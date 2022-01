Nachrichten aus der Wirtschaft am Donnerstag

Euro notiert weiter über 1,13 US-Dollar

FRANKFURT/MAIN: Der Euro hat sich am Donnerstag im frühen Handel klar über der Marke von 1,13 US-Dollar gehalten. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,1350 Dollar und damit in etwa so viel wie am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Mittwochnachmittag auf 1,1345 Dollar festgesetzt.

Am Donnerstag stehen in der Eurozone Inflationsdaten zur Veröffentlichung an. Es handelt sich um Detaildaten. Nach vorläufigen Zahlen hat die Teuerung im Dezember mit 5,0 Prozent einen Rekordstand seit Bestehen des Währungsraums markiert. Gründe sind höhere Energiepreise und erhebliche Verspannungen im internationalen Warenhandel, die sich auch auf die Corona-Pandemie zurückführen lassen.

In den USA stehen unter anderem die wöchentlichen Daten vom Arbeitsmarkt auf dem Programm. Sie geben einen zeitnahen Eindruck vom Zustand des Jobmarkts, der für die Geldpolitik der US-Notenbank Fed eine große Rolle spielt. Zudem tagen unter anderem die Notenbanken Norwegens und der Türkei.

DIHK dringt auf engere Handelsbeziehungen mit der Schweiz

AUGSBURG: Die deutsche Wirtschaft dringt vor einem Besuch des Schweizer Bundespräsidenten Ignazio Cassis in Berlin auf einen Neustart der Handelsbeziehungen beider Länder. «Derzeit droht eine schrittweise Verschlechterung der Handelsbeziehungen zur Schweiz», sagte der Außenwirtschaftschef des Deutscher Industrie- und Handelskammertags (DIHK), Volker Treier, der «Augsburger Allgemeinen» (Donnerstag). «Seitdem die Schweiz die Verhandlungen für ein wirtschaftliches Rahmenabkommen mit der EU abgebrochen hat, sehen sich Unternehmen auf beiden Seiten zunehmend mit Rechtsunsicherheit und neuen Handelshürden konfrontiert.»

Cassis wird am Donnerstag in Berlin erst mit Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und dann mit Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) zusammentreffen. Treier sagte, viele deutsche Betriebe erhofften sich vom dem Besuch «einen starken Impuls für die Verbesserung der aktuell unsicheren Wirtschaftsbeziehungen».

Der DIHK-Experte erinnerte daran, dass die EU der wichtigste Handelspartner der Schweiz und die Schweiz wiederum der viertgrößte der EU sei. Doch seit dem Abbruch der Verhandlungen über die Angleichung von EU-Binnenmarktregeln gebe es Probleme im grenzüberschreitenden Handel etwa mit Medizinprodukten. Dienstleistungen in der Schweiz müssten in der Regel acht Tage im Voraus angemeldet werden. «Das ist ein großes Problem, insbesondere für die vielen deutschen Unternehmen im Grenzgebiet», sagte Treier.

Biden: Abkehr der Notenbank von Hilfsprogrammen ist «angemessen»

WASHINGTON: Präsident Joe Biden hat angesichts der guten Wirtschaftsentwicklung und der hohen Inflationsrate in den USA die von der Notenbank signalisierte Abkehr von ihren konjunkturstützenden Maßnahmen begrüßt. Dies sei «angemessen», sagte Biden am Mittwoch im Weißen Haus. Infolge der Pandemie sei es weltweit zu höheren Teuerungsraten gekommen, sagte Biden. In den USA sei es die Aufgabe der Federal Reserve (Fed), dafür zu sorgen, dass die Preiserhöhungen nicht zu einem andauernden Phänomen würden, betonte Biden.

Der Präsident fügte hinzu, er respektiere die Unabhängigkeit der Notenbank, die den Zielen der Preisstabilität und der Vollbeschäftigung verpflichtet sei. Die Fed hat angekündigt, ein großes Hilfsprogramm bis März auslaufen zu lassen. Notenbankchef Jerome Powell hat angedeutet, dass es daraufhin zur ersten Erhöhung des Leitzinses seit Beginn der Corona-Pandemie kommen könnte.

Mit einer Erhöhung des Leitzinses kann die Fed die Inflation bremsen, gleichzeitig wird aber auch die Konjunktur unter der strafferen Geldpolitik leiden. Beobachter rechnen bei der Fed-Sitzung am kommenden Mittwoch mit weiteren Signalen für die im März bevorstehenden Entscheidungen des Zentralbankrats.