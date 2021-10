Nachrichten aus der Wirtschaft am Donnerstag

Von: Redaktion (dpa) | 28.10.21 | Aktualisiert um: 15:05 | Überblick

Behörde: Brexit für britische Wirtschaft schlimmer als Pandemie

LONDON: Der Brexit wird nach Einschätzung einer unabhängigen britischen Behörde deutlich schlimmere Folgen für die Wirtschaft des Landes als die Pandemie haben. Um etwa 4 Prozent werde der EU-Austritt das Bruttoinlandsprodukt (BIP) verringern, sagte der Chef der Aufsichtsbehörde Office for Budget Responsibility (OBR), Richard Hughes, in einem in der Nacht zu Donnerstag ausgestrahlten Gespräch in der BBC. Die Pandemie senke das BIP um weitere 2 Prozent.

«Langfristig ist es so, dass der Brexit größere Auswirkungen als die Pandemie haben wird», betonte Hughes. In ihrem jüngsten Bericht hatte das Beratungsgremium betont, dass Versorgungsengpässe aufgrund der schärferen Einwanderungsregeln sowie mehr Zöllen und Bürokratie die Lage in Großbritannien seit dem Brexit verschärft hätten.

Am Mittwoch hatte Finanzminister Rishi Sunak seinen Haushalt vorgestellt. Er kündigte darin Milliardenhilfen für zahlreiche Branchen ebenso wie Steuererhöhungen an. Das OBR warnte daraufhin, die Lebenshaltungskosten könnten so schnell wie seit 30 Jahren nicht mehr zulegen, und die Inflation könnte auf 5 Prozent steigen. Die «Times» nannte Sunaks Steuererhöhungen «immens». Das Boulevardblatt «Sun» kritisierte eine «Epidemie der Regierungsausgaben».

Sunak hatte ein positives Bild gezeichnet. Er kündigte an, die britische Wirtschaft werde 2022 das Vor-Corona-Niveau erreichen und rechnet mit einem Wachstum von 6,5 Prozent in diesem und 6 Prozent im kommenden Jahr.

ANC kritisiert Stromabschaltungen im Vorfeld von Wahlen in Südafrika

JOHANNESBURG: Flächendeckende Stromabschaltungen im Vorfeld einer Kommunalwahl am kommenden Montag haben in Südafrika harsche Kritik der Regierungspartei Afrikanischer Nationalkongress (ANC) ausgelöst. Der staatliche Energieversorger Eskom hatte zur Verhinderung eines landesweiten Blackouts am Mittwoch überraschend angekündigt, ganze Regionen stundenweise vom Netz nehmen zu müssen. Er begründete das mit einer Überlastung des Netzes. ANC-Sprecher Pule Mabe hatte daraufhin unlautere politische Motive hinter den «load shedding» genannten gezielten Stromabschaltungen vermutet, die auch mit den am Kap gerade stattfindenden Abiturprüfungen zusammenfielen.

Betroffen war auch der Großraum um Johannesburg, der bereits regelmäßig von Stromausfällen geplagt wird. «Es gibt nun täglich 421 Stromausfälle und regelmäßige Wasserabschaltungen in Johannesburg», kritisierte am Donnerstag die online-Zeitung «Daily Maverick», die dadurch ebenfalls Konsequenzen für die anstehende Wahl vorhersagt. Der zuständige Minister Pravin Gordhan wies die Verdächtigungen in einer öffentlichen Rede zurück und sagte für den Wahltag eine stabile Stromversorgung zu. Es sei aber nun höchste Zeit, die nationale Energieversorgung auszubauen und auf eine stabilere Basis zu stellen.

Trotz des weltweiten Ringens um eine CO2-Reduzierung zum Klimaschutz stützt sich Südafrika mit seinen reichen Kohlevorkommen bei der Energiegewinnung weiter zu rund 75 Prozent auf seine veralteten Kohlekraftwerke, die zunehmend störanfällig sind.

Schwankende Rohstoffpreise drücken Shell überraschend ins Minus

DEN HAAG: Der britisch-niederländische Ölkonzern Shell ist wegen der Turbulenzen auf den Rohstoffmärkten überraschend in die roten Zahlen gerutscht. Unter dem Strich stand in den Monaten Juli bis September ein Verlust von 447 Millionen Dollar (385 Mio Euro) in den Büchern, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Grund dafür war eine Abschreibung von 5,2 Milliarden Dollar auf die Bewertung von Terminkontrakten für Rohstoffe, die das Unternehmen zur Absicherung von Schwankungen auf den Märkten abgeschlossen hatte.

Zudem belasteten im vergangenen Quartal die Folgen des Hurrikans «Ida», der zu Ausfällen bei der Förderung führte. Der um Sondereffekte bereinigte Gewinn ging deshalb im Quartalsvergleich trotz höherer Ölpreise um rund ein Viertel auf 4,1 Milliarden Dollar zurück. Das kommt für Analysten überraschend - diese hatten mit einem Gewinn auf dem Niveau des zweiten Quartals gerechnet. Der Umsatz lag wie im zweiten Quartal bei knapp 62 Milliarden Dollar.

Da der Vorjahreswert stark von den Folgen der Corona-Krise und dem Ölpreisverfall belastet war, ist der Quartalsvergleich aussagekräftiger. Inzwischen hat sich der Markt erholt, und Öl kostet so viel wie seit Jahren nicht mehr.

Totalenergies verdient deutlich mehr

PARIS: Der französische Ölkonzern Totalenergies profitiert von den steigenden Energiepreisen.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum vervielfachte sich der bereinigte Gewinn im dritten Quartal auf 4,8 Milliarden Dollar (4,1 Mrd Euro), wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Das war deutlich mehr als von Experten erwartet. Totalenergies sei die Marktführerschaft bei Flüssigerdgas zugutegekommen, sagte Konzernchef Patrick Pouyanne laut Mitteilung. Das operative Ergebnis war mit fast 11,2 Milliarden Dollar mehr als doppelt so hoch wie vor einem Jahr.

Beiersdorf für Umsatzwachstum etwas zuversichtlicher

HAMBURG: Der Konsumgüterkonzern Beiersdorf erholt sich weiter vom umsatzschwachen Corona-Jahr.

In den ersten neun Monaten stieg der Konzernumsatz um 12 Prozent auf 5,8 Milliarden Euro, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Damit erfüllte der Konzern die Erwartungen von Analysten. Der Umsatz liegt zudem über dem Vorkrisenniveau von 2019. Beiersdorf konnte nach eigenen Angaben insbesondere in Lateinamerika Marktanteile gewinnen. Der Konzern bestätigte seine Prognose hinsichtlich der Profitabilität für das Gesamtjahr. Den Ausblick für das Umsatzwachstum konkretisierte das Management auf 8 bis 10 Prozent, während bislang von einem Zuwachs im einstelligen Prozentbereich ausgegangen worden war.

Ölpreise deutlich unter Druck

SINGAPUR: Die Ölpreise haben am Donnerstag im frühen Handel erheblich unter Druck gestanden. Sie entfernten sich damit von ihren unlängst markierten mehrjährigen Höchstständen. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 82,98 US-Dollar. Das waren 1,60 Dollar weniger als am Vortag. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 1,50 Dollar auf 81,16 Dollar.

Neue Lagerdaten aus den USA belasteten. Die Vorräte sind in der vergangenen Woche laut US-Energieministerium spürbar gestiegen. Hinzu kommt die Aussicht auf neue Verhandlungen über das iranische Atomprogramm. In diese Richtung deuten jüngste Äußerungen aus Iran. Sollten die Verhandlungen erfolgreich verlaufen, könnte die Lockerung US-amerikanischer Sanktionen folgen, die unter anderem den Ölexport Irans betreffen.

Für fallende Ölpreise sorgte auch die Ansage aus Russland, bald mehr Erdgas nach Europa liefern zu wollen. Hintergrund ist die derzeitige Knappheit an Erdgas, die nicht nur die Gaspreise, sondern auch die Erdölpreise nach oben getrieben hat. Rohöl kann in Grenzen als Ersatz für Erdgas genutzt werden.

Pharmakonzern Sanofi hebt Jahresziele

PARIS: Beim Pharmakonzern Sanofi kommen die Geschäfte immer stärker in Schwung. Das dritte Quartal fiel erneut besser aus als vom Markt gedacht, und das Management hebt seine Jahresziele ein weiteres Mal an. Konzernchef Paul Hudson sprach laut Mitteilung vom Donnerstag von «herausragenden» Resultaten. Zwischen Juli und September setzten die Franzosen rund 10,4 Milliarden Euro um. Das waren 10 Prozent mehr als vor einem Jahr.

Wachstumstreiber blieb das Neurodermitis-Medikament Dupixent, aber auch verschreibungsfreie Medikamente und das Impfgeschäft zogen deutlich an. Das um Sondereffekte bereinigte Konzernergebnis stieg um 19 Prozent auf mehr als 2,7 Milliarden Euro. Unter dem Strich betrug der Gewinn gut 2,3 Milliarden Euro. Für das Gesamtjahr ist nun unter Ausklammerung von Wechselkurseffekten ein Anstieg beim bereinigten Gewinn je Aktie von rund 14 Prozent angepeilt. Zuvor waren rund 12 Prozent vorgesehen.

Samsung Electronics meldet höchsten Gewinn seit drei Jahren

SEOUL: Samsung Electronics hat den höchsten Quartalsgewinn seit drei Jahren verbucht. Wie der südkoreanische Elektronikkonzern am Donnerstag bekanntgab, stieg der Betriebsgewinn im Zeitraum Juli bis September um 28 Prozent auf 15,8 Billionen Won (umgerechnet ca. 8,6 Milliarden Euro). Grund dafür ist hauptsächlich das starke Geschäft mit derzeit heiß begehrten Chips, dessen Gewinn um 82 Prozent auf umgerechnet knapp 7,5 Milliarden Euro stieg.

Samsung Electronics profitiert deutlich von den gestiegenen Preisen für Halbleiter auf dem Weltmarkt sowie dem derzeit vergleichsweise schwachen südkoreanischen Won. Ökonomen gehen allerdings davon aus, dass die Preise für Halbleiter angesichts des gestiegenen Angebots und allmählich abflachender Nachfrage schon bald wieder sinken werden, was die Prognosen für Samsungs viertes Geschäftsquartal etwas mindert.