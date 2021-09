Nachrichten aus der Wirtschaft am Donnerstag

Von: Redaktion (dpa) | 09.09.21 | Aktualisiert um: 12:45 | Überblick

Euro vor EZB-Entscheidung über 1,18 US-Dollar

FRANKFURT/MAIN: Der Euro hat am Donnerstag vor neuen Entscheidungen der Europäischen Zentralbank (EZB) knapp über der Marke von 1,18 US-Dollar notiert. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,1815 Dollar und damit in etwa so viel wie am Vorabend. Die EZB hatte den Referenzkurs am Mittwochnachmittag auf 1,1827 Dollar festgesetzt.

Am Donnerstag steht die Geldpolitik im Euroraum im Mittelpunkt des Interesses. Fachleute halten es für möglich, dass die EZB nach ihrer Zinssitzung das Tempo ihrer monatlichen Anleihekäufe etwas zurücknimmt. Hintergründe sind die steigende Inflation und die solide Konjunkturerholung im Währungsraum. Im Frühjahr hatte die EZB das Kauftempo erhöht, um den damals steigenden Kapitalmarktzinsen entgegenzutreten.

Investmentfirma von Bill Gates übernimmt Hotelkette Four Seasons

TORONTO: Die Investmentgesellschaft des ehemaligen Microsoft-Chefs Bill Gates will die Kontrollmehrheit an der Luxus-Hotelkette Four Seasons übernehmen.

Cascade Investment werde seine Beteiligung von 47,5 auf 71,25 Prozent aufstocken, teilte Four Seasons am Mittwoch (Ortszeit) mit. Dafür habe Cascade mit der Kingdom Holding Company des saudischen Prinzen Al-Walid bin Talal vereinbart, ihm für 2,21 Milliarden Dollar (1,87 Mrd Euro) die Hälfte seiner Anteile an Four Seasons abzukaufen. Insgesamt werde der Konzern mit zehn Milliarden Dollar bewertet. Die von Gates gegründete Investmentfirma Cascade ist schon seit 1997 an der Kette beteiligt.

Gamestop steigert Erlöse kräftig - Aktie fällt dennoch deutlich

GRAPEVINE: Der US-Videospielhändler Gamestop hat im zweiten Quartal dank der Erholung von der Corona-Krise starke Geschäftszuwächse verbucht. Der Umsatz legte im Jahresvergleich um gut ein Viertel auf 1,18 Milliarden Dollar (1,0 Mrd Euro) zu, wie die Firma am Mittwoch nach US-Börsenschluss mitteilte. Den Verlust verringerte Gamestop von 111,3 Millionen auf 61,6 Millionen Dollar. Analysten hatten dennoch mit einem besseren Ergebnis gerechnet. Die Aktie fiel nachbörslich zeitweise um über acht Prozent.

Gamestop hatte Anfang des Jahres durch außergewöhnliche Kurskapriolen an der Börse Schlagzeilen gemacht. Obwohl das Unternehmen seit Jahren rote Zahlen schreibt, hatten die Aktien - angetrieben von im Internet organisierten Kleinanlegern - eine spektakuläre Rally hingelegt. Das brockte Hedgefonds, die gegen Gamestop wetteten, enorme Verluste ein. Im Januar hatte die Aktie ein Rekordhoch von über 483 Dollar erreicht. Zuletzt notierte sie bei 199 Dollar, was aber immer noch einem Kursplus von über 950 Prozent seit Jahresbeginn entspricht.