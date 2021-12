Nachrichten aus der Wirtschaft am Donnerstag

Ölpreise legen weiter zu

SINGAPUR: Die Ölpreise sind am Donnerstag im frühen Handel weiter gestiegen. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 76,28 US-Dollar. Das waren 46 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 59 Cent auf 72,95 Dollar.

Am Ölmarkt sorgen derzeit Nachrichten zur Corona-Pandemie für Bewegung. Am Mittwoch hatten die Impfstoffhersteller Pfizer und Biontech bekanntgegeben, dass ihr Vakzin mit einer dritten Impfdosis wirksam gegen die neuentdeckte Omikron-Variante sei. Seither konnten die Rohölpreise einen Teil ihrer schweren Verluste von Ende November wettmachen.

Beim Auftauchen von Omikron wurde befürchtet, dass gängige Impfstoffe deutlich weniger oder schlimmstenfalls gar nicht gegen die Mutante wirken. Das hatte die Erdölpreise erheblich belastet, da neuerliche Einschränkungen des öffentlichen Lebens befürchtet wurden. Während der ersten Corona-Welle im Frühjahr 2020 waren die Ölpreise in historischem Ausmaß eingebrochen.

Euro stabil über 1,13 US-Dollar

FRANKFURT/MAIN: Der Euro hat sich am Donnerstag im frühen Handel stabil über der Marke von 1,13 US-Dollar gehalten. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,1330 Dollar und damit in etwa so viel wie am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Mittwochnachmittag auf 1,1299 Dollar festgesetzt.

Wie schon zur Wochenmitte dürfte es kaum Impulse von Konjunkturdaten geben. Aus Deutschland werden zwar Zahlen vom Außenhandel erwartet, an den Märkten spielen die Daten aber meist keine besonders große Rolle. In den USA stehen die wöchentlichen Daten vom Arbeitsmarkt auf dem Programm, die einen zeitnahen Eindruck vom Zustand des Jobmarkts liefern.

Studie: Kein Verzicht auf «Just in Time» trotz Lieferengpässen

HAMBURG: Die Industrie dürfte trotz Materialengpässe und gestörter Lieferketten langfristig nicht auf das kostensparende, aber empfindliche Logistikkonzept «Just in Time» verzichten. Zu dieser Einschätzung kommen die Volkswirte des Kreditversicherers Euler Hermes in ihrer jüngsten Welthandelsstudie. «Die meisten Unternehmen werden allein wegen der Kosteneffizienz schrittweise zur «Just in time»-Lagerhaltung zurückkehren», sagt der neue Deutschlandchef der Allianz-Tochter, Milo Bogaerts. «Hamstern ist auf Dauer schlicht zu teuer.»

Bei «Just in Time» wird die Lagerhaltung praktisch auf Schiffe, Bahnen oder Lkw verlagert. Statt eventuell benötigtes Material länger auf Lager zu halten, werden dabei genau die benötigten Teile zeitlich passgenau angeliefert. Das spart Kosten und erhöht die Flexibilität, kann aber schnell die Produktion lahmlegen, sobald die Lieferungen ausbleiben.

Weil das zum Beispiel bei Halbleitern während der Corona-Pandemie zu einem großen Problem wurde, wird auch immer wieder eine größere heimische Fertigung von wichtigen Zulieferteilen diskutiert. Dies werde allerdings «weiterhin eher ein Lippenbekenntnis als eine Selbstverständlichkeit sein», heißt es in der Euler-Hermes-Studie. «Über Reshoring oder Nearshoring wird aktuell zwar viel geredet, aber konkrete Projekte sehen wir nur wenige», sagt Bogaerts.

Eine Umfrage unter Firmen zum Thema Lieferkette habe gezeigt, «dass die Unternehmen in den USA und in Europa nicht sehr häufig die Absicht haben, ihre Produktion zu verlagern», schreiben die Ökonomen des Kreditversicherers. Auch bei der Analyse von «entfernungsgewichteten Importen» zeige sich kein eindeutiger Trend zum Warenbezug von näher gelegenen Standorten. Als einzige Ausnahme nennen die Autoren Großbritannien, «das möglicherweise von Störungen im Zusammenhang mit dem Brexit betroffen war».

EU legt Kriterien für nachhaltige Investitionen fest

BRÜSSEL: Die EU hat konkrete Kriterien für klimafreundliche Investitionen festgelegt. In der Nacht zu Donnerstag wurde ein Rechtsakt angenommen, der Details der sogenannten Taxonomie regelt. Die EU-Staaten ließen um Mitternacht eine Frist verstreichen, um ihn abzulehnen. Darin wird etwa festgelegt, wann Wasserkraftwerke als nachhaltig gelten können. Es gibt auch Kriterien für umweltfreundliche Bioenergie und Forstwirtschaft. Ob Gas und Atomkraft sowie bestimmte landwirtschaftliche Aktivitäten nachhaltig sein können, wird allerdings noch nichts festgelegt. Dafür will die EU-Kommission bis Ende des Jahres einen weiteren Rechtsakt vorlegen. Der erste Akt wird am 1. Januar 2022 offiziell in Kraft treten.

Die Taxonomie ist umstritten, da sie Weichen für große Finanzströme stellt. Sie definiert, welche Bereiche der Wirtschaft klimafreundlich sind. Bürger und Investoren sollen so klare Informationen über nachhaltige Finanzprodukte erhalten - das soll dabei helfen, die für die Klimawende benötigten Milliarden zu mobilisieren.