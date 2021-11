Nachrichten aus der Wirtschaft am Donnerstag

Novartis trennt sich von Roche-Anteil

BASEL: Der Pharmakonzern Novartis trennt sich nach mehr als 20 Jahren von seinen Roche-Inhaberaktien. Käufer ist der Roche-Konzern selbst, der für die etwa 33-Prozent-Beteiligung 20,7 Milliarden US-Dollar bezahlt, wie die beiden Konzerne am Donnerstag mitteilten.

Es sei nun der richtige Zeitpunkt gekommen, um die Beteiligung zu monetisieren, lässt sich Novartis-Chef Vas Narasimhan in der Mitteilung zitieren.

Novartis ist seit Mai 2001 Aktionärin des Pharmakonzerns Roche und hält derzeit 53,3 Millionen der Inhaberaktien, was etwa einem Drittel der insgesamt ausstehenden Inhaberaktien entspricht.

Novartis hatte laut Mitteilung den Anteil zwischen 2001 und 2003 für einen Gesamtbetrag von rund 5 Milliarden US-Dollar als langfristige Finanzbeteiligung erworben.

Ölpreise geben vor Opec-Sitzung weiter nach

SINGAPUR: Die Ölpreise haben am Donnerstag vor neuen Beratungen großer Förderländer weiter nachgegeben. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 81,63 US-Dollar. Das waren 36 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 60 Cent auf 80,26 Dollar.

In den vergangenen Tagen haben die Erdölpreise schwächer tendiert und sich damit von ihren im Oktober markierten mehrjährigen Höchstständen entfernt. Als eine Ursache nennen Beobachter Forderungen großer Ölverbrauchsländer wie den USA nach einer deutlichen Angebotsausweitung. Hintergrund sind erhebliche Ölpreissteigerungen in den vergangenen Monaten, die die wirtschaftliche Erholung von der Corona-Pandemie belasten.

Dass die großen Förderländer dem Ruf nach deutlich mehr Rohöl nachkommen, gilt zurzeit als unwahrscheinlich. Fachleute erwarten, dass der Ölverbund Opec+ am heutigen Donnerstag seinem Kurs treu bleiben wird und seine Produktion in moderatem Tempo schrittweise ausweitet. Die Ölgiganten Saudi-Arabien und Russland, die den Verbund anführen, sind bekannt für ihre eher vorsichtige Herangehensweise.

Euro fällt wieder unter 1,16 US-Dollar

FRANKFURT/MAIN: Der Euro hat am Donnerstag nachgegeben und ist wieder unter die Marke von 1,16 US-Dollar gefallen. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,1585 Dollar und damit etwas weniger als am späten Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Mittwochnachmittag auf 1,1578 Dollar festgesetzt.

Am Mittwochabend war der Euro zeitweise über 1,16 US-Dollar gestiegen, nachdem die US-Notenbank Fed mit dem Ausstieg aus ihren milliardenschweren Wertpapierkäufen begonnen hatte. Mit Zinsanhebungen will sich die Federal Reserve aber Zeit lassen, bestätige Fed-Chef Jerome Powell. Der Dollar war daraufhin unter Druck geraten.

Am Donnerstag blicken die Marktteilnehmer auf eine Reihe von Konjunkturdaten. Hinzu kommen Zinsentscheidungen in Großbritannien und Norwegen. Besonders im Blick steht die Bank of England, die eine erste Zinsanhebung seit Beginn der Corona-Pandemie beschließen könnte. Eine Anhebung ist aber alles andere als ausgemacht, die Zentralbank hat keine eindeutigen Signale gesendet.

Nach gutem Quartal: Commerzbank erwartet Gewinn im Gesamtjahr 2021

FRANKFURT/MAIN: Nach der Rückkehr in die schwarzen Zahlen im dritten Quartal erwartet die Commerzbank nun für das Gesamtjahr 2021 einen Nettogewinn. «Die Umsetzung unserer Strategie geht planmäßig voran und auch das operative Geschäft entwickelt sich gut. Für das Gesamtjahr rechnen wir trotz der Umbaukosten daher mit einem positiven Konzernergebnis», sagte Konzernchef Manfred Knof am Donnerstag.

Im Tagesgeschäft verdiente die Commerzbank im dritten Quartal mit 472 Millionen Euro fast drei Mal so viel wie ein Jahr zuvor. Die Bank profitierte auch davon, dass sie deutlich weniger Geld für mögliche Kreditausfälle zurücklegen musste als im Corona-Krisenjahr 2020. Unter dem Strich standen für den Zeitraum Juli bis einschließlich September 403 Millionen Euro Gewinn nach einem Verlust von 60 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum.

Das Geldhaus, dessen größter Anteilseigner der deutsche Staat ist, hat unter dem seit diesem Januar amtierenden Vorstandschef Knof den Sparkurs verschärft. Bis Ende 2024 soll konzernweit die Zahl der Vollzeitstellen von etwa 39.500 auf 32.000 gedrückt werden. Das Filialnetz in Deutschland wird von 790 auf 450 Standorte fast halbiert.

Iran meldet Zwischenfall mit US-Marine - Pentagon dementiert

TEHERAN/WASHINGTON: Der Iran hat einen Zwischenfall mit der US-Marine im Golf von Oman gemeldet. Irans Revolutionsgarden (IRGC) teilten am Mittwoch in einer Presseerklärung mit, dass die USA «in einem Akt der Piraterie» einen iranischen Öltanker beschlagnahmt und außerhalb der iranischen Gewässer verschleppt hätten. Das US-Verteidigungsministerium dementierte die Vorwürfe.

Die IRGC konnten eigenen Angaben zufolge mit einer Hubschrauberaktion den Tanker wieder zurückholen und in eigene Gewässer zurückführen. Die Bemühungen der US-Marine, diese Rettungsaktion zu verhindern, seien gescheitert, so die IRGC laut der Nachrichtenagentur Isna. Der Sprecher des US-Verteidigungsministeriums, John Kirby, nannte die Angaben «absolut falsch und unwahr». Kirby sagte am Mittwoch: «Es gab keine derartigen Bemühungen der US-Marine, etwas zu beschlagnahmen.»