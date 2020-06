Nachrichten aus der Wirtschaft am Donnerstag

Wirecard am Ende - Insolvenzantrag

MÜNCHEN: Der in einen Milliardenskandal verstrickte Zahlungsdienstleister Wirecard ist pleite. Das Unternehmen will wegen Überschuldung und drohender Zahlungsunfähigkeit Insolvenz anmelden, wie der Vorstand am Donnerstag ankündigte. Möglicherweise wird der gesamte Konzern in den Abgrund stürzen: Der Wirecard-Vorstand prüft, ob auch die Tochtergesellschaften des Konzerns Insolvenz anmelden müssen - prominentestes Opfer wäre die Wirecard Bank. Weltweit beschäftigt Wirecard knapp 6000 Menschen. An der Börse kam es zu Panikverkäufen: Die Wirecard-Aktien hatten innerhalb der vergangenen sieben Tage bereits neunzig Prozent ihres Wertes verloren, nach der Insolvenzmitteilung rauschten die Papiere innerhalb kürzester Zeit auf 2,50 Euro in die Tiefe. Unter den Leidtragenden, die nun auf quasi wertlosen Papieren sitzen, sind sehr viele Kleinaktionäre.

Lufthansa-Aktionäre entscheiden über Staatshilfe

FRANKFURT/MAIN: Die Lufthansa steht an diesem Donnerstag an einer Wegscheide. Die Aktionäre des Unternehmens entscheiden bei der außerordentlichen Hauptversammlung darüber, ob sie den Staat für rund 300 Millionen Euro als Anteilseigner einsteigen lassen wollen oder nicht. Damit fest verbunden ist das neun Milliarden Euro schwere Rettungspaket, das in den Wochen zuvor mühsam zwischen Frankfurt, Berlin und Brüssel ausgehandelt wurde. Platzt der Staatseinstieg, ist auch das übrige Rettungspaket aus stiller Beteiligung und KfW-Kredit erst einmal hinfällig. Eine Insolvenz oder ein abgeschwächtes Schutzschirmverfahren sei «kein Drohszenario, sondern eine reale Gefahr», sagte Personal- und Rechtsvorstand Michael Niggemann. Mit einer Entscheidung der Eigentümer wurde für den frühen Abend gerechnet. Unterdessen gelang der Lufthansa eine Einigung über ein weitreichendes Sparpaket mit der Flugbegleitergewerkschaft Ufo.

Kauflaune steigt: Kunden kehren in die Innenstädte zurück

NÜRNBERG/KÖLN: Trotz Corona-Ängsten und Maskenpflicht: Die Konsumenten kehren in wachsender Zahl in die Fußgängerzonen der deutschen Innenstädte zurück - oft nur zum Schaufensterbummeln, aber immer häufiger auch zum Einkaufen. «Die Verbraucher erwachen zunehmend aus der Schockstarre», beobachtet das Nürnberger Konsumforschungsunternehmen GfK. Und der Handel sieht das ähnlich: «Es geht langsam wieder aufwärts», sagt der Hauptgeschäftsführer des Handelsverbandes Textil (BTE), Rolf Pangels. Gestützt wird diese Einschätzung von Zahlen des auf die Messung von Kundenfrequenzen in den Innenstädten spezialisierten Unternehmens Hystreet. Es gibt demnach einige Städte, in denen die Besucherfrequenzen in den Einkaufsstraßen das Vorkrisenniveau wieder erreicht oder fast erreicht haben.

Fehlende Nachfrage macht Metall- und Elektro-Firmen zu schaffen

BERLIN: Vor allem die fehlende Nachfrage auf dem deutschen Markt belastet die Metall- und Elektroindustrie einer neuen Umfrage zufolge weiter schwer. Bei mehr als 45 Prozent der befragten Unternehmen bleibt die Produktion in der Corona-Krise stark oder sehr stark eingeschränkt, wie aus der Umfrage des Arbeitgeberverbands Gesamtmetall hervorgeht. Damit erhöhte sich der Anteil leicht um drei Prozentpunkte im Vergleich zur vorigen Umfrage Anfang Mai. «Das ist leider eine sehr schlechte Situation», sagte Verbands-Hauptgeschäftsführer Oliver Zander am Donnerstag Zwei Drittel der befragten Unternehmen nutzen aktuell dKurzarbeit. Dennoch planen rund 40 Prozent, aufgrund der schwierigen Situation die Zahl ihrer Beschäftigten in den kommenden Monaten zu verringern. «Das bedeutet nicht zwingend Entlassung», betonte Zander. Vielmehr könnten Arbeitsplätze auch abgebaut werden, indem freie Stellen nicht neu besetzt würden.

Preise für Wohnungen und Häuser steigen erneut kräftig

WIESBADEN: Wohnungen und Häuser in Deutschland haben sich zu Jahresbeginn ungebremst verteuert. Sowohl in der Stadt als auch auf dem Land mussten Immobilienkäufer mehr Geld bezahlen. Die Preise für Wohnimmobilien lagen im ersten Quartal durchschnittlich 6,8 Prozent höher als im Vorjahreszeitraum, teilte das Statistische Bundesamt am Donnerstag mit. Die Corona-Krise, die sich ab März immer stärker in Deutschland bemerkbar machte, schlug sich zum Jahresauftakt noch nicht in den Preisen nieder. In den sieben größten Metropolen - Berlin, Hamburg, München, Köln, Frankfurt, Stuttgart und Düsseldorf - schossen die Preise für Ein- und Zweifamilienhäuser im Schnitt um 9,5 Prozent hoch. Eigentumswohnungen verteuerten sich binnen Jahresfrist um 7,4 Prozent, so die Statistiker. In den anderen Großstädten ab 100.000 Einwohnern kletterten die Häuserpreise um 8,3 Prozent und jene für Eigentumswohnungen um 9,3 Prozent.

Trockenheit, Mai-Frost, Corona: Getreideernte nur unter Durchschnitt

PEGAU: Nach dem Winter hatten die deutschen Bauern noch die Hoffnung auf ein gutes Erntejahr - dann kamen ein zu trockenes Frühjahr, Frostnächte im Mai und mit der Corona-Pandemie die Ernüchterung: Die Landwirte rechnen bei der Getreideernte auch in diesem Jahr mit leicht unterdurchschnittlichen Erträgen. Die Erwartungen liegen bei 42,6 Millionen Tonnen, etwa vier Prozent unter dem Vorjahresergebnis, sagte Joachim Rukwied, Präsident des Deutschen Bauernverbandes, am Donnerstag im sächsischen Pegau zum traditionellen Ernteauftakt. Besorgniserregend sei vor allem eine «wahnsinnige Streuung der Ernteerträge in den verschiedenen Regionen in Deutschland», betonte der Verbandspräsident. Während der Süden mit guten Erträgen rechnen könne, sei es im Osten wegen längerer Trockenheit problematischer.

Russischer Finanzinvestor hat ab sofort das Sagen bei Real

DÜSSELDORF: Die SB-Warenhauskette Real hat einen neuen Besitzer: den russischen Finanzinvestor SCP. Der bereits im Frühjahr vereinbarte Verkauf der kriselnden Handelskette sei am Donnerstag vollzogen worden, teilten der bisherige Eigentümer Metro und der neue Besitzer mit. Für einen Großteil der 34.000 Real-Beschäftigten bedeutet der Schritt allerdings keine Klarheit über ihre Zukunft. Zwar wurden alle Beschäftigten vom neuen Eigentümer mit ihren aktuellen Verträgen zu bestehenden Konditionen übernommen. Doch hat der neue Eigentümer nie einen Hehl daraus gemacht, dass er die SB-Warenhauskette mit ihren Riesenmärkten rasch zerschlagen will. SCP hat bereits Vereinbarungen über den Weiterverkauf von 141 der zuletzt noch rund 270 Real-Märkte an Kaufland und Edeka abgeschlossen. Dabei sollen die Mitarbeiter übernommen werden.

Dax tut sich schwer - Wirecard, Lufthansa und Bayer im Fokus

FRANKFURT/MAIN: Der Dax ist am Donnerstag angesichts der bestehenden Gefahren durch mögliche US-Strafzölle und einer neuen Corona-Welle kaum vorangekommen. Der deutsche Leitindex gab am Nachmittag seine Gewinne wieder vollständig ab und notierte mit minus 0,10 Prozent auf 12.081,82 Punkten. In der Spitze war der Dax zuvor über 12.200 Punkte gestiegen. Der MDax der mittelgroßen Börsenwerte legte am Donnerstagnachmittag um 0,74 Prozent auf 25.711,59 Punkte zu. Der Eurozone-Leitindex EuroStoxx 50 sank um 0,2 Prozent. Der Euro gab etwas nach. Die Gemeinschaftswährung kostete zuletzt 1,1205 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Mittwochnachmittag auf 1,1280 Dollar festgesetzt.