Nähe ihrer höchsten Stände seit dem Jahr 2014. Nach deutlichen Zuwächsen in den vergangenen Monaten haben sich die Preise in den vergangenen Tagen an der Marke von 90 Dollar eingependelt. Angetrieben werden die Preise vor allem durch ein tendenziell knappes Angebot bei einer soliden Erdöl- und Kraftstoffnachfrage.

Die Entscheidung des Ölverbunds Opec+, die Erdölförderung ab März um weitere 400.000 Barrel je Tag anzuheben, hat den Ölmarkt nicht nachhaltig bewegt. Der Entschluss wurde weithin erwartet. Seit vergangenen Sommer macht der Verbund seine in der ersten Corona-Welle beschlossenen Produktionskürzungen rückgängig, indem er seine Förderung schrittweise anhebt. Zuletzt hinkte die tatsächliche Produktion den Zielen aber klar hinterher.

ABB geht mit starkem Auftragspolster in das neue Jahr

ZÜRICH: Der Elektrotechnikkonzern ABB hat im Geschäftsjahr 2021 bei Auftragseingang und Umsatz zweistellig zugelegt. Im Tagesgeschäft lief es bei ABB rund. Der Konzern verzeichnete 2021 ein Umsatzwachstum von elf Prozent auf 28,95 Milliarden US-Dollar (25,63 Mrd Euro), während die neuen Aufträge gar um 20 Prozent auf 31,9 Milliarden Dollar anstiegen, wie ABB am Donnerstag in Zürich mitteilte. Vor allem im vierten Quartal hat ABB deutlich mehr Aufträge erhalten als im Vorjahr und die Erwartungen deutlich übertroffen.

Der operative Gewinn kletterte im Jahr 2021 um 42 Prozent auf 4,1 Milliarden Dollar. Unter dem Strich verdiente das Unternehmen im vergangenen Jahr 4,55 Milliarden Dollar und damit 12 Prozent weniger als 2020. Im Vorjahr hatte ABB unter anderem dank des Buchgewinns aus dem Verkauf der Stromnetzsparte noch einen Reingewinn von 5,15 Milliarden Dollar ausgewiesen. 2021 kamen durch die Veräußerung der Division Mechanical Power Transmission («Dodge») lediglich 2,2 Milliarden an Buchgewinn rein.

Im laufenden Jahr erwartet ABB eine positive Marktdynamik. Der hohe Auftragsbestand dürfte sich vorteilhaft auswirken. Außerdem wird eine stete Verbesserung der Marge mit Blick auf das Ziel von mindestens 15 Prozent ab 2023 erwartet.

Euro vor EZB-Entscheid bei 1,13 US-Dollar

FRANKFURT/MAIN: Der Euro hat sich am Donnerstag im frühen Handel an der Marke von 1,13 US-Dollar gehalten. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,1295 Dollar und damit in etwa so viel wie am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Mittwochnachmittag etwas höher auf 1,1323 Dollar festgesetzt.

Am Donnerstag steht vor allem die Geldpolitik im Mittelpunkt. In der Eurozone entscheidet die EZB über ihre Ausrichtung, in Großbritannien gibt die Bank of England neue Entscheidungen bekannt. Während die EZB an ihrem Kurs extrem niedriger, teils negativer Zinsen festhalten dürfte, wird von der britischen Notenbank die zweite Zinsanhebung in der Corona-Pandemie erwartet.

In beiden Wirtschaftsräumen ist die Inflation hoch, von der EZB werden aber allenfalls geldpolitische Signale für die Zukunft erwartet. Spannend wird sein, ob EZB-Präsidentin Christine Lagarde an ihrer Auffassung festhält, wonach die aktuell hohe Inflation eine lediglich übergangsweise Entwicklung ist und Zinsanhebungen in diesem Jahr daher unwahrscheinlich sind.

Nach Stopp: IWF zahlt weitere Tranche aus Hilfspaket an Pakistan aus

ISLAMABAD: Nach fast einem Jahr Pause wird der Internationale Währungsfonds (IWF) wieder eine Kredittranche an Pakistan auszahlen. Der Vorstand des IWF habe eine weitere Tranche zur Auszahlung an Pakistan genehmigt, schrieb der pakistanische Finanzminister Shaukat Tarin in der Nacht zu Donnerstag auf Twitter.

Damit könne rund 1 Milliarde US-Dollar ausgezahlt werden, teilte der IWF in einer Erklärung mit. Die jüngsten wirtschafts- und finanzpolitischen Bemühungen der Behörden seien «angemessen» gewesen, um die makroökonomische Stabilität und die Schuldentragfähigkeit zu gewährleisten, hieß es in der Erklärung weiter. Pakistans Parlament hatte Ende Januar nach wochenlangen Kontroversen Finanz- und Reformmaßnahmen, darunter signifikanten Steuererhöhungen und mehr Autonomie für die Zentralbank, zugestimmt.

Pakistan hatte sich 2019 mit dem IWF auf ein Hilfspaket in Höhe von sechs Milliarden US-Dollar geeinigt, um eine Zahlungsbilanzkrise abzuwenden. Wegen fehlender Reformen war es aber bereits zwei Mal ausgesetzt worden.