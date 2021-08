Nachrichten aus der Wirtschaft am Donnerstag

Von: Redaktion (dpa) | 26.08.21 | Aktualisiert um: 15:15 | Überblick

Lebensmittel im Laden mit Spritzen verunreinigt - Festnahme in London

LONDON: In London ist ein Mann festgenommen werden, der im Supermarkt Lebensmittel mit Spritzen verunreinigt haben soll.

Der Verdächtige sei am Mittwochabend im Westen der britischen Hauptstadt festgenommen worden, teilte die Metropolitan Police am Donnerstag mit. Der Mann soll der Polizei zufolge in drei Supermärkten verschiedene Lebensmittel verunreinigt haben, vor allem verarbeitetes Fleisch und Fertigprodukte sollen betroffen sein. Was der Verdächtigte in die Produkte spritzte, blieb zunächst unklar. Menschen, die am Abend in den betroffenen Märkten eingekauft hatten, wurden angewiesen, die Lebensmittel vorsichtshalber zu entsorgen. Die Märkte blieben zunächst für weitere Ermittlungen geschlossen.

Südkoreas Notenbank prescht mit Zinsanhebung vor

SEOUL: Die Notenbank Südkoreas prescht als erste große Zentralbank Asiens mit einer Erhöhung ihrer Leitzinsen vor. Wie die Notenbank am Donnerstag in Seoul nach ihrer regulären Zinssitzung bekanntgab, steigt der Leitzins um 0,25 Prozentpunkte auf 0,75 Prozent. Es ist die erste Anhebung seit Beginn der Corona-Krise im Jahr 2020.

Laut Notenbankchef Lee Ju-yeol sollen die höheren Zinsen Übertreibungen an den Finanzmärkten verhindern. In Südkorea - das Land gehört zur G20-Gruppe der führenden Wirtschaftsnationen - sind neben den Aktienkursen unter anderem die Immobilienpreise stark gestiegen - eine Folge der extrem lockeren Geldpolitik mit ungewöhnlich niedrigen Zinsen. Daneben begründete Lee den strafferen Kurs mit der konjunkturellen Erholung und steigendem Inflationsdruck.

Für den Zinsausblick blieb der Zentralbankchef jedoch vorsichtig: Die Geldpolitik bleibe locker, wenngleich weitere moderate Zinsanhebungen möglich seien. Der geldpolitische Kurs hänge vom Fortgang der Pandemie und dem Vorgehen anderer großer Notenbanken ab.

Letzteres dürfte ein Hinweis auf die Geldpolitik der US-Notenbank Federal Reserve (Fed) sein. Viele Analysten rechnen damit, dass die Fed ihre extrem lockere Geldpolitik bald etwas weniger großzügig gestaltet. Fed-Chef Jerome Powell hat an diesem Freitag Gelegenheit zur Stellungnahme, wenn er sich anlässlich Notenbankkonferenz von Jackson Hole zu Wort meldet.

Ölpreise geben nach

SINGAPUR: Die Ölpreise sind am Donnerstag im frühen Handel gefallen. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 71,83 US-Dollar. Das waren 42 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) sank um 57 Cent auf 67,79 Dollar.

Belastet wurden die Ölpreise durch den aufwertenden Dollar. Das in der US-Währung gehandelte Rohöl wurde deshalb für viele Investoren etwas teurer, was deren Nachfrage dämpfte. Seit Wochenbeginn haben die Ölpreise unter dem Strich dennoch zugelegt und einen Teil ihrer seit Anfang August erlittenen Verluste wettgemacht.

Druck auf die Erdölpreise übt vor allem die ungebrochene Ausbreitung der Corona-Delta-Variante aus. Insbesondere in Asien sorgt die rapide Verbreitung für Belastungen durch neue Beschränkungen des öffentlichen Lebens. Die größte Volkswirtschaft der Region China scheint ihren jüngsten Corona-Ausbruch mit rigorosen Eindämmungsschritten mittlerweile unter Kontrolle gebracht zu haben.

Euro über 1,17 US-Dollar - Koreanischer Won schwächer

FRANKFURT/MAIN: Der Euro hat am Donnerstag im frühen Handel weiter deutlich über der Marke von 1,17 US-Dollar notiert. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,1765 Dollar und damit in etwa so viel wie im asiatischen Handel. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Mittwochnachmittag auf 1,1736 Dollar festgesetzt.

Schwächer tendierte am Morgen die Währung Südkoreas, der Won. Zwar hob die Notenbank des Landes als erste größere Volkswirtschaft Asiens ihren Leitzins in der Corona-Pandemie an. Allerdings gab Notenbankchef Lee Ju-yeol einen eher vorsichtigen Zinsausblick. Die Geldpolitik bleibe locker, betonte Lee. Der geldpolitische Kurs hänge vom Fortgang der Pandemie und der Geldpolitik anderer Zentralbanken ab.

Am Donnerstag rücken vor allem Konjunkturdaten aus den USA in den Mittelpunkt. Neben den wöchentlichen Zahlen vom Arbeitsmarkt werden Details zum Wirtschaftswachstum im zweiten Quartal erwartet. Außerdem melden sich einige hochrangige Notenbanker auch aus Europa zu Wort.